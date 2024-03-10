Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины - 10.03.2024 Украина.ру
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Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины
Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины - 10.03.2024 Украина.ру
Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины
Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России. Об этом 10 марта австрийскому изданию Kurier заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко
2024-03-10T14:56
2024-03-10T14:56
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Так Галущенко ответил на вопрос издания, позволила бы Украина европейским компаниям резервировать трубопроводные мощности для поставок российского газа."Это сложный вопрос. Конкретных запросов от компаний у нас пока не было, а сами мы, разумеется, об этом не спрашиваем", - сказал Галущенко.Украинский министр подтвердил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу после 2024 года.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Киев заявлял о том, что не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Действующий договор истекает в конце 2024 года.В начале марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия не намерена участвовать в каких-либо контактах с РФ для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Она добавила, что ЕС планирует избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году.По словам Симсон, Европейская комиссия интенсивно работает, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков.
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новости, россия, украина, европа, газ, российский газ, транзит
Новости, Россия, Украина, Европа, газ, российский газ, транзит

Европейские компании не бронировали украинские трубы для российского газа - Минэнерго Украины

14:56 10.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России. Об этом 10 марта австрийскому изданию Kurier заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко
Так Галущенко ответил на вопрос издания, позволила бы Украина европейским компаниям резервировать трубопроводные мощности для поставок российского газа.
"Это сложный вопрос. Конкретных запросов от компаний у нас пока не было, а сами мы, разумеется, об этом не спрашиваем", - сказал Галущенко.
Украинский министр подтвердил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу после 2024 года.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Киев заявлял о том, что не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Действующий договор истекает в конце 2024 года.
В начале марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия не намерена участвовать в каких-либо контактах с РФ для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Она добавила, что ЕС планирует избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году.
По словам Симсон, Европейская комиссия интенсивно работает, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков.
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