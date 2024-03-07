Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле - 07.03.2024 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле
Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле - 07.03.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, 62-летняя Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил 5 марта глава американского внешнеполитического ведомства. Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу на президентских праймериз в большинстве штатов.
2024-03-07T04:35
2024-03-07T04:35
интервью
русский мир
россия
ес
виктория нуланд
украина
нато
сша
дональд трамп
геополитика
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Эпоха печенья и Нуланд заканчивается. Грядет время героев. НАТО либо отползет в скорлупу своего цивилизационного панциря, либо будет эскалация вплоть до ядерной катастрофы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.— Дмитрий Игнатьевич, почему Виктория Нуланд, на ваш взгляд, ушла в отставку с поста заместителя госсекретаря США? Что ее ждет в будущем? — Мне некогда пришлось пересекаться с Викторией в кулуарах одного посольства. Но кроме ее имени у меня не осталось приятных ассоциаций.Во-первых, не люблю женщин, которые матерятся как матросы. Поэтому в очередной своей статье в издании Украина.ру я и оцениваю Нуланд не как первого зама госсекретаря Штатов, а как двенадцатую авиаматку Америки. Статья, кстати, так и называется "Бешенство авиаматок".Во-вторых, мне не нравятся женщины с избыточным весом. Видимо, дает о себе знать ее беззаветная любовь к печенью. Короче, очередная американская "мадам Брошкина" —ограниченная и хамоватая, сладострастная и самовлюбленная. Я бывал дома у ее кумира — госпожи Олбрайт. Нуланд — ее слабая реплика. В общем, на любителя.Будущего у нее нет. Эпоха печенья заканчивается. Даже эпоха мороженного уже на исходе. Грядет время героев, а не сладкоежек. Хотя, еще есть вакансии и в кулинарном техникуме.— В избирательной гонке в США остались республиканец Трамп и демократ Байден (помимо независимого кандидата Кеннеди). Однажды мы с вами обсуждали, что роль супруги крайне важна для президента и прошлые выборы Трамп победил в том числе благодаря обаянию Мелании. Что сейчас вы можете сказать о "звездных парах" — Трампах и Байденах? — Трамп, вроде, помирился с очаровательной Меланией. Ее, кстати говоря, поздравляю с праздником Восьмое марта. Пришлось проездом бывать в Севнице, где родилась Мелания Кнавс. Там Женский день вроде празднуют до сих пор. По крайней мере мама Мелании отмечала это событие в коллективе товарок, когда работала там мастером на швейной фабрике. У названной президентской пары невероятная энергетика. Просто сокрушительная. Остановить их не сможет никто. Ну, кроме пули. Тьфу-тьфу. Жалко, конечно, Кеннеди. Это очень сильный и достойный персонаж, но не в схватке рыжих. Хотя его время еще придет. А пока ждем возвращения звездной пары. Надеюсь, Дональда до выборов не осмелятся посадить. Ну, а если посадят — вечер в хату всей Америке.— Американский политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон утверждал, что будущие войны будут вестись не между странами, а между культурами. Возможно ли в ближайшем будущем столкновение НАТО как боевого авангарда западной цивилизации с Россией на Украине, где проходит граница между западной и православной цивилизациями? — Довелось когда-то ходить на лекции Хантингтона в Гарварде. Потом общался с мэтром в кулуарах. Это был пронзительно честный и невероятно эрудированный ученый. Он с поразительной точностью предсказал события на Украине, именно как столкновение цивилизаций на их водоразделе. Я, честно говоря, не верил, но корифей оказался прав.Соответственно, либо НАТО отползет в скорлупу своего цивилизационного панциря, либо будет дальнейшая эскалация вплоть до ядерной катастрофы. Ну, вы знаете, что бывает с моллюском, когда тот покидает свою органичную скорлупу.— Происходящее на Ближнем Востоке, в Украине, Африке, кризис в Америке — это локальные события, случайно совпадающие по времени или части общей картины, как считаете? Какие силы участвуют в этих событиях и в чем их конечные цели?— Раньше мы думали, что мир глобален в своем позитивном значении — как универсальная синергия, взаимодополнение и взаимообогащение всех его частей. Сейчас, приходит мысль о том, что мир глобален во взаимозаражении, взаимоинтоксикации и взаимохаотизации частей света. Нельзя вылечить больного, если он лежит в общей инфекционной палате, а не в персональном боксе со своим протоколом лечения. То есть суверенитет державы — сегодня залог ее здоровья, силы и самобытности. Любимый термин моего известного друга Сергея Караганова — "сучья свадьба". Это когда все со всеми. Ну, как в Евросоюзе. Мы, пусть и запоздало, но осознали, что это не наша "свадьба". Пусть уж другие заражают друг друга наркоманией, терроризмом, садомией. Мы пока покурим спокойно в сторонке. Или дадим прикурить тем, кто со своим уставом полезет в наш монастырь. Россия сегодня сосредотачивается, осматривается, накапливает смыслы бытия. Главное, не поддаться дешевым ярким соблазнам и общей истерии. Это и есть миссия русского мира.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20240306/1053747206.html
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Анна Черкасова
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, русский мир, россия, ес, виктория нуланд, украина, нато, сша, дональд трамп, геополитика, дмитрий выдрин, америка
Интервью, Русский мир, Россия, ЕС, Виктория Нуланд, Украина, НАТО, США, Дональд Трамп, геополитика, Дмитрий Выдрин, Америка

Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле

04:35 07.03.2024
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, 62-летняя Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил 5 марта глава американского внешнеполитического ведомства. Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу на президентских праймериз в большинстве штатов.
Эпоха печенья и Нуланд заканчивается. Грядет время героев. НАТО либо отползет в скорлупу своего цивилизационного панциря, либо будет эскалация вплоть до ядерной катастрофы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
— Дмитрий Игнатьевич, почему Виктория Нуланд, на ваш взгляд, ушла в отставку с поста заместителя госсекретаря США? Что ее ждет в будущем?
— Мне некогда пришлось пересекаться с Викторией в кулуарах одного посольства. Но кроме ее имени у меня не осталось приятных ассоциаций.
Во-первых, не люблю женщин, которые матерятся как матросы. Поэтому в очередной своей статье в издании Украина.ру я и оцениваю Нуланд не как первого зама госсекретаря Штатов, а как двенадцатую авиаматку Америки. Статья, кстати, так и называется "Бешенство авиаматок".
Во-вторых, мне не нравятся женщины с избыточным весом. Видимо, дает о себе знать ее беззаветная любовь к печенью. Короче, очередная американская "мадам Брошкина" —ограниченная и хамоватая, сладострастная и самовлюбленная. Я бывал дома у ее кумира — госпожи Олбрайт. Нуланд — ее слабая реплика. В общем, на любителя.
Будущего у нее нет. Эпоха печенья заканчивается. Даже эпоха мороженного уже на исходе. Грядет время героев, а не сладкоежек. Хотя, еще есть вакансии и в кулинарном техникуме.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— В избирательной гонке в США остались республиканец Трамп и демократ Байден (помимо независимого кандидата Кеннеди). Однажды мы с вами обсуждали, что роль супруги крайне важна для президента и прошлые выборы Трамп победил в том числе благодаря обаянию Мелании. Что сейчас вы можете сказать о "звездных парах" — Трампах и Байденах?
— Трамп, вроде, помирился с очаровательной Меланией. Ее, кстати говоря, поздравляю с праздником Восьмое марта. Пришлось проездом бывать в Севнице, где родилась Мелания Кнавс. Там Женский день вроде празднуют до сих пор. По крайней мере мама Мелании отмечала это событие в коллективе товарок, когда работала там мастером на швейной фабрике.
У названной президентской пары невероятная энергетика. Просто сокрушительная. Остановить их не сможет никто. Ну, кроме пули. Тьфу-тьфу.
Жалко, конечно, Кеннеди. Это очень сильный и достойный персонаж, но не в схватке рыжих. Хотя его время еще придет. А пока ждем возвращения звездной пары. Надеюсь, Дональда до выборов не осмелятся посадить. Ну, а если посадят — вечер в хату всей Америке.
— Американский политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон утверждал, что будущие войны будут вестись не между странами, а между культурами. Возможно ли в ближайшем будущем столкновение НАТО как боевого авангарда западной цивилизации с Россией на Украине, где проходит граница между западной и православной цивилизациями?
— Довелось когда-то ходить на лекции Хантингтона в Гарварде. Потом общался с мэтром в кулуарах. Это был пронзительно честный и невероятно эрудированный ученый. Он с поразительной точностью предсказал события на Украине, именно как столкновение цивилизаций на их водоразделе. Я, честно говоря, не верил, но корифей оказался прав.
Соответственно, либо НАТО отползет в скорлупу своего цивилизационного панциря, либо будет дальнейшая эскалация вплоть до ядерной катастрофы. Ну, вы знаете, что бывает с моллюском, когда тот покидает свою органичную скорлупу.
— Происходящее на Ближнем Востоке, в Украине, Африке, кризис в Америке — это локальные события, случайно совпадающие по времени или части общей картины, как считаете? Какие силы участвуют в этих событиях и в чем их конечные цели?
— Раньше мы думали, что мир глобален в своем позитивном значении — как универсальная синергия, взаимодополнение и взаимообогащение всех его частей. Сейчас, приходит мысль о том, что мир глобален во взаимозаражении, взаимоинтоксикации и взаимохаотизации частей света.
Нельзя вылечить больного, если он лежит в общей инфекционной палате, а не в персональном боксе со своим протоколом лечения. То есть суверенитет державы — сегодня залог ее здоровья, силы и самобытности.
Любимый термин моего известного друга Сергея Караганова — "сучья свадьба". Это когда все со всеми. Ну, как в Евросоюзе. Мы, пусть и запоздало, но осознали, что это не наша "свадьба". Пусть уж другие заражают друг друга наркоманией, терроризмом, садомией.
Петр Акопов интервью
Вчера, 19:17
Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать УкраинуЗаместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая считается архитектором антироссийского курса Вашингтона, вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с политикой Белого Дома.
Мы пока покурим спокойно в сторонке. Или дадим прикурить тем, кто со своим уставом полезет в наш монастырь. Россия сегодня сосредотачивается, осматривается, накапливает смыслы бытия. Главное, не поддаться дешевым ярким соблазнам и общей истерии. Это и есть миссия русского мира.
 
ИнтервьюРусский мирРоссияЕСВиктория НуландУкраинаНАТОСШАДональд ТрампгеополитикаДмитрий ВыдринАмерика
 
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