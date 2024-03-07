https://ukraina.ru/20240307/1053759372.html

Атаки беспилотников, Байден и Украина. Главное на Украине на утро 7 марта

Атаки беспилотников, Байден и Украина. Главное на Украине на утро 7 марта - 07.03.2024 Украина.ру

Атаки беспилотников, Байден и Украина. Главное на Украине на утро 7 марта

Ряд регионов России атаковали украинские беспилотники. Президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу будет говорить и об Украине

2024-03-07T09:47

2024-03-07T09:47

2024-03-07T10:37

эксклюзив

хроники

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Российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", – сообщили в Минобороны РФ.Также ГУ МЧС Воронежской области объявило об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на регион."Внимание! В 7 часов 40 минут 7 марта отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", – указывалось в сообщении.Ранее, в 05:34, воронежские спасатели сообщили об опасности беспилотников."РСЧС : Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы. Увидели БПЛА – позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости", – отмечалось в сообщении.Тем временем на Украине продолжают разработку дронов дальнего и ближнего радиуса действия. Очередной новый БПЛА в своём телеграм-канале описал глава украинского Минцифры Михаил Фёдоров."Многоразовый дрон-бомбер от участников кластера Brave1. Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel. Он может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно применяют в подразделения Сил обороны на разных участках фронта. Подразделения, которые пользуются беспилотником, дали фидбэк: отметили его нестандартные частоты управления, жёсткую раму и ножки, благодаря которым дрон совершает мягкую посадку. Дрон уже прошёл комиссию Минобороны, его рекомендовали к кодификации по стандартам НАТО", – написал Фёдоров 28 февраля.Он отметил, что сейчас украинские специалисты разрабатывают дроны коптерного типа."Сейчас команда инженеров разрабатывает разведывательные дроны коптерного типа. Они будут собирать информацию о противнике и обрабатывать её в реальном времени по помощи искусственного интеллекта. Также команда работает над автоматическим отслеживанием цели. Так дрон будет долетать, куда надо, если утратил управление и прервалось видео", – отмечал Фёдоров.В интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный отметил, что западные государства помогут Украине в достижении заявленной властями цели в производстве миллиона беспилотников."Украина заявила, что развернет производство беспилотников и доведет их численность до миллиона. Понятно, что этим будет заниматься не Киев, а Запад. Если миллион снарядов у них изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут создать за счет объединенных усилий. FPV-дроны уже создают нам проблемы. А если их число вырастет, проблем будет еще больше. Кроме того, сейчас возможны провокации с нанесением ударов БПЛА с территории Финляндии и создание реальной угрозы для Санкт-Петербурга, чтобы мы оттянули туда часть своих ресурсов", – отметил Подлесный.По его словам, "отчасти это уже делается": так, РФ восстановила Ленинградский военный округ. Таким образом, "силы и средства, которые мы могли бы задействовать в СВО, уже там".Байден и УкраинаПрезидент США Джо Байден намерен обратиться к обеим палатам конгресса с докладом "О состоянии дел в стране" и призвать законодателей немедленно принять соответствующий законопроект о помощи Украине."Относительно Украины, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности. Это также касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика стала помехой нашей нацбезопасности", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Ранее Байден в сети Х опубликовал видео с подписью: "Завтра вечером в 21:00 я выступлю с обращением "О состоянии дел в государстве".Кроме того, как сообщило агентство Bloomberg, администрация Байдена рассматривает возможность использования около $ 200 млн из финансирования американской армии для оказания оперативной помощи Украине.Как сообщило агентство со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена обдумывает, сможет ли она выделить около $ 200 млн из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в конгрессе.Как отмечается, эти средства могли бы быть использованы для обеспечения критически важного вооружения, материалов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с дефицитом артиллерийских снарядов, и это происходит на фоне продвижения подразделений ВС РФ на фронте."Обсуждение использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома, направленные на поиск любой возможной поддержки для Украины. Но возможное финансирование является мизерным по сравнению с более чем $ 61 млрд помощи Украине, которую президент Джо Байден запросил у конгресса", – писало агентство.Ранее спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.Тем временем украинское командование планирует в 2024 году провести контрударные действия."Наша задача – стабилизация линии фронта, максимально уничтожить и провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и докомплектировании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия", – заявил в эфире телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.Он заявил, что Украине "это удаётся". При этом Павлюк признал, что есть горячие направления для ВСУ. Это Авдеевка, Часов Яр и Терны.

https://ukraina.ru/20240306/1053747975.html

https://ukraina.ru/20240306/1053736238.html

https://ukraina.ru/20240306/1053729351.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники