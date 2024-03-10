https://ukraina.ru/20240310/1053802427.html

На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg

На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg - 10.03.2024 Украина.ру

На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg

По подсчетам Европейского инвестиционного банка, средства необходимые для восстановления Украины превышаю триллион долларов. Об этом 10 марта сообщило агентство Bloomberg

2024-03-10T17:53

2024-03-10T17:53

2024-03-10T17:54

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Эта сумма более чем в пять раз превышает план Маршалла — американскую программу помощи для стран Европы, напомнило издание.Bloomberg отметил, что некоторые частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в восстановление Украины. Например, ряд турецких фирм ремонтирует мосты и дороги в городах Украины.Авторы статьи допустили, что зарубежные компании надеются на получение контрактов в будущем, когда Запад выделит финансирование для восстановления Украины.Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20240309/1053789948.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, восстановление, доллар