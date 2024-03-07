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Польские фермеры вошли в Варшаву с танком "Абрамс". Пока соломенным

Польские фермеры вошли в Варшаву с танком "Абрамс". Пока соломенным - 07.03.2024 Украина.ру

Польские фермеры вошли в Варшаву с танком "Абрамс". Пока соломенным

Самый массовый за последние десятилетия протест польских фермеров в Варшаве был зажигательным, причём в прямом смысле – горели не только файера, но и шины. Не обошлось и без столкновений с полицией.

2024-03-07T09:26

2024-03-07T09:26

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К анонсированной на 6 марта в Варшаве акции польских фермеров власти страны готовились очень серьёзно. Накануне в столицу были стянуты дополнительные силы полиции (ведь организаторы протеста анонсировали 150 тысяч участников), обнародованы карты возможных перекрытий автомобильного движения. Власти также неоднократно и во всех доступных СМИ предупреждали, что тракторы в Варшаву допущены не будут.Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск всячески пытался успокоить фермеров. Накануне протеста он анонсировал на грядущую субботу очередную встречу с фермерами "без ограничения по времени". Также Туск продолжил продвигать высказанную ранее идею запрета ввоза в ЕС любой сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии – мол, от неё польские фермеры тоже страдают. Примечательно, что те же тезисы транслировали из Брюсселя и Киева.Так, 5 марта брюссельская редакция американского портала Politico опубликовала статью под заголовком "Путин – единственный победитель, поскольку Туск терпит неудачу в борьбе на границе с Украиной". В ней со ссылкой на украинского журналиста, сотрудника одного из проектов "Радио Свобода"* Михаила Ткача утверждалось, что в Польшу в огромных объёмах ввозится зерно из Белоруссии и России, причём российское будто бы перегружается на белорусской территории в фуры с польскими номерами.При этом сам Ткач в киевском издании "Экономическая правда" ещё 29 февраля вынужден был признать, что поставки в Польшу сельхозпродукции из России и Белоруссии почти на порядок меньше, чем с Украины. Так, в 2022 году украинские фирмы поставили польским потребителям такой продукции на 2,21 миллиарда долларов, белорусские – на 156,9 миллиона долларов, российские – на 126,1 миллиона долларов. В 2023-м показатели составляют, соответственно, 1,34 миллиарда долларов, 55,5 и 117,6 миллиона долларов.Несмотря на это, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил: "Я надеюсь, что польские аграрии также разберутся и в статистике, и в причинах их бед, которые мы непосредственно связываем, безусловно, с экспортом зерна и продовольствия из России, из Белоруссии".А уже в день протеста польских фермеров тему продолжил заместитель министра экономики Тарас Качка. "Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия" – заявил он в комментарии британскому изданию The Financial Times (FT), опубликованному 6 марта.При этом по неожиданно примирительному тону украинского чиновника стало понятно, что Брюссель всё же умерил аппетиты Киева относительно доступа на аграрный рынок Евросоюза. Качка рассказал FT, что Украина готова к новым ограничениям на импорт своей сельскохозяйственной продукции в ЕС. "Может быть, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно" – сказал он.Качка также отметил, что Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, по установлению ограничений на импорт в ЕС украинских яиц, птицы и сахара с июня 2024 года, а также разрешения отдельным странам Евросоюза закрывать свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны. Ранее из Киева звучали лишь ультимативные требования продлить возможность неограниченного и беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции в ЕС.Утром 6 марта изменения в позиции Брюсселя относительно поддержки Киева отметили и в Польше. "Мы предпринимаем эффективные действия. Вчера Еврокомиссия приняла решение внести изменения в транспортное соглашение между Евросоюзом и Украиной. Министерству сельского хозяйства Польши удалось договориться о частичном освобождении от "Зеленого курса", автором которого является еврокомиссар Януш Войцеховский. Именно он говорил, что это проект "Права и Справедливости" (ПиС, правящая партия в Польше в 2015-2023 годах – прим.) Так что это протесты против ПиС", – заявил депутат польского Сейма (парламента) Дариуш Климчак. Он представляет Польскую народную партию, которая в новой правящей коалиции получила, в частности, Министерство сельского хозяйства.Однако все эти заявления не повлияли на решимость польских фермеров провести массовый марш протеста по Варшаве от офиса премьер-министра до здания Сейма. Уже к 9 утра город заполонили десятки тысяч фермеров, к которым также присоединились лесничие, охотники, представители шахтёров и металлургов. Сельхозтехники в Варшаве действительно почти не было, отдельные прорвавшиеся тракторы сразу же блокировала полиция далеко от центра города.По данным СМИ, фермерам не позволили въехать в Варшаву с тракторами – были установлены заграждения и шипы, чтобы помешать технике попасть в столицу. Правда, один трактор с разрешения властей на протесте всё же появился – он вёз на прицепе "Агроабрамс", изготовленную из тюков сена модель американского танка в натуральную величину.Ещё до начала акции, назначенного на 11:00, появилась информация о первых инцидентах, связанных с массовым присутствием фермеров в столице. Среди прочего, перед зданием канцелярии премьер-министра были подожжены шины, а также гроб, который символизировал польское сельское хозяйство. Перед зданием произошли и первые столкновения фермеров с полицией. Некоторые из протестующих оттолкнули пожарных, которые хотели потушить шины, и полицейских, прокладывающих тем дорогу.Фермеры принесли на акцию протеста транспаранты с изображением свиньи, у которой на боку была надпись "Михал" (намёк на замминистра сельского хозяйства Михала Колодзейчика), лозунги "PolExit", коллажи с фотографиями Дональда Туска и Адольфа Гитлера. Киевские СМИ писали об "антиукраинских лозунгах", но это были всего лишь требования "Остановить импорт зерна с Украины". При этом пропагандистское издание "Европейская правда" (ЕП) не погнушалось откровенной ложью.В частности, в начале акции один из её организаторов, Томаш Обшаньский из профсоюза фермеров-единоличников "Солидарность", заявил: "Мы здесь, чтобы рассказать премьер-министру, что нас ранит. Это "Зелёный курс" и всё, что с ним связано, и то, что происходит на границе, то есть неконтролируемый импорт с Украины". При этом ЕП написала, что Обшаньский говорил о неконтролируемом импорте с Украины, а также из России и Белоруссии – хотя о последних двух странах на акции вообще никто не вспоминал.После выступлений фермеры забросали здание канцелярии премьера яйцами, и двинулись к Сейму. Там к ним присоединились депутаты парламента от оппозиционной националистической партии "Конфедерация", которая с самого начала поддерживала акции протеста перевозчиков и фермеров на польско-украинской границе.В среду "Конфедерация" представила проект постановления парламента, запрещающего ввоз еще 18 групп сельскохозяйственной продукции с Украины в Польшу. Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак отметил, что это должно дополнить действующее в настоящее время постановление, запрещающее импорт четырех групп продуктов. Однако его принятие в Сейме нереально, и этот проект будет иметь разве что электоральный эффект в ходе грядущих в ближайшие месяцы местных и европейских выборов.На это явно и рассчитывал Босак, который заявил, что атмосфера на протесте фермеров напоминает ему "Марш Независимости" (массовая акция националистов, которая проходит ежегодно 11 ноября). "Понятно, что что-то произошло, поляки начинают бунтовать против политики правительства и против политики Евросоюза", – сказал он журналистам.Однако под Сеймом протест понемногу стал выходить из-под контроля организаторов. Сначала недовольство полиции вызвали действия охотников, которые привезли под барьеры у парламента тачки с навозом, и воткнули в него флаги ЕС и фотографию замминистра климата Польши Миколая Дорожалы.После этого часть протестующих фермеров попыталась прорваться на территорию Сейма, но была встречена слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В ответ фермеры стали бросать в полицию файеры, стеклянные бутылки и брусчатку. Стычки происходили не только рядом со зданием парламента, но и на окрестных улицах.Депутаты Сейма от "Конфедерации" Гжегож Браун и Конрад Беркович встали между протестующими и полицией, но были оттеснены правоохранителями. В целом полиция действовала достаточно корректно, в основном пользуясь щитами. Водомёт, который стоял за барьером, использован не был.В полиции Варшавы заявили, что во время столкновений несколько правоохранителей пострадали. "В настоящее время задержаны более десятка человек. Часть протестующих пыталась прорваться через барьеры, которые охраняют территорию Сейма. Им не дали этого сделать", – говорится в заявлении ведомства.Михал Колодзейчак, который ещё год назад сам организовывал акции протеста польских фермеров с блокированием дорог и границы, назвал события возле Сейма провокацией. "Я не верю, что настоящие, нормальные фермеры устроили сегодня бунт перед Сеймом" – заявил нынешний замминистра сельского хозяйства Польши. Спикер Сейма Шимон Головня был ещё категоричнее."Во время этого протеста произошли абсолютно позорные события. Я не верю, что это сделали фермеры, пришедшие сюда протестовать. Судя по всему, к ним присоединились группы замаскированных провокаторов, которые нарушали физическую неприкосновенность сотрудников полиции", – заявил он. По словам Головни, "хулиганы, бросавшие сегодня брусчатку, должны понести ответственность".Не исключил присутствие провокаторов у здания Сейма и один из организаторов протеста, председатель Союза фермеров и сельскохозяйственных организаций Славомир Издебский. Он заявил, что, возможно, фермеры не несут ответственности за самые агрессивные действия во время акции протеста, поскольку "жёлтый жилет сегодня может надеть любой человек".На данный момент полиция Варшавы не предоставила информации о точном числе задержанных и выдвинутых им обвинениях. В свою очередь, пресс-секретарь столичной мэрии Моника Беут сообщила, что, по оценкам городских властей, в акции протеста 6 марта приняли участие около 30 000 человек. Это довольно много для Варшавы, и является самым массовым протестом фермеров за последние годы. По словам Беут, мэрия готовит документацию о повреждениях городской инфраструктуры и рассматривает возможность обращения к организаторам протеста для возмещения ущерба.При этом акция протеста фермеров в Варшаве никак не повлияла на действия их коллег на границе. Все шесть основных автомобильных КПП на польско-украинской границе остаются почти полностью заблокированными для проезда грузового транспорта. В очередях только с польской стороны находится более 2,3 тысяч фур. Причём если раньше блокада была анонсирована до 10 марта 2024 года, то ныне фермеры говорят о её продлении до конца апреля.*Организация, признанная в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240306/1053741289.html

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эксклюзив, варшава, польша, украина, туск, тарас качка, ес, сейм, politico