Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа - 10.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240310/1053800619.html
Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа
Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа - 10.03.2024 Украина.ру
Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа
Существующую газопроводную структуру Украина намерена использовать для экспорта водорода в Европу. Об этом в интервью изданию Kurier 10 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко
2024-03-10T16:31
2024-03-10T16:31
новости
украина
россия
газопровод
водород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101905/90/1019059094_0:218:3084:1952_1920x0_80_0_0_4704721ce726a53da771d35ca6a2ca0a.jpg.webp
"Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", — подсчитал он.По словам Галущенко, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.Ранее в Европейской комиссии заявили, что ведомство не намерено участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Также там отметили. Что Евросоюз планирует избавится от российского газа к 2027 году.
https://ukraina.ru/20240310/1053798129.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101905/90/1019059094_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd2136965c43ae1b0d77e67e46e8e365.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, газопровод, водород
Новости, Украина, Россия, газопровод, водород

Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа

16:31 10.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" на Украине
Газораспределительная станция Нежухив на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Существующую газопроводную структуру Украина намерена использовать для экспорта водорода в Европу. Об этом в интервью изданию Kurier 10 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко
"Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", — подсчитал он.
По словам Галущенко, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.
Ранее в Европейской комиссии заявили, что ведомство не намерено участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Также там отметили. Что Евросоюз планирует избавится от российского газа к 2027 году.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
14:56
Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго УкраиныЕвропейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России. Об этом 10 марта австрийскому изданию Kurier заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко
 
НовостиУкраинаРоссиягазопроводводород
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
17:18Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
17:13Офтальмолог Борис Першин о том, как стал волонтером в донецкой больнице
17:09Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - Пинчук
16:32Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году
16:31Украина нашла применение своим трубам после отказа от транзита российского газа
16:15План мира или ультиматум войны? Дмитрий Краснов о тайнах встречи Путина и Гросси, Зеленского и Эрдогана
16:08Сикорский: военные некоторых стран НАТО уже на Украине
16:03Какое будущее у Зеленского и у самой Украины. Украинские эксперты отчаянно ищут выход
15:45Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовит
15:27Маск заступился за украинских уклонистов
14:56Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины
14:00Forbes: ВСУ стали терять установки Patriot, а их заменить чрезвычайно сложно
13:12На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
13:00Patriot для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 марта
12:54Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады
12:18Украинские пограничники сообщили о временно деблокаде КПП на границе с Польшей
11:57Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского
11:19На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ
10:59Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
Лента новостейМолния