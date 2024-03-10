https://ukraina.ru/20240310/1053796582.html
На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет - 10.03.2024 Украина.ру
На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
Канада приняла решение о передаче подлежащих утилизации авиационных ракет Украине. Об этом украинскому каналу "Прямой" заявил 10 марта экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
2024-03-10T13:12
2024-03-10T13:12
2024-03-10T13:14
новости
украина
канада
георгий тука
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103247/68/1032476810_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4d892048b2ef2ad84c9074fa5c5f97eb.jpg.webp
По его словам, общее количество этих ракет в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч."Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", - рассказал Тука.Он добавил, что Украина не брезгает даже теми ракетами, у которых проблемы с боевой частью. Даже "полуработающие" ракеты могут преподнести "неожиданные сюрпризы", сказал Тука.Как сообщало издание Украина.ру, в феврале стало известно о том, что Киев попросил у Канады 83 000 списанных авиационных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Эти ракеты можно переделать для запуска с земли.
https://ukraina.ru/20240206/1053116250.html
украина
канада
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103247/68/1032476810_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_ac2a62d01ec77f482b6ae0cb487451a5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, канада, георгий тука, ракеты
На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
13:12 10.03.2024 (обновлено: 13:14 10.03.2024)
Канада приняла решение о передаче подлежащих утилизации авиационных ракет Украине. Об этом украинскому каналу "Прямой" заявил 10 марта экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
По его словам, общее количество этих ракет в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч.
"Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", - рассказал Тука.
Он добавил, что Украина не брезгает даже теми ракетами, у которых проблемы с боевой частью. Даже "полуработающие" ракеты могут преподнести "неожиданные сюрпризы", сказал Тука.
Как сообщало издание Украина.ру, в феврале стало известно о том, что Киев попросил у Канады 83 000 списанных авиационных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Эти ракеты можно переделать для запуска с земли.