https://ukraina.ru/20240306/1053741289.html

Зерновые войны: польские фермеры наступают, а Киев готов к капитуляции

Зерновые войны: польские фермеры наступают, а Киев готов к капитуляции - 06.03.2024 Украина.ру

Зерновые войны: польские фермеры наступают, а Киев готов к капитуляции

Украина готова пойти на условия по ограничению своего импорта в ЕС ради спокойствия в отношениях с Польшей. Такое заявление в интервью Financial Times 6 марта сделал замминистра экономики Украины Тарас Качка. Случай по-своему уникальный: одно из высших государственных лиц добровольно соглашается на введение ограничений против своей страны

2024-03-06T15:07

2024-03-06T15:07

2024-03-06T15:16

эксклюзив

польша

украина

зерно

конфликт

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Что не поделили Варшава и КиевВ последние месяцы в отношениях Украины и Польши наметились серьезные разногласия. Поводом стал ввоз дешевого украинского зерна, что негативно отражается на европейских фермерах и производителях.Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Венгрии, Польши и Словакии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Режим разнообразных преференций для Украины был введен европейцами после начала российской военной спецоперации, однако внутри ЕС зреет недовольство таким положением вещей. В приграничных с Украиной странах прошли акции протеста против ввоза украинского зерна.Особый размах эти акции получили в Польше, где фермеры начали блокировать границу и не пускать украинские грузовики с агропродукцией. Дошло до того, что в конце февраля неизвестные вскрыли вагоны украинского товарного поезда, который следовал транзитом через польскую территорию, и высыпали на землю 160 тонн зерна.Власти Польши изначально пытались лавировать между интересами собственной экономики и подыгрыванием Украине, пообещав своим фермерам льготы и субсидии, однако акции протеста все равно возобновились.Проблема быстро перешла в политическую плоскость. Варшава принялась шантажировать Киев, грозя заблокировать Украине путь в ЕС и закрыть границы. Украинские власти в ответ заявили, что выступления в Польше подрывают принципы солидарности двух государств.Дошло до того, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководство Польши на разговор, который по его предложению должен был состояться на границе, однако положительного ответа так и не получил. В результате все ограничилось переговорами профильных министров двух стран в традиционном формате.Сами себя высеклиВ интервью британским журналистам Тарас Качка заявил, что Украина готова пойти на наложение ограничений на торговлю с Польшей и другими странами Евросоюза.Главное — это "разрядить острый политический спор с Польшей", считает замминистра.Качка отметил, что Киев готов согласиться с условиями Брюсселя: ограничения на импорт птицы, яиц и сахара с июня, а также разрешение отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита.Он заявил, что производство сахара на Украине с 2022 по 2023 гг. выросло с 7 тыс. до 500 тыс. тонн, а скорость, с которой произошел такой рост, "может напугать каждого".В публикации Financial Times отмечается, что Киев ранее уже пошел на ряд уступок. Так, чтобы снизить напряженность украинская кукуруза была направлена в Испанию и Италию через Черное море, а не по территории соседних стран. Как утверждает Качка, решение прекратить экспорт кукурузы в пять стран ЕС было принято добровольно. По его словам, несмотря на это Украина в 2023 году экспортировала 15 млн тонн кукурузы и "восполнила пробелы в производстве в ЕС".Для того чтобы его слова не выглядели полным сливом украинских интересов, Качка потребовал у ЕС запретить импорт российского зерна. Это предложение в любом случае реализовать на практике будет трудно, полагает Financial Times.Издание напомнило непреложный факт: экспорт зерна из России в ЕС растет. Кроме того, ряд европейских стран опасаются столь жестких мер, которые предлагает украинский замминистра из-за угрозы дестабилизации глобальных рынков и усугубления экономического и социального кризиса в развивающихся странах.Больше не друзьяНесмотря на обеспокоенность Киева, акции фермеров в Польше продолжаются. В день, когда вышло интервью Качки, протестующие планируют устроить генеральное наступление на Варшаву.Сбор участников акции назначен возле здания правительства. Далее колонны с польскими флагами и антиукраинскими плакатами намерены пройти к Сейму.Кроме запрета на импорт с Украины, фермеры требуют приостановить европейскую программу "Зеленый курс" (сокращение вредных выбросов в атмосферу) и снятие ограничений на разведение животных.Польша начинает отползать от Украины, выстраивать систему, которая могла бы объяснить ее гражданам и остальному миру, почему Польша не может быть безоговорочным адептом киевского режима, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист информагентства Regnum Станислав Стремидловский.Какими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, историческая память, отметил он.В Польше постепенно приходит понимание, что киевский режим - все, резюмировал Стремидловский.

https://ukraina.ru/20240301/1053652595.html

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Павел Котов

эксклюзив, польша, украина, зерно, конфликт