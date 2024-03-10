На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ
11:19 10.03.2024 (обновлено: 13:15 10.03.2024)
На Украине 80-летнюю жительницу лишили жилья за поддержку России. Об этом 10 марта сообщило издание ТСН
Соответствующий приговор вынес суд в городе Винница.
В материале суда указано, что осужденная пенсионерка — бывшая учительница физики в местной школе, которая переехала к детям в России еще во время пандемии короновируса и оттуда через соцсети критиковала киевские власти.
Активность пенсионерки в соцсетях привлекла внимание сотрудников СБУ.
"Женщину заочно приговорили кчетырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", - говорится в статье.
Украинский суд первый раз принял такое решение.
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