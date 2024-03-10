На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ - 10.03.2024 Украина.ру
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На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ
На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ - 10.03.2024 Украина.ру
На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ
На Украине 80-летнюю жительницу лишили жилья за поддержку России. Об этом 10 марта сообщило издание ТСН
2024-03-10T11:19
2024-03-10T13:15
новости
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пенсионеры
соцсети
жилье
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Соответствующий приговор вынес суд в городе Винница.В материале суда указано, что осужденная пенсионерка — бывшая учительница физики в местной школе, которая переехала к детям в России еще во время пандемии короновируса и оттуда через соцсети критиковала киевские власти.Активность пенсионерки в соцсетях привлекла внимание сотрудников СБУ."Женщину заочно приговорили кчетырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", - говорится в статье.Украинский суд первый раз принял такое решение.
https://ukraina.ru/20240303/1053671740.html
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новости, украина, винница, сбу, россия, пенсионеры, соцсети, жилье
Новости, Украина, Винница, СБУ, Россия, пенсионеры, соцсети, жилье

На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ

11:19 10.03.2024 (обновлено: 13:15 10.03.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Shyam peelery
- РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© commons.wikimedia.org / Shyam peelery
Читать в
На Украине 80-летнюю жительницу лишили жилья за поддержку России. Об этом 10 марта сообщило издание ТСН
Соответствующий приговор вынес суд в городе Винница.
В материале суда указано, что осужденная пенсионерка — бывшая учительница физики в местной школе, которая переехала к детям в России еще во время пандемии короновируса и оттуда через соцсети критиковала киевские власти.
Активность пенсионерки в соцсетях привлекла внимание сотрудников СБУ.
"Женщину заочно приговорили кчетырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", - говорится в статье.
Украинский суд первый раз принял такое решение.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
3 марта, 08:33Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Смерти мобилизованных и состояния топ-чиновников регионаНи один губернатор или мэр областного центра региона не занял первого места в общенациональных рейтингах чиновников с наибольшим состоянием. Зато самой богатой оказалась жена градоначальника Львова.
 
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