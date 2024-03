https://ukraina.ru/20240311/1053806994.html

Первый украинский "Оскар", Зеленский против Папы. Главное на Украине на утро 11 марта

Первый украинский "Оскар", Зеленский против Папы. Главное на Украине на утро 11 марта - 11.03.2024 Украина.ру

Первый украинский "Оскар", Зеленский против Папы. Главное на Украине на утро 11 марта

На Украине празднуют первый "Оскар", который получил украинский фильм о Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Папу Римского Франциска

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой кинопремией "Оскар". Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стал украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова.Кроме ленты Чернова, в этой номинации были представлены ещё четыре фильма: "Боби Вайн: Народный президент", "Вечная память", "Четыре дочери" и "Убить тигра".Картина "20 лет в Мариуполе" стала третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии за 96 лет её существования и первым, получившим премию."Это первый украинский Оскар в истории. Но я хотел бы никогда не делать этот фильм, не выходить на эту сцену", - заявил Чернов.По его словам, если бы он мог обменять награду на то, чтобы СВО не начиналась, он бы это сделал.Помимо Чернова, над фильмом работали фотограф Associated Press Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале спецоперации. За это они впоследствии получили Пулитцеровскую премию .Украинский Минкульт уже поздравил авторов фильма."Благодарим за эту выдающуюся работу и поздравляем творцов фильма с победой. Мир должен видеть нашу историю. Это было бы невозможным без вклада каждого из вас", - заявило министерство культуры и информационной политики Украины.Лента "20 дней в Мариуполе" стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году – она собрала 500 тыс. грн. (свыше 1,19 млн руб. - Ред.) только за первые выходные проката.В преддверии церемонии награждения "Оскара", 9 марта, Малолетка, Чернов и Степаненко получили Шевченковскую премию за серию журналистских материалов о Мариуполе. В их числе репортажи, фото- и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе".Ранее лента Чернова завоевала награду BAFTA, которую называют "британским "Оскаром" и приз зрительских симпатий фестиваля Санденс. Кроме того, в начале 2024 года Чернова отметили премией Гильдии режиссеров США за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".В то же время в фильме используются сомнительные с моральной точки зрения кадры. В частности, из роддома в Мариуполе. Среди прочих Малолетка сфотографировал Марианну Вышемирскую, хотя последняя была против этого. В появившемся 1 апреля 2022 года интервью Вышемирская рассказала, что на самом деле происходило в роддоме."Они (украинские военные. — Ред.) мотивировали это тем, что сейчас сюда (в роддом. — Ред.) придут военные, им нужно здесь обосноваться, поскольку здесь солнечные батареи. Переселили рожениц в другой оставшийся единственный роддом — у них был маленький единственный генератор, который работал на ИВЛ детям", — рассказала она.Мужья рожениц жили при них — в подвале роддома. Парни создали полевую кухню у роддома, где готовили."Военные ничем не помогали. Они пришли однажды и сказали: "Дайте еды" <…> И забрали нашу еду", — отметила Вышемирская.По её словам, в роддоме, в котором она находилась, прогремело два взрыва. Военные сказали, что это были снаряды. Роженицы укрылись в подвале. Позже пришли военные и приказали эвакуироваться. Вышемирская заметила одного военного, который снимал её. Она попросила его не снимать. Второй раз её снимал журналист Αssociated Press. Это и был один из авторов будущего фильма — фотограф Малолетка.Также Вышемирская сказала, что женщина на кушетке — это не она, а роженица, которая погибла.По словам Вышемирской, те же журналисты пришли к ней после родов."Авианалёт, они спросили, был или не было. Я сказала: "Не было. Его не слышали даже те, кто был на улице", — рассказала она об общении с западными журналистами.Когда она начала искать свои интервью, Вышемирская увидела, что конкретно того, в котором она говорит о том, что с самолёта роддом никто не бомбил, нет."Я увидела кучу всего, но этого интервью не нашла", — рассказала Вышемирская.Вышемирская также описала ситуацию у себя в соцсетях, подчеркнув, что не хотела, чтобы её фотографировали."Когда я увидела, что репортёр Associated Press делает фото, я обратилась к нему со словами, чтобы он этого не делал. Мне это нужно в последнюю очередь, я этого не хочу. На что он ответил: "Да, да, хорошо". При этом ему ребята полицейские и ВСУ сделали замечание, чтобы он не снимал. Но он проигнорировал, а когда мы спустились, он уже ушёл", — рассказала она.После этого интервью на Украине девушку объявили врагом, её данные опубликовал скандально известный сайт "Миротворец".Спустя год в интервью "Комсомольской правде" Вышемирская рассказала о поведении Малолетки и других работающих на американцев журналистов."Ещё в Мариуполе, в больнице после родов, когда город еще был под ВСУ, ко мне приходили журналисты американского "Associated press", я им все рассказала, то же, что и вам сейчас. Но они оставили только то, что им нужно. А уже в Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины, что я теперь для них враг", - отметила она.Также девушка рассказала об угрозах, которые начали поступать не только ей, но и её новорождённому ребёнку."Самое обидное, что писали гадости про ребенка. Мне и ей желали смерти. Я не понимаю, как это возможно? А писали в том числе молодые мамочки. У меня душа переворачивалась. Я никому ничего не наврала. Но я всех простила, у меня нет злости на них. А вот к украинскому командованию у меня большие вопросы — как можно давать приказы размещаться в жилых домах, больницах? Да еще рядом с беременными?" - отметила она.По словам Вышемирской, она добивалась удаления своих фотографий, в т. ч. и от ряда использовавших фото политиков, например, от Михаила Ходорковского (лицо, выполняющее функции иноагента. - Ред.).С учётом сказанного одной из невольных "героинь" фильма Чернова, Малолетки и Степаненко, данный фильм вряд ли можно назвать "документальным", а получение им премии свидетельствует об информационной войне, которую Запад продолжает вести против России.Зеленский против ПапыПрезидент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, ВС РФ "не идут по Европе" потому, что их сдерживают украинцы и украинки под сине-желтым флагом, ответив тем самым на предложение Папы Римского Франциска начать мирные переговоры с Россией, выбросив "белый флаг отваги". На этом Зеленский не остановился."Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров, где-то там, заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", - жёстко прошёлся он по понтифику.Ранее украинские карикатуристы в ответ на мирную инициативу Папы Римского выпустили ряд изображений, дегуманизирующих лидера римской католической церкви и призывающих к расправе над ним.До этого в сети появилось интервью, в котором Франциск призвал Украину к переговорам с Россией.

