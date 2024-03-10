https://ukraina.ru/20240310/1053802550.html

Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине

Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине - 10.03.2024 Украина.ру

Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине

Слова Папы Римского Франциска о необходимости мирных переговоров Украины и России вызвал ненависть у некоторых украинцев, Ватикан пояснил высказывание понтифика. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдаты НАТО уже находятся на Украине

2024-03-10T18:20

2024-03-10T18:20

2024-03-10T18:27

эксклюзив

хроники

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Папа Римский Франциск, говоря о том, что Украине необходимо поднять белый флаг, не подразумевал капитуляцию, заявил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни."Папа Римский использовал символ белого флага, предложенного интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря переговорам. <...> В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией". Он надеется на дипломатическое решение для достижения справедливого и прочного мира", – приводит его слова Vatican News.К тому времени украинская часть соцсетей уже взорвалась возмущением. Так, украинский художник Андрей Петренко изобразил, как изо рта Папы Римского вылазит рука черта с белым флагом."Новая работа. В последнее время от Папы Римского стало сильно смердеть путинской серой", - подписал художник свою карикатуру в соцсетих X.Ещё один украинский художник выпустил в Х анимацию, где изобразил Папу Римского в виде свиньи, пожирающей души верующих."Папа, иди на**й", - подписал художник своё творение.Но дальше всех пошёл украинский художник Георгий Ключник. Он изобразил сцену повешения Папы Римского на флагштоке запорожского казаками так, что Франциск в своём белом одеянии напоминал флаг. На картинке были изображены предсмертные муки понтифика, одной рукой ухватившегося за петлю."Однажды украинцы своим стремлением прыгнуть на каждого, кто недостаточно усердно целует их в ж*пу, достанут вообще всех. И ситуация будет примерно как в анекдоте "П*****сы, куда вы меня тащите?!" - прокомментировал скриншот с этой карикатурой один из популярных российских блогеров в Telegram.Его поддержал публицист Станислав Яковлев."Это уже случилось. О чём говорит Папа Римский, в предельно интеллигентном тоне? "Ребят, в сложившихся обстоятельствах, если вы вот прямо сейчас не засунете все свои сельские понты себе в ср**у, то просто помрете тогда, вот и всё - оно вам интересно?" Хорошо, оно им интересно. Ну, значит помрут", - отметил он.На украинскую реакцию на слова понтифика обратил внимание и русский писатель Александр Пелевин."Вы будете смеяться, но эти дегенераты теперь еще и Папу Римского "повесили" в своих мечтах. Удивительные люди, потрясающие просто в своей незамутнённости. Всех к себе расположат, всех с собой подружат", - указал он.Ранее, в ночь на 10 марта, был опубликован текст записанного в феврале интервью Папы Римского Франциска швейцарской телерадиокомпании RSI. Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться и теми, кто против этого. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг"."Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", - подчеркнул Папа Римский.Он также добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.Как сообщило агентство Reuters, Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побеждённый", говоря о происходящем на Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров."Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесёт в конечном итоге? Кончится ещё хуже. Нужно вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - отметил Франциск.Среди прочего, он упомянул Турцию среди стран, которые предложили свою кандидатуру."Не стесняйтесь вести переговоры, пока всё не стало еще хуже", - подчеркнул Папа Римский.Также он заявил, что и сам готов стать посредником в этом вопросе.Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не поднимет белый флаг."Наш флаг — жёлто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", - отметил Кулеба в соцсетях.Он также упрекнул Ватикан его позицией по ряду вопросов в первой половине ХХ века.Солдаты НАТО на УкраинеНекоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в Североатлантический Альянс."Солдаты из НАТО уже на Украине", — заявил Сикорский.Польский министр иностранніх дел сообщил, что не собирается разглашать, какие государства отправили туда своих военных, "в отличие от некоторых политиков".Ранее Сикорский заявил, что переброску солдат из западных стран на территорию Украины "нельзя считать немыслимой". Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что ценит эту инициативу президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.До этого, в конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Он также рассказал, что западные лидеры обсудили возможность отправки войск на Украину. Однако, по словам Макрона, консенсуса достичь пока не удалось.Слова Макрона вызвали большой резонанс не только во Франции, но и в Европе. Французского президента подвергли жёсткой критике. После этого Макрон заявил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В начале марта телеграм-канал Open Ukraine сообщил о том, что во Франции вербуют переводчиков, знающих русский язык."Нам пишут: "Привет, ребят. Ну что, французы по полной готовятся к заходу на Украину, я так понимаю. Я подписана на вакансии на самом большом портале вакансий Франции. Подписалась на вакансии со знанием русского и английского. Вчера прислали оповещение о новых вакансиях со знанием русского - лингвист для ВВС Франции - для расшифровок и анализа переговоров. Тут вакансии по югу, но, похоже, по всей Франции ищут. Главное требование - французское гражданство и владение русским как родным", - указывалось в публикации.Авторы канала привели ссылку на одну из вакансий."Наше мнение: Это верные разведпризнаки агрессии против России и вовлечённости Франции в агрессивную войну, так же, как и перехват переговоров немецких генералов, которые обсуждали бомбардировку Крымского моста. По хорошему, после такого, они сами становятся легитимными военными целями в любой точке мира, но тут же есть еще всякие красные линии и прочая дипломатия. В отличии от хуситов, Россия в таких акциях не замечена. С другой стороны западные военные запросто уничтожаются на территории Украины", - отмечалось в публикации канала.Авторы писали, что изначально Запад пытался захватить и подчинить Россию "ради доступа к её ресурсам и логистическим маршрутам"."Просто на первом этапе планировали покончить со страной используя тотальные санкции и изоляцию, а внутри страны должен был действовать Навальный со своими сторонниками. Но данная авантюра провалилась. Теперь делают ставку на удушение и военное истощение. Собираются использовать войска НАТО, но выдавать их за силы отдельных стран, это не альянса. Таким образом избегая обмена ядерными ударами, но нанося удары по России конвенциальным оружием", - отмечали авторы канала.Ранее неоднократно становилось известно о ликвидации западных наёмников и кадровых военных на территории Украины.

https://ukraina.ru/20240310/1053796237.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники