"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053810503.html
"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии
"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии - 11.03.2024 Украина.ру
"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина
2024-03-11T10:31
2024-03-11T10:33
мария захарова
эстония
новости
россия
прибалтика
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_0b6800f1a1aa321739bebcae03db6eb1.jpg
"То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам (нацистский пропагандист Йозеф - ред.) Геббельс", - написала Захарова.Она напомнила, что "данное событие, вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста, было частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов".Она добавила, что эстонские дипломаты проиллюстрировали пост фотографией, датируемой 28 августа 1941 года, которая была снята при отходе советского Балтийского флота, а разрушения городу были нанесены наступающими немецко-фашистскими войсками."В эвакуации участвовало 225 кораблей и вспомогательных судов, на которых находилось свыше 40 тысяч человек, в том числе множество горожан. По идущим кораблям велся безжалостный артиллерийский огонь, конвой атаковали немецкие и финские торпедные катера и авиация. На дно ушло 62 судна, погибли свыше 4,5 тыс. гражданских лиц, а всего нацистами было убито более 15 тыс. человек. Вот об этом эстонские власти почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, то были какие-то неправильные горожане и моряки", - добавила Захарова.При этом она подчеркнула, что местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам, а в освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы — бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. "Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним", - отметила она.В минувшие выходные МИД Эстонии опубликовал в соцсети X пост о бомбардировках Таллина в годы войны, где заявил, что "300 российских самолетов бомбили нас, и их основными целями были жилые кварталы и культурные достопримечательности", а также провел параллель между этими событиями времен Великой Отечественной войны и кризисом на Украине.
https://ukraina.ru/20240304/1053700477.html
эстония
россия
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_171:0:2711:1905_1920x0_80_0_0_ecbae19639dd1825329c88cfacce375b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, эстония, новости, россия, прибалтика, адольф гитлер
Мария Захарова, Эстония, Новости, Россия, Прибалтика, Адольф Гитлер

"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии

10:31 11.03.2024 (обновлено: 10:33 11.03.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина
"То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам (нацистский пропагандист Йозеф - ред.) Геббельс", - написала Захарова.
Она напомнила, что "данное событие, вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста, было частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов".
"Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, оттуда в Германию шло продовольствие, обеспечивались связь с Северной Европой. Авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи. Возможно, что для клана (премьера Эстонии Кайи - ред.) Каллас и потомков эстонских коллаборантов — это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей — законные военные цели", - отметила представитель МИД РФ.
Она добавила, что эстонские дипломаты проиллюстрировали пост фотографией, датируемой 28 августа 1941 года, которая была снята при отходе советского Балтийского флота, а разрушения городу были нанесены наступающими немецко-фашистскими войсками.
"В эвакуации участвовало 225 кораблей и вспомогательных судов, на которых находилось свыше 40 тысяч человек, в том числе множество горожан. По идущим кораблям велся безжалостный артиллерийский огонь, конвой атаковали немецкие и финские торпедные катера и авиация. На дно ушло 62 судна, погибли свыше 4,5 тыс. гражданских лиц, а всего нацистами было убито более 15 тыс. человек. Вот об этом эстонские власти почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, то были какие-то неправильные горожане и моряки", - добавила Захарова.
При этом она подчеркнула, что местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам, а в освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы — бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА.
"Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним", - отметила она.
В минувшие выходные МИД Эстонии опубликовал в соцсети X пост о бомбардировках Таллина в годы войны, где заявил, что "300 российских самолетов бомбили нас, и их основными целями были жилые кварталы и культурные достопримечательности", а также провел параллель между этими событиями времен Великой Отечественной войны и кризисом на Украине.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 17:52
"До западных политиков дошло": глава МИД Эстонии поддержал заявление МакронаПосле высказываний президента Франции Эммануэля Макрона западные политики должны понять важность помощи Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Его заявление опубликовано на портале государственного телерадиовещания ERR
 
Мария ЗахароваЭстонияНовостиРоссияПрибалтикаАдольф Гитлер
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ
12:25Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT
11:43В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента России
11:25Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес
10:56ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек
10:54Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне
10:35Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты
10:31"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей Эстонии
09:40Первый украинский "Оскар", Зеленский против Папы. Главное на Украине на утро 11 марта
09:05"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт
08:41Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру
08:09Главное за ночь 11 марта
08:00"Апостол" Ивана Фёдорова: 460 лет первой русской печатной книге
07:40"Союзники хотят поделить жертву": Захарова объяснила, почему Украину не позвали в НАТО
07:24Майдан или Русская весна? Извечный спор славян между собой о том, кто первый начал
07:19"Полное безумие": французский политик предупредил об опасности реализации идеи ядерного зонтика ЕС
07:15Какой порядок наведет "Иностранный легион" на Украине? Украинские эксперты о странных перспективах страны
06:30Украина за неделю. Основания для денацификации, замена для Зеленского и Запад предлагает сдаться
06:23"Это суперкатастрофа бундесвера", русский дрон побеждает "Абрамс". Информационные битвы, поражение Запада
05:20"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США
Лента новостейМолния