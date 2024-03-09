Ищенко объяснил, как обращение Приднестровья за помощью может сыграть на руку врагам РФ - 09.03.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, как обращение Приднестровья за помощью может сыграть на руку врагам РФ
Ищенко объяснил, как обращение Приднестровья за помощью может сыграть на руку врагам РФ - 09.03.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, как обращение Приднестровья за помощью может сыграть на руку врагам РФ
У России сейчас нет никаких оснований, чтобы педалировать тему непризнанного Приднестровья, обращение депутатов этой республики к России может иметь для Москвы негативные последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2024-03-09T04:10
2024-03-09T04:10
новости
ростислав ищенко
приднестровье
россия
обращение
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На прошлой неделе депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) приняли обращение к РФ за помощью из-за тяжелой экономической ситуации и военно-политических угроз.Ищенко выразил недоумение по поводу появления такого обращения именно сейчас, когда прямой угрозы агрессии против ПМР, по его мнению, нет - в отличие от прошлогодней ситуации, когда Украина держала у границы с Приднестровьем внушительный контингент.Учитывая, что это обращение не является четко сформулированной просьбой о конкретной помощи с указанием на конкретного противника и на конкретное нарушение договоренностей, гарантом которых бы выступала Россия, Москве непонятно, что с этим делать, считает он.При этом враги России знают, как им теперь действовать, полагает Ищенко. Более подробно о мнении Ростислава Ищенко по ситуации вокруг Приднестровья читайте в его интервью "Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг".
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ростислав ищенко, приднестровье, россия, обращение
Новости, Ростислав Ищенко, Приднестровье, Россия, обращение

Ищенко объяснил, как обращение Приднестровья за помощью может сыграть на руку врагам РФ

04:10 09.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРостислав Ищенко
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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У России сейчас нет никаких оснований, чтобы педалировать тему непризнанного Приднестровья, обращение депутатов этой республики к России может иметь для Москвы негативные последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
На прошлой неделе депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) приняли обращение к РФ за помощью из-за тяжелой экономической ситуации и военно-политических угроз.
Ищенко выразил недоумение по поводу появления такого обращения именно сейчас, когда прямой угрозы агрессии против ПМР, по его мнению, нет - в отличие от прошлогодней ситуации, когда Украина держала у границы с Приднестровьем внушительный контингент.
"Более того, подобного рода абстрактное обращение позволяет врагам России выступить против нее: "Видите, Приднестровье само дестабилизирует ситуацию. Его ж никто пальцем не тронул, а оно Россию куда-то зовет", - заявил эксперт.
Учитывая, что это обращение не является четко сформулированной просьбой о конкретной помощи с указанием на конкретного противника и на конкретное нарушение договоренностей, гарантом которых бы выступала Россия, Москве непонятно, что с этим делать, считает он.
При этом враги России знают, как им теперь действовать, полагает Ищенко.
Более подробно о мнении Ростислава Ищенко по ситуации вокруг Приднестровья читайте в его интервью "Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг".
 
НовостиРостислав ИщенкоПриднестровьеРоссияобращение
 
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