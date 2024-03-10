Маск заступился за украинских уклонистов - 10.03.2024 Украина.ру
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Маск заступился за украинских уклонистов
Маск заступился за украинских уклонистов - 10.03.2024 Украина.ру
Маск заступился за украинских уклонистов
Насильственные методы мобилизации на Украине возмутили американского предпринимателя Илона Маска
2024-03-10T15:27
2024-03-10T15:27
новости
украина
мобилизация
уклонисты
румыния
граница
пограничники
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Об этом он рассказал в комментарии к видео, на котором показано, как пограничники на украинско-румынской границе задерживают автобус с 34 мужчинами призывного возраста. Они пытались покинуть страну и избежать мобилизации. Видео в соцсетях выложил американский бизнесмен Дэвид Сакс.На кадрах мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю с руками за головой. На видео заметно, как пограничники ругают уклонистов нецензурными словами и избивают их."Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?" — написал Маск в комментарии к видео.В ближайшее время в Верховную Раду Украины может быть внесен законопроект о возможности мобилизации осужденных и заключенных лиц. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, в стране "тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, мобилизация, уклонисты, румыния, граница, пограничники
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, Румыния, граница, пограничники

Маск заступился за украинских уклонистов

15:27 10.03.2024
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Насильственные методы мобилизации на Украине возмутили американского предпринимателя Илона Маска
Об этом он рассказал в комментарии к видео, на котором показано, как пограничники на украинско-румынской границе задерживают автобус с 34 мужчинами призывного возраста. Они пытались покинуть страну и избежать мобилизации. Видео в соцсетях выложил американский бизнесмен Дэвид Сакс.
На кадрах мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю с руками за головой. На видео заметно, как пограничники ругают уклонистов нецензурными словами и избивают их.
"Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?" — написал Маск в комментарии к видео.
В ближайшее время в Верховную Раду Украины может быть внесен законопроект о возможности мобилизации осужденных и заключенных лиц. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, в стране "тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими".
Илон Маск
2 марта, 10:27
Донбасс и Крым должны остаться российскими – МаскАмериканский миллиардер и создатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, как следует завершить конфликт на Украине – оставить России контроль над Крымом, ДНР и ЛНР
 
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