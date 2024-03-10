На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg - 10.03.2024 Украина.ру
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На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg - 10.03.2024 Украина.ру
На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
По подсчетам Европейского инвестиционного банка, средства необходимые для восстановления Украины превышаю триллион долларов. Об этом 10 марта сообщило агентство Bloomberg
2024-03-10T17:53
2024-03-10T17:54
новости
украина
восстановление
доллар
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Эта сумма более чем в пять раз превышает план Маршалла — американскую программу помощи для стран Европы, напомнило издание.Bloomberg отметил, что некоторые частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в восстановление Украины. Например, ряд турецких фирм ремонтирует мосты и дороги в городах Украины.Авторы статьи допустили, что зарубежные компании надеются на получение контрактов в будущем, когда Запад выделит финансирование для восстановления Украины.Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.
https://ukraina.ru/20240309/1053789948.html
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новости, украина, восстановление, доллар
Новости, Украина, восстановление, доллар

На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg

17:53 10.03.2024 (обновлено: 17:54 10.03.2024)
 
© CC0, Pixabayмост украина закарпатье
мост украина закарпатье
© CC0, Pixabay
Читать в
По подсчетам Европейского инвестиционного банка, средства необходимые для восстановления Украины превышаю триллион долларов. Об этом 10 марта сообщило агентство Bloomberg
Эта сумма более чем в пять раз превышает план Маршалла — американскую программу помощи для стран Европы, напомнило издание.
Bloomberg отметил, что некоторые частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в восстановление Украины. Например, ряд турецких фирм ремонтирует мосты и дороги в городах Украины.
Авторы статьи допустили, что зарубежные компании надеются на получение контрактов в будущем, когда Запад выделит финансирование для восстановления Украины.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Вчера, 13:00
В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФВ США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы. Об этом сообщает новостной американский телеканал NBC News
 
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Заголовок открываемого материала
17:53На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
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