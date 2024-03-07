https://ukraina.ru/20240307/1053751413.html

Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле

Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле - 07.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, 62-летняя Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил 5 марта глава американского внешнеполитического ведомства. Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу на президентских праймериз в большинстве штатов.

2024-03-07T04:35

2024-03-07T04:35

2024-03-07T04:35

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Эпоха печенья и Нуланд заканчивается. Грядет время героев. НАТО либо отползет в скорлупу своего цивилизационного панциря, либо будет эскалация вплоть до ядерной катастрофы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.— Дмитрий Игнатьевич, почему Виктория Нуланд, на ваш взгляд, ушла в отставку с поста заместителя госсекретаря США? Что ее ждет в будущем? — Мне некогда пришлось пересекаться с Викторией в кулуарах одного посольства. Но кроме ее имени у меня не осталось приятных ассоциаций.Во-первых, не люблю женщин, которые матерятся как матросы. Поэтому в очередной своей статье в издании Украина.ру я и оцениваю Нуланд не как первого зама госсекретаря Штатов, а как двенадцатую авиаматку Америки. Статья, кстати, так и называется "Бешенство авиаматок".Во-вторых, мне не нравятся женщины с избыточным весом. Видимо, дает о себе знать ее беззаветная любовь к печенью. Короче, очередная американская "мадам Брошкина" —ограниченная и хамоватая, сладострастная и самовлюбленная. Я бывал дома у ее кумира — госпожи Олбрайт. Нуланд — ее слабая реплика. В общем, на любителя.Будущего у нее нет. Эпоха печенья заканчивается. Даже эпоха мороженного уже на исходе. Грядет время героев, а не сладкоежек. Хотя, еще есть вакансии и в кулинарном техникуме.— В избирательной гонке в США остались республиканец Трамп и демократ Байден (помимо независимого кандидата Кеннеди). Однажды мы с вами обсуждали, что роль супруги крайне важна для президента и прошлые выборы Трамп победил в том числе благодаря обаянию Мелании. Что сейчас вы можете сказать о "звездных парах" — Трампах и Байденах? — Трамп, вроде, помирился с очаровательной Меланией. Ее, кстати говоря, поздравляю с праздником Восьмое марта. Пришлось проездом бывать в Севнице, где родилась Мелания Кнавс. Там Женский день вроде празднуют до сих пор. По крайней мере мама Мелании отмечала это событие в коллективе товарок, когда работала там мастером на швейной фабрике. У названной президентской пары невероятная энергетика. Просто сокрушительная. Остановить их не сможет никто. Ну, кроме пули. Тьфу-тьфу. Жалко, конечно, Кеннеди. Это очень сильный и достойный персонаж, но не в схватке рыжих. Хотя его время еще придет. А пока ждем возвращения звездной пары. Надеюсь, Дональда до выборов не осмелятся посадить. Ну, а если посадят — вечер в хату всей Америке.— Американский политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон утверждал, что будущие войны будут вестись не между странами, а между культурами. Возможно ли в ближайшем будущем столкновение НАТО как боевого авангарда западной цивилизации с Россией на Украине, где проходит граница между западной и православной цивилизациями? — Довелось когда-то ходить на лекции Хантингтона в Гарварде. Потом общался с мэтром в кулуарах. Это был пронзительно честный и невероятно эрудированный ученый. Он с поразительной точностью предсказал события на Украине, именно как столкновение цивилизаций на их водоразделе. Я, честно говоря, не верил, но корифей оказался прав.Соответственно, либо НАТО отползет в скорлупу своего цивилизационного панциря, либо будет дальнейшая эскалация вплоть до ядерной катастрофы. Ну, вы знаете, что бывает с моллюском, когда тот покидает свою органичную скорлупу.— Происходящее на Ближнем Востоке, в Украине, Африке, кризис в Америке — это локальные события, случайно совпадающие по времени или части общей картины, как считаете? Какие силы участвуют в этих событиях и в чем их конечные цели?— Раньше мы думали, что мир глобален в своем позитивном значении — как универсальная синергия, взаимодополнение и взаимообогащение всех его частей. Сейчас, приходит мысль о том, что мир глобален во взаимозаражении, взаимоинтоксикации и взаимохаотизации частей света. Нельзя вылечить больного, если он лежит в общей инфекционной палате, а не в персональном боксе со своим протоколом лечения. То есть суверенитет державы — сегодня залог ее здоровья, силы и самобытности. Любимый термин моего известного друга Сергея Караганова — "сучья свадьба". Это когда все со всеми. Ну, как в Евросоюзе. Мы, пусть и запоздало, но осознали, что это не наша "свадьба". Пусть уж другие заражают друг друга наркоманией, терроризмом, садомией. Мы пока покурим спокойно в сторонке. Или дадим прикурить тем, кто со своим уставом полезет в наш монастырь. Россия сегодня сосредотачивается, осматривается, накапливает смыслы бытия. Главное, не поддаться дешевым ярким соблазнам и общей истерии. Это и есть миссия русского мира.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240306/1053747206.html

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Анна Черкасова

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