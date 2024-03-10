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Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады - 10.03.2024 Украина.ру

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о получении дополнительной финансовой поддержки. Об этом 10 марта газетеFinancial Times заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа

2024-03-10T12:54

2024-03-10T12:54

2024-03-10T13:15

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По ее словам, эти деньги нужны Украине, так как конгресс США пока не может одобрить помощь Киеву."Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.Она добавила, что "план А" Украины подразумевал, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Задержки выделения помощи привели к тому, что Киев стал рассматривать "план Б" и даже "план Ц".По данным Financial Times, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 млрд долларов на оборону, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд долларов. Издание прогнозирует, что дефицит будет увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.

https://ukraina.ru/20240206/1053120513.html

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новости, украина, япония, канада, верховная рада, финансовая помощь