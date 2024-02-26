https://ukraina.ru/20240226/1053538365.html

Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий Украины

Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий Украины - 27.02.2024 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий Украины

Какими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, есть историческая память, а она говорит: украинцы — это не друзья поляков, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский

2024-02-26T19:30

2024-02-26T19:30

2024-02-27T13:41

интервью

польша

киев

нато

зерно

туск

евросоюз

фермер

литва

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048534230_57:15:877:476_1920x0_80_0_0_813bfbee6265a5779898a93279194b41.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Неизвестные в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт Гданьска. Ранее стало известно о том, что страны НАТО договорились о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ.– Станислав, Польша и Украина остаются военными союзниками, но непримиримыми врагами в сельскохозяйственной сфере. Как это возможно?– Это разные вещи. Тренировочный центр, о котором вы говорите, это центр НАТО, куда Польша входит, но одной Польшей дело не ограничивается, и таких центров может быть много. И Турция при всех сложностях со странами Запада тоже размещала дополнительную натовскую инфраструктуру. Центр, который создается в Польше, ближе к Украине, поэтому его создание объясняется географией.А что касается самой Польши, то сейчас нельзя сказать, что она сторонница Украины, как раньше. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о включении пунктов перехода, ряда автомобильных и железнодорожных путей в перечень критических объектов. Мотивировал Туск это необходимостью бесперебойной поставки военных и гуманитарных грузов. Но Польша здесь выступает в роли страны транзитера. Думаю, это лоббировал Вашингтон, чтобы его военные поставки на Украину осуществлялись без проблем.С другой стороны, польские власти могли бы легко выяснить, кто эти "неизвестные", кто высыпает украинское зерно из вагонов, тем более что железные дороги — это объекты повышенного внимания. Еще при правительстве "Права и справедливости" был принят закон, запрещавший фотографировать железнодорожную инфраструктуру. Польские власти с помпой объявляли, что обнаруживали целую сеть русских агентов, которые наблюдали движение грузов по железной дороге.Так что есть лукавство в том, что люди, которые занимаются партизанской войной против украинской сельскохозяйственной продукции, остаются неизвестными. Поэтому нужно учитывать, что Польша в силу своей географии, территориальной близости по-прежнему остается тем местом, через которую идут поставки военного характера. Но идет значительное похолодание, даже господин Зеленский прямо говорит, что дело не в зерне, а в политике.Это говорит о том, что Польша начинает отползать от Украины, выстраивать систему, которая могла бы объяснить ее гражданам и остальному миру, почему Польша не может быть безоговорочным адептом киевского режима.Знаете, поляки – люди ушлые. Rzeczpospolita представила данные экономического исследования за 18 месяцев СВО. Выяснилось. Что если экспорт польских компаний упал на 11 млрд злотых, то в Турцию и в страны Евразийского экономического сообщества он вырос на 13 млрд злотых. Мы понимаем, куда на самом деле пошли 13 млрд… А 2 млрд так в Турции и ЕАЭС остались.То есть Польша выстраивает своеобразную политику. И у киевского режима начинают сдавать нервы, начинает делать оскорбительные заявления в адрес польского руководства и поляков, что, кстати, на руку правительству Туска.Какими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, есть историческая память, а она говорит: украинцы — это не друзья поляков.– То есть причина охлаждения политических отношений — это историческая память, и даже наличие общего противника в лице России не способно на это повлиять?– В политике важно доверие, чем больше доверия, тем проще выстраиваются отношения. Историческая память поляков по отношению к украинцам какое-то время сознательно приглушалась. Но это как вода, которая течет по трубам. Как только появляется маленькая дырочка, туда устремляется вода, и в конечном итоге трубу прорывает. Сейчас мы это видим на примере польско-украинских отношений.– При этом министр инфраструктуры Украины Кубраков справедливо недоумевает, почему в 2022-м Киев экспортировал около миллиона тонн агропродукции и нареканий с польской стороны не было.– Еще раз повторю слова Зеленского, что дело не в зерне, а в политике. Тут можно доверять представителям киевского режима, которые говорят, что через польскую территорию идут минимальные поставки украинского зерна. Другой вопрос, как оно в принципе поступает в Польшу. Прямых поставок может быть минимум, но ведь польские фермеры говорят, что нужно перекрывать и границу с Литвой, Германией, Словакией и Чехией. Потому что украинское зерно может делать круг и заходить через территории этих стран.В апреле 2023 года тогдашний польский премьер Матеуш Моравецкий и правящая партия "Право и справедливость" пошли на то, чтобы в одностороннем порядке ввести эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, что виделось тогда как экономика, предвыборный трюк. Теперь же вряд ли найдется человек, который не понимает, что дело в политике. Напомню слова президента Анджея Дуды, сказанные в сентябре прошлого года, что Украина ведет себя как утопающий, который хватает тебя и может вместе с собой утащить на дно.Дуду тогда оплевали, но он проговорил настроения, которые охватили варшавский салон, польских политиков независимо от партийной ориентации, которые понимают, насколько опасны для Польши тесные объятия киевского режима.– Завтра, 27 февраля, польские фермеры организуют "Марш на Варшаву". Крестьянские волнения — это уже общеевропейский тренд?– Фермеры да, а вот уже шахтеры и перевозчики, которые с 1 марта собираются проводить свои акции протеста уже национальное польское.– Как вы сейчас оцениваете уровень милитаризации Польши? То есть удается полякам создавать "сильнейшую армию Европы"?– В Польше звучат противоречивые заявления в этом направлении. Правительство Польши, МИД, польские политологи на протяжении последних двух месяцев активно пугали польское общество предположениями, что через два-три года, пять-шесть лет, в зависимости от фантазии, Польша и Прибалтика будут подвергнуты нападению России. Поляков настолько запугали всем этим, что недавние опросы общественного мнения показывали, что 47% респондентов боятся нападения России. Потом президент Польши Анджей Дуда на днях выступает в эфире BBC, где говорит, что уверен, что Россия не нападет ни на какую страну НАТО.С одной стороны, мы видим, как польское Минобороны заявляет о намерении провести ревизию контрактов на поставку оружия, в частности танков, гаубиц и прочего оборудования от южнокорейского оборонного комплекса и делаются намеки, что от этих контрактов придется отказываться. И при этом же Минобороны в лице министра Владислава Косиняк-Камыша заявляет, что необходимо тратить гораздо больше денег на польский оборонный комплекс, что на это можно перенаправить деньги из гражданских статей расходов, например, подрезать гражданские проекты в рамках гражданского плана реконструкции, который был рассчитан получение денег из Европейского фонда восстановления экономики.Плюс Косиняк-Камыш предлагает пересмотреть приоритеты и отказаться от программ в рамках "зеленого" курса, то есть перевода Евросоюза на безуглеродную промышленность к 2040-м годам. Мы слышим все те же разговоры про страшную Россию, но при этом глава МИД Радослав Сикорский и тот же Туск говорят о необходимости вкладывать деньги в европейскую оборонную промышленность.Еще начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула предлагает выставить армию Польши, Войско польское в размере 450 тысяч человек. А все предыдущие годы мы слышали от "Права и справедливости" слышали разговоры о 300-тысячной армии. Когда все это слышишь и читаешь, а потом смотришь на реальные действия, выходит, что нынешний потенциал Польши не такой, чтобы страну можно было называть милитаризованной.Милитаристская риторика связана с тем, что для правительства Дональда Туска не осталось иного способа подстегнуть польскую экономику, кроме как перевести ее на военные рельсы, получить военные заказы со стороны ЕС. Но и в самом Евросоюзе не все так просто с планами стратегической автономии. Французы, говоря о единой европейской концепции, настаивают на том, чтобы покупали в национальные армии только европейскую военную технику. А поляки выступают против этого, считая, что нужно и у американцев покупать. То есть пока этот бульон кипит, что из него получится, покажет время.– А продвижение российской армии в зоне СВО подогревает польские страхи?– Подогревает, но не столько страхи, сколько стимулирует осознание того, что киевский режим все – бобик сдох.

https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html

https://ukraina.ru/20240226/1053516710.html

https://ukraina.ru/20240226/1053528453.html

https://ukraina.ru/20240226/1053516491.html

польша

киев

литва

германия

россия

словакия

чехия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, киев, нато, зерно, туск, евросоюз, фермер, литва, германия, россия, словакия, чехия, сво, танки, гаубицы, анджей дуда