Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук - 10.03.2024 Украина.ру
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Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук - 10.03.2024 Украина.ру
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук
Военкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком
2024-03-10T17:09
2024-03-10T17:09
видео
андрей пинчук
александр чаленко
украина
россия
барсы
дроны
донбасс
русский донбасс
авдеевка
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Он подробно рассказал о том, кто такие "БАРСы", почему не стоит отделять их от основной армии, а также о том, как Красная армия в период Великой Отечественной войны и вооружённые силы РФ в период специальной военной операции адаптировались к боевым действиям.
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россия
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видео, андрей пинчук, александр чаленко, украина, россия, барсы, дроны, донбасс, русский донбасс, авдеевка, донецк, вов, сво, красная армия, видео
Видео, Андрей Пинчук, Александр Чаленко, Украина, Россия, барсы, дроны, Донбасс, Русский Донбасс, Авдеевка, Донецк, ВОВ, СВО, Красная Армия

Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук

17:09 10.03.2024
 
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Военкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком
Он подробно рассказал о том, кто такие "БАРСы", почему не стоит отделять их от основной армии, а также о том, как Красная армия в период Великой Отечественной войны и вооружённые силы РФ в период специальной военной операции адаптировались к боевым действиям.
 
ВидеоАндрей ПинчукАлександр ЧаленкоУкраинаРоссиябарсыдроныДонбассРусский ДонбассАвдеевкаДонецкВОВСВОКрасная Армия
 
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