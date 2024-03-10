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Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук

Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук - 10.03.2024 Украина.ру

Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук

Военкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком

2024-03-10T17:09

2024-03-10T17:09

2024-03-10T17:09

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Он подробно рассказал о том, кто такие "БАРСы", почему не стоит отделять их от основной армии, а также о том, как Красная армия в период Великой Отечественной войны и вооружённые силы РФ в период специальной военной операции адаптировались к боевым действиям.

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