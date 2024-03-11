https://ukraina.ru/20240311/1053810503.html

"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии

"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии - 11.03.2024 Украина.ру

"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина

2024-03-11T10:31

2024-03-11T10:31

2024-03-11T10:33

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"То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам (нацистский пропагандист Йозеф - ред.) Геббельс", - написала Захарова.Она напомнила, что "данное событие, вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста, было частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов".Она добавила, что эстонские дипломаты проиллюстрировали пост фотографией, датируемой 28 августа 1941 года, которая была снята при отходе советского Балтийского флота, а разрушения городу были нанесены наступающими немецко-фашистскими войсками."В эвакуации участвовало 225 кораблей и вспомогательных судов, на которых находилось свыше 40 тысяч человек, в том числе множество горожан. По идущим кораблям велся безжалостный артиллерийский огонь, конвой атаковали немецкие и финские торпедные катера и авиация. На дно ушло 62 судна, погибли свыше 4,5 тыс. гражданских лиц, а всего нацистами было убито более 15 тыс. человек. Вот об этом эстонские власти почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, то были какие-то неправильные горожане и моряки", - добавила Захарова.При этом она подчеркнула, что местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам, а в освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы — бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. "Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним", - отметила она.В минувшие выходные МИД Эстонии опубликовал в соцсети X пост о бомбардировках Таллина в годы войны, где заявил, что "300 российских самолетов бомбили нас, и их основными целями были жилые кварталы и культурные достопримечательности", а также провел параллель между этими событиями времен Великой Отечественной войны и кризисом на Украине.

https://ukraina.ru/20240304/1053700477.html

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мария захарова, эстония, новости, россия, прибалтика, адольф гитлер