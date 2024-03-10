Украинские пограничники сообщили о временно деблокаде КПП на границе с Польшей - 10.03.2024 Украина.ру
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Украинские пограничники сообщили о временно деблокаде КПП на границе с Польшей
Украинские пограничники сообщили о временно деблокаде КПП на границе с Польшей - 10.03.2024 Украина.ру
Украинские пограничники сообщили о временно деблокаде КПП на границе с Польшей
Польские фермеры временно разблокировали один из контрольно-пропускных пунктов на польско-украинской границе. Об этом 10 марта сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
2024-03-10T12:18
2024-03-10T12:18
новости
украина
польша
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граница
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"Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Краковец", такую информацию мы получили от польских коллег", - уточнил Демченко.По его словам, 13 марта движение грузовых автомобилей через этот пункт пропуска снова будет закрыто.На остальных пунктах пропуска ситуация остается неизменной, в очередях на границе по-прежнему находится около 2,3 тысячи грузовиков.Как сообщало издание Украина.ру, польские фермеры 9 февраля перекрыли дороги о подъезды к пунктам пропуска на польско-украинской границе. Они требуют прекращения ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказа от экологических планов ЕС, которые предполагают, что к 2050 году будет достигнут нулевой выброс в атмосферу.
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новости, украина, польша, ес, блокада, граница, кпп
Новости, Украина, Польша, ЕС, блокада, граница, КПП

Украинские пограничники сообщили о временно деблокаде КПП на границе с Польшей

12:18 10.03.2024
 
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
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Польские фермеры временно разблокировали один из контрольно-пропускных пунктов на польско-украинской границе. Об этом 10 марта сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
"Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Краковец", такую информацию мы получили от польских коллег", - уточнил Демченко.
По его словам, 13 марта движение грузовых автомобилей через этот пункт пропуска снова будет закрыто.
На остальных пунктах пропуска ситуация остается неизменной, в очередях на границе по-прежнему находится около 2,3 тысячи грузовиков.
Как сообщало издание Украина.ру, польские фермеры 9 февраля перекрыли дороги о подъезды к пунктам пропуска на польско-украинской границе. Они требуют прекращения ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказа от экологических планов ЕС, которые предполагают, что к 2050 году будет достигнут нулевой выброс в атмосферу.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 05:48
Как акции протеста фермеров меняют ПольшуС 1 марта польские фермеры расширили свои акции на границу с Литвой, которую они обвиняют в реэкспорте украинского зерна. А встреча премьера Польши с протестующими накануне была безрезультатной
 
НовостиУкраинаПольшаЕСблокадаграницаКПП
 
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