https://ukraina.ru/20240310/1053796582.html

На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет

На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет - 10.03.2024 Украина.ру

На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет

Канада приняла решение о передаче подлежащих утилизации авиационных ракет Украине. Об этом украинскому каналу "Прямой" заявил 10 марта экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука

2024-03-10T13:12

2024-03-10T13:12

2024-03-10T13:14

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По его словам, общее количество этих ракет в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч."Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", - рассказал Тука.Он добавил, что Украина не брезгает даже теми ракетами, у которых проблемы с боевой частью. Даже "полуработающие" ракеты могут преподнести "неожиданные сюрпризы", сказал Тука.Как сообщало издание Украина.ру, в феврале стало известно о том, что Киев попросил у Канады 83 000 списанных авиационных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Эти ракеты можно переделать для запуска с земли.

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