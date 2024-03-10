Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте - 10.03.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте
Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте - 10.03.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте
Сейчас ВС РФ отбивают метры-километры, но к осени противник будет терять позиции в геометрической прогрессии, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-10T03:15
2024-03-10T03:15
новости
спецоперация
эксперты
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украина
вооруженные силы украины
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Западная военная помощь продлевает агонию Украины, если бы она прекратилась, Россия победила бы еще летом, считает эксперт.Несмотря на то, что ВСУ пытаются экономить снаряды и беречь технику, им все равно приходится бросать в бой новые резервы, отметил он."Такая агония может продлиться до американских выборов в ноябре. Но противник все равно будет терять позиции в геометрической прогрессии. Если мы отбиваем метры-километры, то к осени мы будем отбивать уже десятки километров.Пока же надо внимательно следить, сумеет ли Запад отправить на Украину новые партии оружия или послать войска под чужим флагом. И в зависимости от этого будем корректировать планы боевых действий", - резюмировал Леонков.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
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новости, спецоперация, эксперты, россия, украина, вооруженные силы украины
Новости, Спецоперация, эксперты, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте

03:15 10.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас ВС РФ отбивают метры-километры, но к осени противник будет терять позиции в геометрической прогрессии, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Западная военная помощь продлевает агонию Украины, если бы она прекратилась, Россия победила бы еще летом, считает эксперт.
Несмотря на то, что ВСУ пытаются экономить снаряды и беречь технику, им все равно приходится бросать в бой новые резервы, отметил он.
"Такая агония может продлиться до американских выборов в ноябре. Но противник все равно будет терять позиции в геометрической прогрессии. Если мы отбиваем метры-километры, то к осени мы будем отбивать уже десятки километров.
Пока же надо внимательно следить, сумеет ли Запад отправить на Украину новые партии оружия или послать войска под чужим флагом. И в зависимости от этого будем корректировать планы боевых действий", - резюмировал Леонков.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
 
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