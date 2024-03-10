Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа
Существующую газопроводную структуру Украина намерена использовать для экспорта водорода в Европу. Об этом в интервью изданию Kurier 10 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко
"Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", — подсчитал он.
По словам Галущенко, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.
Ранее в Европейской комиссии заявили, что ведомство не намерено участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Также там отметили. Что Евросоюз планирует избавится от российского газа к 2027 году.
14:56Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго УкраиныЕвропейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России. Об этом 10 марта австрийскому изданию Kurier заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко