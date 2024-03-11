https://ukraina.ru/20240311/1053801874.html
"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ - 10.03.2024 Украина.ру
"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
В Харькове расположены пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, переименованное в Национальную гвардию. В каждом из них есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-11T05:10
2024-03-11T05:10
2024-03-10T17:15
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Сейчас населенные пункты Харьковской области фактически стали филиалами Яворовского полигона и бывшего Львовского высшего военно-политического училища, где сейчас находится академия Сагайдачного, рассказал обозреватель.Всего в Харькове было пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, которое переименовано в Национальную гвардию. Каждое это училище имело хороший учебный центр, отметил эксперт.По последней информации, вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, артиллерия ВС РФ удачно получила четкие разведданные. После этого была уничтожена украинская ДРГ численностью до 30 человек и несколько единиц техники. Выжившие рассеялись по лесам, сообщил специалист.Российские военные постоянно наносят туда удары, но противник активно огрызается. Под огонь ВСУ попадают Грайворонский, Шебекинский и Белгородский районы. Противник наносит удары с помощью ствольной артиллерии, минометов, а также дронов-камикадзе, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240310/1053797762.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, харьковская область, геннадий алехин, мвд, всу, полигон, вс рф, удары, диверсанты
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Геннадий Алехин, МВД, ВСУ, полигон, ВС РФ, удары, диверсанты
"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
В Харькове расположены пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, переименованное в Национальную гвардию. В каждом из них есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас населенные пункты Харьковской области фактически стали филиалами Яворовского полигона и бывшего Львовского высшего военно-политического училища, где сейчас находится академия Сагайдачного, рассказал обозреватель.
Всего в Харькове было пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, которое переименовано в Национальную гвардию. Каждое это училище имело хороший учебный центр, отметил эксперт.
"Что такое учебный центр? Вот это тот же полигон, тоже стрельбище, казармы, парк боевой техники. И они сейчас используют эти учебные центры в различных местах Харьковской области, возле Чугуева, возле Великого Бурлука, в районе Богодухова, Золочева. И туда мы наносим удары", - указал Алехин.
По последней информации, вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, артиллерия ВС РФ удачно получила четкие разведданные. После этого была уничтожена украинская ДРГ численностью до 30 человек и несколько единиц техники. Выжившие рассеялись по лесам, сообщил специалист.
Российские военные постоянно наносят туда удары, но противник активно огрызается. Под огонь ВСУ попадают Грайворонский, Шебекинский и Белгородский районы. Противник наносит удары с помощью ствольной артиллерии, минометов, а также дронов-камикадзе, подытожил собеседник издания.