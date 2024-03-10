Маск заступился за украинских уклонистов
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Насильственные методы мобилизации на Украине возмутили американского предпринимателя Илона Маска
Об этом он рассказал в комментарии к видео, на котором показано, как пограничники на украинско-румынской границе задерживают автобус с 34 мужчинами призывного возраста. Они пытались покинуть страну и избежать мобилизации. Видео в соцсетях выложил американский бизнесмен Дэвид Сакс.
На кадрах мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю с руками за головой. На видео заметно, как пограничники ругают уклонистов нецензурными словами и избивают их.
"Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?" — написал Маск в комментарии к видео.
В ближайшее время в Верховную Раду Украины может быть внесен законопроект о возможности мобилизации осужденных и заключенных лиц. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, в стране "тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими".
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