Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
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Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ
Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ
В среду российские подразделения в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку. Село разрушено до основания, поэтому бои идут за окрестные высоты. Также Клещеевку обходят на флангах. Линия боевого соприкосновения проходит по железнодорожной насыпи.
2024-03-06T14:19
2024-03-06T14:19
эксклюзив
часов яр
клещеевка
сво
спецоперация
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О ситуации в этом районе изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова."Боевые действия развернулись еще и за Андреевку, населенный пункт в одном километре южнее от Клещеевки. Если давление российской армии сохранится, то укропы, чтобы не попасть в окружение, вынуждены будут уходить на запад - за водоканал "Северский Донец – Донбасс". Он находится в 2 км от Андреевки и Клещеевки.Бои идут в центре Богдановки и на юге населенного пункта Ивановское/Красное – на бывшей улице Терешковой.После ухода азовцев (украинское военизированное националистическое объединение "Азов" признано в России террористической организацией) из 3-й ОШБР, с российскими подразделениями под Клещеевкой воюют теробороновцы. Резервов у украинцев там нет", - отметила Бобкова.Под Часовым Яром сражаются и десантники из якутской бригады ВДВ. Во вторник они сорвали украинским подразделениям ротацию."Якутские десантники на выдумку хитры. Активно применяют на фронте то, что называется джихадмобилями. На легковушку с открытым верхом ставится крупнокалиберный пулемет или ПТУР, которыми бьют по укропам. Легковушки мобильны в степи и на ее дорогах. Выехал в нужно место, неожиданно нанес удар по врагу и также быстро уехал. Джихадмобили – это что-то вроде тачанки времен Гражданской войны. Их сейчас фактически возродили, только на современный лад – вместо лошади легковушка.ПТУРы бывают двух видов. Одни - старые: ракета "работает" на тонкой проволоке, другие – новые: у них лазерное наведение на объект. У якутов новые ПТУРы. Выстрелил, сбросил тубус, а тренога и наводка остались. Их можно снова использовать.Так вот, якуты с БПЛА рано утром засекли, что у укропов начинается ротация. Сразу же выехали в нужное место и ПТУРом уничтожили транспортное средство, в котором находилось до взвода бойцов. Украинская ответка прилетела в никуда – якуты к этому времени растворились", - рассказала волонтёр.В районе Клещеевки сейчас активно применяются беспилотники. Все ротации проводятся только ночью, или когда над местностью опускается туман, или происходят еще какие-то небольшие погодные катаклизмы, затрудняющие работу украинских беспилотников-разведчиков."Ночью, слава Богу, FPV-дроны слепы, так как на них камер по понятным причинам не ставят – это ж камикадзе. Одноразовое применение. Бойцов могут обнаружить только беспилотники с тепловизором, а их у укропов не так уж и много в отличие от дронов-камикадзе.К тому же у ВСУ сейчас дефицит снарядов. Они их экономят. Кстати, именно с этим, а не с падением Авдеевки, связано то, что Донецк стал меньше обстреливаться", - сообщила Елена Бобкова.
https://ukraina.ru/20240304/1053692401.html
https://ukraina.ru/20240301/1053650251.html
часов яр
клещеевка
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, часов яр, клещеевка, сво, спецоперация
Эксклюзив, Часов Яр, Клещеевка, СВО, Спецоперация

Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ

14:19 06.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В среду российские подразделения в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку. Село разрушено до основания, поэтому бои идут за окрестные высоты. Также Клещеевку обходят на флангах. Линия боевого соприкосновения проходит по железнодорожной насыпи.
О ситуации в этом районе изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова.
"Боевые действия развернулись еще и за Андреевку, населенный пункт в одном километре южнее от Клещеевки. Если давление российской армии сохранится, то укропы, чтобы не попасть в окружение, вынуждены будут уходить на запад - за водоканал "Северский Донец – Донбасс". Он находится в 2 км от Андреевки и Клещеевки.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 14:22
Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБамиВоенные аналитики полагают, что следующей задачей российской армии после освобождения Авдеевки будет овладение городом Часов Яр, расположенным на западе от Бахмута/Артемовска. Этот городок фактически является плацдармом для ВСУ, с которого удобно наступать на Бахмут
Бои идут в центре Богдановки и на юге населенного пункта Ивановское/Красное – на бывшей улице Терешковой.
После ухода азовцев (украинское военизированное националистическое объединение "Азов" признано в России террористической организацией) из 3-й ОШБР, с российскими подразделениями под Клещеевкой воюют теробороновцы. Резервов у украинцев там нет", - отметила Бобкова.
Под Часовым Яром сражаются и десантники из якутской бригады ВДВ. Во вторник они сорвали украинским подразделениям ротацию.
"Якутские десантники на выдумку хитры. Активно применяют на фронте то, что называется джихадмобилями. На легковушку с открытым верхом ставится крупнокалиберный пулемет или ПТУР, которыми бьют по укропам. Легковушки мобильны в степи и на ее дорогах. Выехал в нужно место, неожиданно нанес удар по врагу и также быстро уехал. Джихадмобили – это что-то вроде тачанки времен Гражданской войны. Их сейчас фактически возродили, только на современный лад – вместо лошади легковушка.
ПТУРы бывают двух видов. Одни - старые: ракета "работает" на тонкой проволоке, другие – новые: у них лазерное наведение на объект. У якутов новые ПТУРы. Выстрелил, сбросил тубус, а тренога и наводка остались. Их можно снова использовать.
Так вот, якуты с БПЛА рано утром засекли, что у укропов начинается ротация. Сразу же выехали в нужное место и ПТУРом уничтожили транспортное средство, в котором находилось до взвода бойцов. Украинская ответка прилетела в никуда – якуты к этому времени растворились", - рассказала волонтёр.
В районе Клещеевки сейчас активно применяются беспилотники. Все ротации проводятся только ночью, или когда над местностью опускается туман, или происходят еще какие-то небольшие погодные катаклизмы, затрудняющие работу украинских беспилотников-разведчиков.
Позывной Балу
1 марта, 15:36
Инженер-сапёр "Балу": Под Авдеевкой 4 дня раненный под обстрелами шел к своим. Обморозил пальцы ногПосле ампутации пальцев на ноге доброволец из Москвы, который пришел на СВО только в конце 2023 года, всё равно хочет продолжить воевать. Почему? Потому что, как он сказал в интервью изданию Украина.ру, Донбасс - это русская земля и там живут русские люди, а своих надо всегда защищать
"Ночью, слава Богу, FPV-дроны слепы, так как на них камер по понятным причинам не ставят – это ж камикадзе. Одноразовое применение. Бойцов могут обнаружить только беспилотники с тепловизором, а их у укропов не так уж и много в отличие от дронов-камикадзе.
К тому же у ВСУ сейчас дефицит снарядов. Они их экономят. Кстати, именно с этим, а не с падением Авдеевки, связано то, что Донецк стал меньше обстреливаться", - сообщила Елена Бобкова.
 
ЭксклюзивЧасов ЯрКлещеевкаСВОСпецоперация
 
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