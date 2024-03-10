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Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады - 10.03.2024 Украина.ру
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о получении дополнительной финансовой поддержки. Об этом 10 марта газетеFinancial Times заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа
2024-03-10T12:54
2024-03-10T12:54
2024-03-10T13:15
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По ее словам, эти деньги нужны Украине, так как конгресс США пока не может одобрить помощь Киеву."Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.Она добавила, что "план А" Украины подразумевал, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Задержки выделения помощи привели к тому, что Киев стал рассматривать "план Б" и даже "план Ц".По данным Financial Times, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 млрд долларов на оборону, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд долларов. Издание прогнозирует, что дефицит будет увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
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новости, украина, япония, канада, верховная рада, финансовая помощь
Новости, Украина, Япония, Канада, Верховная Рада, финансовая помощь
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады
12:54 10.03.2024 (обновлено: 13:15 10.03.2024)
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о получении дополнительной финансовой поддержки. Об этом 10 марта газетеFinancial Times заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа
По ее словам, эти деньги нужны Украине, так как конгресс США пока не может одобрить помощь Киеву.
"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.
Она добавила, что "план А" Украины подразумевал, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Задержки выделения помощи привели к тому, что Киев стал рассматривать "план Б" и даже "план Ц".
По данным Financial Times, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 млрд долларов на оборону, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд долларов. Издание прогнозирует, что дефицит будет увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.