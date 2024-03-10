На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
17:53 10.03.2024 (обновлено: 17:54 10.03.2024)
По подсчетам Европейского инвестиционного банка, средства необходимые для восстановления Украины превышаю триллион долларов. Об этом 10 марта сообщило агентство Bloomberg
Эта сумма более чем в пять раз превышает план Маршалла — американскую программу помощи для стран Европы, напомнило издание.
Bloomberg отметил, что некоторые частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в восстановление Украины. Например, ряд турецких фирм ремонтирует мосты и дороги в городах Украины.
Авторы статьи допустили, что зарубежные компании надеются на получение контрактов в будущем, когда Запад выделит финансирование для восстановления Украины.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.