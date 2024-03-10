https://ukraina.ru/20240310/1053800619.html

Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа

Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа - 10.03.2024 Украина.ру

Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа

Существующую газопроводную структуру Украина намерена использовать для экспорта водорода в Европу. Об этом в интервью изданию Kurier 10 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко

2024-03-10T16:31

2024-03-10T16:31

2024-03-10T16:31

новости

украина

россия

газопровод

водород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101905/90/1019059094_0:218:3084:1952_1920x0_80_0_0_4704721ce726a53da771d35ca6a2ca0a.jpg.webp

"Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", — подсчитал он.По словам Галущенко, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.Ранее в Европейской комиссии заявили, что ведомство не намерено участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Также там отметили. Что Евросоюз планирует избавится от российского газа к 2027 году.

https://ukraina.ru/20240310/1053798129.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, газопровод, водород