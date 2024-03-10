https://ukraina.ru/20240310/1053798129.html

Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины

Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины - 10.03.2024 Украина.ру

Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины

Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России. Об этом 10 марта австрийскому изданию Kurier заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко

2024-03-10T14:56

2024-03-10T14:56

2024-03-10T14:56

новости

россия

украина

европа

газ

российский газ

транзит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/98/1032449883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1671f2874551c0d544ba2b4264e73e55.jpg

Так Галущенко ответил на вопрос издания, позволила бы Украина европейским компаниям резервировать трубопроводные мощности для поставок российского газа."Это сложный вопрос. Конкретных запросов от компаний у нас пока не было, а сами мы, разумеется, об этом не спрашиваем", - сказал Галущенко.Украинский министр подтвердил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу после 2024 года.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Киев заявлял о том, что не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Действующий договор истекает в конце 2024 года.В начале марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия не намерена участвовать в каких-либо контактах с РФ для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Она добавила, что ЕС планирует избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году.По словам Симсон, Европейская комиссия интенсивно работает, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков.

https://ukraina.ru/20240305/1053702871.html

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, газ, российский газ, транзит