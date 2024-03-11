Первый украинский "Оскар", Зеленский против Папы. Главное на Украине на утро 11 марта
09:40 11.03.2024 (обновлено: 10:25 11.03.2024)
© Фото : скриншот видео из соцсетейЧернов, Малолетка и Степаненко с "Оскаром"
© Фото : скриншот видео из соцсетей
На Украине празднуют первый "Оскар", который получил украинский фильм о Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Папу Римского Франциска
В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой кинопремией "Оскар". Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стал украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова.
Кроме ленты Чернова, в этой номинации были представлены ещё четыре фильма: "Боби Вайн: Народный президент", "Вечная память", "Четыре дочери" и "Убить тигра".
Картина "20 лет в Мариуполе" стала третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии за 96 лет её существования и первым, получившим премию.
"Это первый украинский Оскар в истории. Но я хотел бы никогда не делать этот фильм, не выходить на эту сцену", - заявил Чернов.
По его словам, если бы он мог обменять награду на то, чтобы СВО не начиналась, он бы это сделал.
Помимо Чернова, над фильмом работали фотограф Associated Press Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале спецоперации. За это они впоследствии получили Пулитцеровскую премию .
Украинский Минкульт уже поздравил авторов фильма.
"Благодарим за эту выдающуюся работу и поздравляем творцов фильма с победой. Мир должен видеть нашу историю. Это было бы невозможным без вклада каждого из вас", - заявило министерство культуры и информационной политики Украины.
Лента "20 дней в Мариуполе" стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году – она собрала 500 тыс. грн. (свыше 1,19 млн руб. - Ред.) только за первые выходные проката.
В преддверии церемонии награждения "Оскара", 9 марта, Малолетка, Чернов и Степаненко получили Шевченковскую премию за серию журналистских материалов о Мариуполе. В их числе репортажи, фото- и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе".
Вчера, 18:20Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на УкраинеСлова Папы Римского Франциска о необходимости мирных переговоров Украины и России вызвал ненависть у некоторых украинцев, Ватикан пояснил высказывание понтифика. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдаты НАТО уже находятся на Украине
Ранее лента Чернова завоевала награду BAFTA, которую называют "британским "Оскаром" и приз зрительских симпатий фестиваля Санденс. Кроме того, в начале 2024 года Чернова отметили премией Гильдии режиссеров США за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".
В то же время в фильме используются сомнительные с моральной точки зрения кадры. В частности, из роддома в Мариуполе. Среди прочих Малолетка сфотографировал Марианну Вышемирскую, хотя последняя была против этого. В появившемся 1 апреля 2022 года интервью Вышемирская рассказала, что на самом деле происходило в роддоме.
"Они (украинские военные. — Ред.) мотивировали это тем, что сейчас сюда (в роддом. — Ред.) придут военные, им нужно здесь обосноваться, поскольку здесь солнечные батареи. Переселили рожениц в другой оставшийся единственный роддом — у них был маленький единственный генератор, который работал на ИВЛ детям", — рассказала она.
Мужья рожениц жили при них — в подвале роддома. Парни создали полевую кухню у роддома, где готовили.
"Военные ничем не помогали. Они пришли однажды и сказали: "Дайте еды" <…> И забрали нашу еду", — отметила Вышемирская.
По её словам, в роддоме, в котором она находилась, прогремело два взрыва. Военные сказали, что это были снаряды. Роженицы укрылись в подвале. Позже пришли военные и приказали эвакуироваться. Вышемирская заметила одного военного, который снимал её. Она попросила его не снимать. Второй раз её снимал журналист Αssociated Press. Это и был один из авторов будущего фильма — фотограф Малолетка.
Также Вышемирская сказала, что женщина на кушетке — это не она, а роженица, которая погибла.
По словам Вышемирской, те же журналисты пришли к ней после родов.
"Авианалёт, они спросили, был или не было. Я сказала: "Не было. Его не слышали даже те, кто был на улице", — рассказала она об общении с западными журналистами.
Когда она начала искать свои интервью, Вышемирская увидела, что конкретно того, в котором она говорит о том, что с самолёта роддом никто не бомбил, нет.
"Я увидела кучу всего, но этого интервью не нашла", — рассказала Вышемирская.
Вышемирская также описала ситуацию у себя в соцсетях, подчеркнув, что не хотела, чтобы её фотографировали.
"Когда я увидела, что репортёр Associated Press делает фото, я обратилась к нему со словами, чтобы он этого не делал. Мне это нужно в последнюю очередь, я этого не хочу. На что он ответил: "Да, да, хорошо". При этом ему ребята полицейские и ВСУ сделали замечание, чтобы он не снимал. Но он проигнорировал, а когда мы спустились, он уже ушёл", — рассказала она.
После этого интервью на Украине девушку объявили врагом, её данные опубликовал скандально известный сайт "Миротворец".
Спустя год в интервью "Комсомольской правде" Вышемирская рассказала о поведении Малолетки и других работающих на американцев журналистов.
"Ещё в Мариуполе, в больнице после родов, когда город еще был под ВСУ, ко мне приходили журналисты американского "Associated press", я им все рассказала, то же, что и вам сейчас. Но они оставили только то, что им нужно. А уже в Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины, что я теперь для них враг", - отметила она.
Также девушка рассказала об угрозах, которые начали поступать не только ей, но и её новорождённому ребёнку.
"Самое обидное, что писали гадости про ребенка. Мне и ей желали смерти. Я не понимаю, как это возможно? А писали в том числе молодые мамочки. У меня душа переворачивалась. Я никому ничего не наврала. Но я всех простила, у меня нет злости на них. А вот к украинскому командованию у меня большие вопросы — как можно давать приказы размещаться в жилых домах, больницах? Да еще рядом с беременными?" - отметила она.
По словам Вышемирской, она добивалась удаления своих фотографий, в т. ч. и от ряда использовавших фото политиков, например, от Михаила Ходорковского (лицо, выполняющее функции иноагента. - Ред.).
С учётом сказанного одной из невольных "героинь" фильма Чернова, Малолетки и Степаненко, данный фильм вряд ли можно назвать "документальным", а получение им премии свидетельствует об информационной войне, которую Запад продолжает вести против России.
Зеленский против Папы
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, ВС РФ "не идут по Европе" потому, что их сдерживают украинцы и украинки под сине-желтым флагом, ответив тем самым на предложение Папы Римского Франциска начать мирные переговоры с Россией, выбросив "белый флаг отваги". На этом Зеленский не остановился.
"Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров, где-то там, заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", - жёстко прошёлся он по понтифику.
Ранее украинские карикатуристы в ответ на мирную инициативу Папы Римского выпустили ряд изображений, дегуманизирующих лидера римской католической церкви и призывающих к расправе над ним.
До этого в сети появилось интервью, в котором Франциск призвал Украину к переговорам с Россией.