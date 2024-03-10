https://ukraina.ru/20240310/1053798851.html

Маск заступился за украинских уклонистов

Маск заступился за украинских уклонистов - 10.03.2024 Украина.ру

Маск заступился за украинских уклонистов

Насильственные методы мобилизации на Украине возмутили американского предпринимателя Илона Маска

2024-03-10T15:27

2024-03-10T15:27

2024-03-10T15:27

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украина

мобилизация

уклонисты

румыния

граница

пограничники

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Об этом он рассказал в комментарии к видео, на котором показано, как пограничники на украинско-румынской границе задерживают автобус с 34 мужчинами призывного возраста. Они пытались покинуть страну и избежать мобилизации. Видео в соцсетях выложил американский бизнесмен Дэвид Сакс.На кадрах мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю с руками за головой. На видео заметно, как пограничники ругают уклонистов нецензурными словами и избивают их."Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?" — написал Маск в комментарии к видео.В ближайшее время в Верховную Раду Украины может быть внесен законопроект о возможности мобилизации осужденных и заключенных лиц. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, в стране "тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими".

https://ukraina.ru/20240302/1053663894.html

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новости, украина, мобилизация, уклонисты, румыния, граница, пограничники