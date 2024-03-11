"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии
10:31 11.03.2024 (обновлено: 10:33 11.03.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина
"То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам (нацистский пропагандист Йозеф - ред.) Геббельс", - написала Захарова.
Она напомнила, что "данное событие, вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста, было частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов".
"Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, оттуда в Германию шло продовольствие, обеспечивались связь с Северной Европой. Авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи. Возможно, что для клана (премьера Эстонии Кайи - ред.) Каллас и потомков эстонских коллаборантов — это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей — законные военные цели", - отметила представитель МИД РФ.
Она добавила, что эстонские дипломаты проиллюстрировали пост фотографией, датируемой 28 августа 1941 года, которая была снята при отходе советского Балтийского флота, а разрушения городу были нанесены наступающими немецко-фашистскими войсками.
"В эвакуации участвовало 225 кораблей и вспомогательных судов, на которых находилось свыше 40 тысяч человек, в том числе множество горожан. По идущим кораблям велся безжалостный артиллерийский огонь, конвой атаковали немецкие и финские торпедные катера и авиация. На дно ушло 62 судна, погибли свыше 4,5 тыс. гражданских лиц, а всего нацистами было убито более 15 тыс. человек. Вот об этом эстонские власти почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, то были какие-то неправильные горожане и моряки", - добавила Захарова.
При этом она подчеркнула, что местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам, а в освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы — бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА.
"Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним", - отметила она.
В минувшие выходные МИД Эстонии опубликовал в соцсети X пост о бомбардировках Таллина в годы войны, где заявил, что "300 российских самолетов бомбили нас, и их основными целями были жилые кварталы и культурные достопримечательности", а также провел параллель между этими событиями времен Великой Отечественной войны и кризисом на Украине.
4 марта, 17:52"До западных политиков дошло": глава МИД Эстонии поддержал заявление МакронаПосле высказываний президента Франции Эммануэля Макрона западные политики должны понять важность помощи Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Его заявление опубликовано на портале государственного телерадиовещания ERR