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Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России

Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России - 10.03.2024 Украина.ру

Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России

В плане производства боеприпасов и прочей военной продукции Запад проигрывает России. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто 10 марта в интервью газете La Stampa

2024-03-10T17:18

2024-03-10T17:18

2024-03-10T17:18

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"Тема неравенства сил на поле боя - важный вопрос, который всегда остается пунктом обсуждения. <...> Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию", - полагает Козетто.По его словам, российская экономика переходит на военные рельсы, что "делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО, с точки зрения военного производства".Министр обороны Италии признал, что страны НАТО по-прежнему уступают России в вопросе производства военной продукции.Посол России в США Анатолий Антонов 5 марта заявил, что Россия и НАТО сейчас стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может начаться только с одобрения руководства США.

https://ukraina.ru/20240310/1053800094.html

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