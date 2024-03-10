https://ukraina.ru/20240310/1053796237.html

Patriot для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 марта

Patriot для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 марта - 10.03.2024 Украина.ру

Patriot для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 марта

Западные СМИ сообщили о том, что закупка новых ЗРК Patriot для ВСУ может затянуться. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-10T13:00

2024-03-10T13:00

2024-03-10T13:00

хроники

эксклюзив

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Покупка для Украины новых пусковых установок для ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, сообщил журнал Forbes."Украина или один из её союзников могла бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы", — отмечалось в публикации.По информации издания покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в украинский бюджет.В то же время, по информации Forbes, украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, по мнению авторов издания, наиболее целесообразно было бы получить её от США. Однако пока республиканцы блокируют выделение помощи Украине."Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить", — отмечалось в публикации.В то же время, как ранее указывали российские военные эксперты, судя по остаткам ракет США передали Украине не новые Patriot, а те, что закупались для американской армии во времена президентства Рональда Рейгана.Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. Как отмечалось в сообщении, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР.Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО. Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot.При этом, по информации западных СМИ, экипажи ЗРК "почти наверняка погибли"."Очень радует, что наконец-то пехотные начальники поняли, что цель номер один на этой войне это ЗРК противника. Не Абрамсы, не Бредли, не Леопарды. ЗРК. Жаль что осознание и принятие этого факта пришло так поздно. Но прекрасно, что на ЗРК противника сейчас не жалеют ничего. А это значит УМПК и других, ещё не известных широкой общественности вундервафель будет больше, глубже, эффективнее. Украинцы, безусловно, оценят", - прокомментировал уничтожение ЗРК автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев также выразил оптимизм по поводу произошедшего."Очень радует, что появилось это осознание, и приоритет в поражении целей достался ЗРК, на них началась полноценная охота. То есть отработка элементов SEAD во взаимодействии с пехотой, когда это не только забота авиации, а пехотные начальники больше думают о поражении танков и пушек, мотивируя тем что лично для них ЗРК не так опасна. Конечно, объективности ради, к этому должны были созреть не только умы начальников, но и технические возможности, с достаточным круговым вероятным отклонением, и сокращением времени регулирования в рамках разведывательно-ударного комплекса. То есть взаимодействие, организационные моменты, то что обычно остаётся в стороне от цифр в ТТХ техники, и большинство публики оценивает потенциал вооружений именно по ним. Но они порой бывают излишне рекламными, и проверка в боевых условиях выявляет несоответствие заявленных и фактических параметров. Что в дальнейшем требует значительных усилий по работе над ошибками и совершенствование системы вооружений. Собственно вот во многом результаты этой скрытой от публики огромной работы теперь видно по видео объективного контроля", - отметил он.Ранее российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 38 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ нанесли 10 обстрелов, на горловском направлении — 27 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 130 различных снарядов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе двух детей. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 3 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Никитовскому и Центрально-Городскому району Гороловки ВОП с БпЛА, а также в общей сложности 39 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — 29 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 6 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 10 марта по состоянию на 10:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - по ул. Пинтера, 6 ранен мужчина 1977 года рождения, женщина 1941 года рождения; Горловка (Никитовский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА ранены сотрудники комбината ООО "Никитовский хлеб" - мужчины 1980, 1967, 1980, 1964 годов рождения", - сообщило представительство.В результате обстрелов ВСУ были повреждены: женская консультация, четыре школы, ясли-сад, две котельные, четыре многоквартирных жилых дома, частный жилой дом и инфраструктура пекарни, уничтожено 1200 кг хлебобулочных изделий, также уничтожены 3 автомобиля.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 17 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Голая Пристань — 4; Кардашинка — 2; Днепряны — 3; Саги — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Козачьи Лагеря, Алёшки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 10 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 8 миномётных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет", - отмечалось в публикации.В Валуйском городском округе в селе Новопетровка украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено три миномётных снаряда, по окраине села Заречье-Второе – 10 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Безымено с БПЛА сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. Никто не пострадал. От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. Под миномётный обстрел попало село Пороз – установлено 4 прилёта. Обошлось без последствий. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле", - писал Гладков.В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье – установлено 10 прилётов. В районе посёлка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе из гранатомёта обстреляли хутор Мухин – зафиксировано 72 гранатомётных выстрела. Пострадавших нет. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также повреждён один автомобиль. В Яковлевском городском округе над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа – по одному в каждом населённом пункте. Обошлось без последствий на земле", - отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил об очередной атаке ВСУ."Посёлок Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ. Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. Слава Богу, никто не пострадал. В результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна. Оперативные службы работают на месте", - рассказал он в 12:40.Утром 10 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели мирной жительницы от удара ВСУ."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Её супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Раненому желаю скорейшего выздоровления, его состояние держу на контроле. Также повреждено ещё одно домовладение. В населённом пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных c Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив