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Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России - 10.03.2024 Украина.ру
Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
В плане производства боеприпасов и прочей военной продукции Запад проигрывает России. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто 10 марта в интервью газете La Stampa
2024-03-10T17:18
2024-03-10T17:18
2024-03-10T17:18
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"Тема неравенства сил на поле боя - важный вопрос, который всегда остается пунктом обсуждения. <...> Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию", - полагает Козетто.По его словам, российская экономика переходит на военные рельсы, что "делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО, с точки зрения военного производства".Министр обороны Италии признал, что страны НАТО по-прежнему уступают России в вопросе производства военной продукции.Посол России в США Анатолий Антонов 5 марта заявил, что Россия и НАТО сейчас стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может начаться только с одобрения руководства США.
https://ukraina.ru/20240310/1053800094.html
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новости, россия, запад, нато, италия, министр обороны
Новости, Россия, Запад, НАТО, Италия, министр обороны
Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
В плане производства боеприпасов и прочей военной продукции Запад проигрывает России. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто 10 марта в интервью газете La Stampa
"Тема неравенства сил на поле боя - важный вопрос, который всегда остается пунктом обсуждения. <...> Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию", - полагает Козетто.
По его словам, российская экономика переходит на военные рельсы, что "делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО, с точки зрения военного производства".
Министр обороны Италии признал, что страны НАТО по-прежнему уступают России в вопросе производства военной продукции.
Посол России в США Анатолий Антонов 5 марта заявил, что Россия и НАТО сейчас стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может начаться только с одобрения руководства США.