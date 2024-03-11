"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ - 10.03.2024 Украина.ру
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"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ - 10.03.2024 Украина.ру
"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
В Харькове расположены пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, переименованное в Национальную гвардию. В каждом из них есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-11T05:10
2024-03-10T17:15
новости
россия
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харьковская область
геннадий алехин
мвд
всу
полигон
вс рф
удары
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Сейчас населенные пункты Харьковской области фактически стали филиалами Яворовского полигона и бывшего Львовского высшего военно-политического училища, где сейчас находится академия Сагайдачного, рассказал обозреватель.Всего в Харькове было пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, которое переименовано в Национальную гвардию. Каждое это училище имело хороший учебный центр, отметил эксперт.По последней информации, вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, артиллерия ВС РФ удачно получила четкие разведданные. После этого была уничтожена украинская ДРГ численностью до 30 человек и несколько единиц техники. Выжившие рассеялись по лесам, сообщил специалист.Российские военные постоянно наносят туда удары, но противник активно огрызается. Под огонь ВСУ попадают Грайворонский, Шебекинский и Белгородский районы. Противник наносит удары с помощью ствольной артиллерии, минометов, а также дронов-камикадзе, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240310/1053797762.html
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Новости
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новости, россия, харьков, харьковская область, геннадий алехин, мвд, всу, полигон, вс рф, удары, диверсанты
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Геннадий Алехин, МВД, ВСУ, полигон, ВС РФ, удары, диверсанты

"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ

05:10 11.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В Харькове расположены пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, переименованное в Национальную гвардию. В каждом из них есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас населенные пункты Харьковской области фактически стали филиалами Яворовского полигона и бывшего Львовского высшего военно-политического училища, где сейчас находится академия Сагайдачного, рассказал обозреватель.
Всего в Харькове было пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, которое переименовано в Национальную гвардию. Каждое это училище имело хороший учебный центр, отметил эксперт.
"Что такое учебный центр? Вот это тот же полигон, тоже стрельбище, казармы, парк боевой техники. И они сейчас используют эти учебные центры в различных местах Харьковской области, возле Чугуева, возле Великого Бурлука, в районе Богодухова, Золочева. И туда мы наносим удары", - указал Алехин.
По последней информации, вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, артиллерия ВС РФ удачно получила четкие разведданные. После этого была уничтожена украинская ДРГ численностью до 30 человек и несколько единиц техники. Выжившие рассеялись по лесам, сообщил специалист.
Российские военные постоянно наносят туда удары, но противник активно огрызается. Под огонь ВСУ попадают Грайворонский, Шебекинский и Белгородский районы. Противник наносит удары с помощью ствольной артиллерии, минометов, а также дронов-камикадзе, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
Леонид Хазанов интервью - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Вчера, 16:32
Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году Промышленность Украины держится на "честном слове" ее властей и отчаянии тех, у кого нет возможности покинуть страну. При подобном подходе скоро на Украине некому будет работать.
 
НовостиРоссияХарьковХарьковская областьГеннадий АлехинМВДВСУполигонВС РФударыдиверсанты
 
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