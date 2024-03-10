https://ukraina.ru/20240310/1053797522.html

Forbes: ВСУ стали терять установки Patriot, а их заменить чрезвычайно сложно

Forbes: ВСУ стали терять установки Patriot, а их заменить чрезвычайно сложно - 10.03.2024 Украина.ру

Forbes: ВСУ стали терять установки Patriot, а их заменить чрезвычайно сложно

Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут потребоваться годы для того, чтобы заменить уничтоженные в ДНР две пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 марта в журнале Forbes

2024-03-10T14:00

2024-03-10T14:00

2024-03-10T14:00

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Издание отмечает, что Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые уничтожили российские войска, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы.Кроме того, покупка новых ЗРК обошлась бы Киеву в миллионы долларов, который в его бюджете нет."Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить", — констатирует Forbes.В публикации подчеркивается, что пусковые установки были уничтожены в ходе транспортировки с одной огневой позиции на другую. Авторы публикации недоумевают, почему у украинских экипажей Patriot не было собственного прикрытия ПВО во время путешествий."Вполне возможно, что украинские военно-воздушные силы слишком растянуты, защищая украинские города, а наземные войска также защищают себя", - допускает издание.Российские военные эксперты в интервью Украина.ру ранее отмечали, что, судя по остаткам ракет, США передали Украине не новые Patriot, а те, что закупались для американской армии во времена президентства Рональда Рейгана.

https://ukraina.ru/20240310/1053796582.html

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новости, вооруженные силы украины, forbes, зрк patriot, вс рф