Сикорский: военные некоторых стран НАТО уже на Украине

Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовит

Американское издание Politico опять порадовало мировую общественность очередной страшилкой – сообщило, что Франция создает-таки союз стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину.