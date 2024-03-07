https://ukraina.ru/20240307/1053764024.html

"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ

"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру

"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ

Власти Запорожской области опубликовали социальный ролик, в котором призвали жителей региона сообщать о готовящихся диверсиях и терактах. Видео опубликовали в телеграм-канале администрации Бердянска

2024-03-07T13:37

2024-03-07T13:37

2024-03-07T13:37

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"Пособник ВСУ, расплата неминуема!" - такими словами начинается социальный видеоролик. На видео показаны кадры задержания и признания агентов украинских спецслужб.Авторы видео подчеркнули, что ежедневно российские спецслужбы выявляют украинских агентов, которые передают данные украинских боевикам и оказывают помощь ВСУ. "И ты ответишь за это!" - обратились авторы к подобным шпионам. Участников подобных преступлений против россиян ждёт уголовная ответственность. За диверсионную деятельность – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (ст. 281 УК РФ). За акты терроризма – от 12 до 20 лет (ст. 205 УК РФ)."Пособник ВСУ, жди! За тобой уже выехали!" - подытожили авторы видео. Жителей Запорожской области призвали проявлять бдительность. О всех фактах подготовки диверсий и террора попросили сообщать в чат-боты СТОПТЕРРОР Запорожская область , @xZOVx_bot, а также в @brdsvo_bot.Накануне, 6 марта, Украина осуществила теракт в Бердянске. В результате погибла член избирательной комиссии Светлана Самойленко. Главное разведывательное управление Украины подтвердило свою причастность к теракту.

https://ukraina.ru/20240305/1053710092.html

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новости, россия, запорожская область, всу, фсб, социальная политика, шпионаж, теракт