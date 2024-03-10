На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет - 10.03.2024 Украина.ру
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На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет - 10.03.2024 Украина.ру
На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
Канада приняла решение о передаче подлежащих утилизации авиационных ракет Украине. Об этом украинскому каналу "Прямой" заявил 10 марта экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
2024-03-10T13:12
2024-03-10T13:14
новости
украина
канада
георгий тука
ракеты
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По его словам, общее количество этих ракет в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч."Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", - рассказал Тука.Он добавил, что Украина не брезгает даже теми ракетами, у которых проблемы с боевой частью. Даже "полуработающие" ракеты могут преподнести "неожиданные сюрпризы", сказал Тука.Как сообщало издание Украина.ру, в феврале стало известно о том, что Киев попросил у Канады 83 000 списанных авиационных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Эти ракеты можно переделать для запуска с земли.
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новости, украина, канада, георгий тука, ракеты
Новости, Украина, Канада, Георгий Тука, ракеты

На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет

13:12 10.03.2024 (обновлено: 13:14 10.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ ракеты обстрел
ВСУ ракеты обстрел - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
Канада приняла решение о передаче подлежащих утилизации авиационных ракет Украине. Об этом украинскому каналу "Прямой" заявил 10 марта экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
По его словам, общее количество этих ракет в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч.
"Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", - рассказал Тука.
Он добавил, что Украина не брезгает даже теми ракетами, у которых проблемы с боевой частью. Даже "полуработающие" ракеты могут преподнести "неожиданные сюрпризы", сказал Тука.
Как сообщало издание Украина.ру, в феврале стало известно о том, что Киев попросил у Канады 83 000 списанных авиационных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Эти ракеты можно переделать для запуска с земли.
Министерство обороны Украины ракета - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 14:40
Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИУкраина просит Канаду передать ей 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Об этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Global News 6 февраля
 
НовостиУкраинаКанадаГеоргий Тукаракеты
 
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Заголовок открываемого материала
13:12На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
13:00Patriot для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 марта
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