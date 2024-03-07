"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053764024.html
"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ
"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ
Власти Запорожской области опубликовали социальный ролик, в котором призвали жителей региона сообщать о готовящихся диверсиях и терактах. Видео опубликовали в телеграм-канале администрации Бердянска
2024-03-07T13:37
2024-03-07T13:37
новости
россия
запорожская область
всу
фсб
социальная политика
шпионаж
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/07/1053763906_0:24:1208:703_1920x0_80_0_0_f0cec3a6558f6146713398d718418931.jpg
"Пособник ВСУ, расплата неминуема!" - такими словами начинается социальный видеоролик. На видео показаны кадры задержания и признания агентов украинских спецслужб.Авторы видео подчеркнули, что ежедневно российские спецслужбы выявляют украинских агентов, которые передают данные украинских боевикам и оказывают помощь ВСУ. "И ты ответишь за это!" - обратились авторы к подобным шпионам. Участников подобных преступлений против россиян ждёт уголовная ответственность. За диверсионную деятельность – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (ст. 281 УК РФ). За акты терроризма – от 12 до 20 лет (ст. 205 УК РФ)."Пособник ВСУ, жди! За тобой уже выехали!" - подытожили авторы видео. Жителей Запорожской области призвали проявлять бдительность. О всех фактах подготовки диверсий и террора попросили сообщать в чат-боты СТОПТЕРРОР Запорожская область , @xZOVx_bot, а также в @brdsvo_bot.Накануне, 6 марта, Украина осуществила теракт в Бердянске. В результате погибла член избирательной комиссии Светлана Самойленко. Главное разведывательное управление Украины подтвердило свою причастность к теракту.
https://ukraina.ru/20240305/1053710092.html
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/07/1053763906_76:0:1043:725_1920x0_80_0_0_ed85000125ea0c31c4547acbf328dbfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, всу, фсб, социальная политика, шпионаж, теракт
Новости, Россия, Запорожская область, ВСУ, ФСБ, социальная политика, шпионаж, теракт

"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ

13:37 07.03.2024
 
© Бердянск.Официально. Скриншот видео
© Бердянск.Официально. Скриншот видео
Читать в
Власти Запорожской области опубликовали социальный ролик, в котором призвали жителей региона сообщать о готовящихся диверсиях и терактах. Видео опубликовали в телеграм-канале администрации Бердянска
"Пособник ВСУ, расплата неминуема!" - такими словами начинается социальный видеоролик.
На видео показаны кадры задержания и признания агентов украинских спецслужб.
Авторы видео подчеркнули, что ежедневно российские спецслужбы выявляют украинских агентов, которые передают данные украинских боевикам и оказывают помощь ВСУ.
"И ты ответишь за это!" - обратились авторы к подобным шпионам.

Участников подобных преступлений против россиян ждёт уголовная ответственность. За диверсионную деятельность – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (ст. 281 УК РФ). За акты терроризма – от 12 до 20 лет (ст. 205 УК РФ).
"Пособник ВСУ, жди! За тобой уже выехали!" - подытожили авторы видео.
Жителей Запорожской области призвали проявлять бдительность. О всех фактах подготовки диверсий и террора попросили сообщать в чат-боты СТОПТЕРРОР Запорожская область , @xZOVx_bot, а также в @brdsvo_bot.
Накануне, 6 марта, Украина осуществила теракт в Бердянске. В результате погибла член избирательной комиссии Светлана Самойленко. Главное разведывательное управление Украины подтвердило свою причастность к теракту.
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
5 марта, 13:33
В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - СледкомВ Луганске органами Следственного комитета РФ задержан гражданин Украины. Он подозревается в финансировании националистического полка "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике 5 марта
 
НовостиРоссияЗапорожская областьВСУФСБсоциальная политикашпионажтеракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев
13:39Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину
13:37"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ
13:00Уличные бои в Работино, провал укрепработ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 марта
12:42Брюссель опасается нового конфликта в Европе
12:26Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья
12:15Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи
11:44Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки
11:29Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ
10:56"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
10:48Мобилизованных в ВСУ проще сразу отвезти на фронт, учебок не хватает - Павлюк
09:58Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
09:48"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии
09:47Атаки беспилотников, Байден и Украина. Главное на Украине на утро 7 марта
09:26Польские фермеры вошли в Варшаву с танком "Абрамс". Пока соломенным
08:58Глава МИД Венгрии понадеялся, что Шольц не поддастся давлению по поставкам Taurus Киеву
08:35МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности
08:26НКВД против Брестской унии, или Томос от Лаврентия
08:05Главное за ночь 7 марта
07:38"Такое лечить надо": крымские политики оценили создание украинской администрации на полуострове
Лента новостейМолния