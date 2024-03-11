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"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ

"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ - 10.03.2024 Украина.ру

"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ

В Харькове расположены пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, переименованное в Национальную гвардию. В каждом из них есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-03-11T05:10

2024-03-11T05:10

2024-03-10T17:15

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Сейчас населенные пункты Харьковской области фактически стали филиалами Яворовского полигона и бывшего Львовского высшего военно-политического училища, где сейчас находится академия Сагайдачного, рассказал обозреватель.Всего в Харькове было пять военных училищ, а также академия ПВО имени Говорова и бывшее училище МВД, которое переименовано в Национальную гвардию. Каждое это училище имело хороший учебный центр, отметил эксперт.По последней информации, вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, артиллерия ВС РФ удачно получила четкие разведданные. После этого была уничтожена украинская ДРГ численностью до 30 человек и несколько единиц техники. Выжившие рассеялись по лесам, сообщил специалист.Российские военные постоянно наносят туда удары, но противник активно огрызается. Под огонь ВСУ попадают Грайворонский, Шебекинский и Белгородский районы. Противник наносит удары с помощью ствольной артиллерии, минометов, а также дронов-камикадзе, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240310/1053797762.html

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