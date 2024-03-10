https://ukraina.ru/20240310/1053795747.html

На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ

На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ - 10.03.2024 Украина.ру

На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ

На Украине 80-летнюю жительницу лишили жилья за поддержку России. Об этом 10 марта сообщило издание ТСН

2024-03-10T11:19

2024-03-10T11:19

2024-03-10T13:15

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Соответствующий приговор вынес суд в городе Винница.В материале суда указано, что осужденная пенсионерка — бывшая учительница физики в местной школе, которая переехала к детям в России еще во время пандемии короновируса и оттуда через соцсети критиковала киевские власти.Активность пенсионерки в соцсетях привлекла внимание сотрудников СБУ."Женщину заочно приговорили кчетырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", - говорится в статье.Украинский суд первый раз принял такое решение.

https://ukraina.ru/20240303/1053671740.html

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новости, украина, винница, сбу, россия, пенсионеры, соцсети, жилье