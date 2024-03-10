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Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте

Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте - 10.03.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте

Сейчас ВС РФ отбивают метры-километры, но к осени противник будет терять позиции в геометрической прогрессии, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-03-10T03:15

2024-03-10T03:15

2024-03-10T03:15

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Западная военная помощь продлевает агонию Украины, если бы она прекратилась, Россия победила бы еще летом, считает эксперт.Несмотря на то, что ВСУ пытаются экономить снаряды и беречь технику, им все равно приходится бросать в бой новые резервы, отметил он."Такая агония может продлиться до американских выборов в ноябре. Но противник все равно будет терять позиции в геометрической прогрессии. Если мы отбиваем метры-километры, то к осени мы будем отбивать уже десятки километров.Пока же надо внимательно следить, сумеет ли Запад отправить на Украину новые партии оружия или послать войска под чужим флагом. И в зависимости от этого будем корректировать планы боевых действий", - резюмировал Леонков.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.

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новости, спецоперация, эксперты, россия, украина, вооруженные силы украины