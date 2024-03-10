Сикорский: военные некоторых стран НАТО уже на Украине - 10.03.2024 Украина.ру
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Сикорский: военные некоторых стран НАТО уже на Украине
Сикорский: военные некоторых стран НАТО уже на Украине - 10.03.2024 Украина.ру
Сикорский: военные некоторых стран НАТО уже на Украине
Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 10 марта во время дискуссии по случаю 25-летия вступления страны в Североатлантический альянс, которую транслировал YouTube-канал Sejm RP
2024-03-10T16:08
2024-03-10T16:08
новости
сикорский
нато
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"Солдаты из НАТО уже на Украине", — заявил глава польской дипломатии.При этом дипломат отметил, что он, "в отличие от некоторых политиков", не собирается разглашать, о каких государствах идет речь.Сикорский 9 марта заявил, что не считает переброску солдат из западных стран на Украину немыслимой. Также он положительно оценил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке отдельными странами НАТО войск на Украину.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена отправлять военнослужащих бундесвера на Украину для того, чтобы они там направляли дальнобойные ракеты Taurus на цели в глубине российской территории, как это делают Великобритания и Франция со своими ракетами.
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новости, сикорский, нато, польша, украина, войска
Новости, Сикорский, НАТО, Польша, Украина, войска

Сикорский: военные некоторых стран НАТО уже на Украине

16:08 10.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 10 марта во время дискуссии по случаю 25-летия вступления страны в Североатлантический альянс, которую транслировал YouTube-канал Sejm RP
"Солдаты из НАТО уже на Украине", — заявил глава польской дипломатии.
При этом дипломат отметил, что он, "в отличие от некоторых политиков", не собирается разглашать, о каких государствах идет речь.
Сикорский 9 марта заявил, что не считает переброску солдат из западных стран на Украину немыслимой. Также он положительно оценил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке отдельными странами НАТО войск на Украину.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена отправлять военнослужащих бундесвера на Украину для того, чтобы они там направляли дальнобойные ракеты Taurus на цели в глубине российской территории, как это делают Великобритания и Франция со своими ракетами.
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