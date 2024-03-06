"Супервторник". Почему Трамп выиграл всё, кроме Вермонта - 06.03.2024 Украина.ру
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"Супервторник". Почему Трамп выиграл всё, кроме Вермонта
"Супервторник". Почему Трамп выиграл всё, кроме Вермонта - 06.03.2024 Украина.ру
"Супервторник". Почему Трамп выиграл всё, кроме Вермонта
Знаменитый в политической Америке "супервторник", когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (так называемые праймериз), в ходе которых определяются выборщики от штатов на партийные съезды по выбору кандидатов в президенты США, не принес никаких особых сюрпризов
2024-03-06T14:06
2024-03-06T14:36
эксклюзив
дональд трамп
джо байден
илон маск
праймериз
выборы
сша
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Дональд Трамп одержал уверенную победу на праймериз в четырнадцати штатах из пятнадцати, а его единственная соперница, кандидат от двухпартийного американского истеблишмента Никки Хейли, победила только в штате Вермонт.Причины произошедшего не являются секретом для политологов. Хотя многие считали, что Трамп мог одержать победу даже в Вермонте.Во-первых, "Штат зеленых гор" в последние десятилетия относят к электоральному оплоту либералов. А, во-вторых, праймериз проводились в Вермонте по открытой системе, благодаря чему за республиканского кандидата могли голосовать даже члены Демократической партии – чем они наверняка и воспользовались, чтобы насолить Трампу.Однако куда большие неприятности внезапно обнаружились у демократа Джо Байдена.Дело даже не в том, что он умудрился проиграть свои первые праймериз на небольшой островной территории Американское Самоа, расположенной в водах Тихого Океана, которую способен разыскать на карте далеко не всякий американец.Президент США уступил абсолютно никому не известному предпринимателю Джейсону Палмеру, имя которого забивает сейчас в поисковые системы вся Америка – включая ведущих политконсультантов Демократической партии, которые, судя по всему, просто упустили из виду неожиданного соперника своего босса.О Палмере толком никто ничего особо не знает. Но свою часть славы он уже однозначно получил.Куда серьезнее другое. Как показал "супервторник", избиратели-мусульмане не простили американской администрации активную поддержку действий израильской армии, разрушающей сектор Газа. И вот этот фактор действительно грозит Байдену реальными практическими проблемами."На праймериз отголосовались 15 штатов. Среди них большие – Техас и Калифорния. Результаты оказались в целом ожидаемыми. Но не обошлось без сюрпризов. Отдельные проблемы образовались у обоих фаворитов президентской гонки – Трампа и Байдена.Трамп надеялся выиграть во всех 15 штатах из 15. У него это почти получилось. В ряде штатов вроде Оклахомы Трамп даже получил под 90%. Но в одном штате он всё же проиграл. Хейли с небольшим отрывом – 49% на 45% – выиграла в либеральном Вермонте, где Трампа не выносят.Неожиданно проиграл и Байден на одной территории – Американском Самоа. Но более проблемным для него стал результат в Миннесоте и Северной Каролине. Здесь 20% и 13% избирателей Демпартии соответственно проголосовали против всех. А это два ключевых колеблющихся штата.В Миннесоте – как и в Мичигане – проживает немалая мусульманская диаспора. И она возмущена милитаристской политикой Байдена, с поддержкой Израиля и бомбёжек Газы. Левые, мусульмане и мигранты грозят Байдену бойкотом на выборах, что приведёт к его поражению в ноябре", – пишет в своём тг-канале американист Малек Дудаков.Не исключено, что это приведет к кадровым ротациям в Госдепартаменте США – потому что ближневосточная стратегия Энтони Блинкена очевидно зашла в тупик, и это больно бьет по внутреннеполитическим позициям Байдена. Тем более что кризис в Газе до сих пор продолжается, забирая все новые и новые жертвы.Что же касается республиканцев, лидерство Трампа уже никто не оспаривает. После "супервторника" в его зачете 683 республиканских выборщиков – против 43 в копилке у Хейли.А хитрый план заменить Дональда на Никки в качестве кандидата от Республиканской партии, убрав его с пути с помощью юридических махинаций, стал крайне маловероятным после решения Верховного суда США, который единогласно не позволил демократическим судьям в штате Колорадо отстранить Трампа от участия в выборах.Политические перспективы Хейли теперь неясны. Она может еще какое-то время служить для Трампа девочкой для битья на праймериз в качестве запасного кандидата от истеблишмента, зарезервированного на всякий случай. Но реальную и полноценную конкуренцию Дональду после "супервторника" Хейли уже не составит – даже чисто теоретически.А бывший президент США тем временем укрепляет связи с американским бизнесом, который всегда предпочитает ставить на более перспективного кандидата."Дональд Трамп 3 марта встретился с Илоном Маском, рассчитывая на его финансовую поддержку в рамках своей президентской кампании, сообщают в Bloomberg и New York Times со ссылкой на источники. Вот Маск возьмет и оплатит его штраф в 454 миллиона долларов, решив проблему еще одного суда", – пишет об этом в своём тг-канале известный журналист Валентин Богданов, намекая на недавнее решение суда в Нью-Йорке, который обязал экс-президента выплатить штраф по гражданскому делу о мошенничестве.Конечно, это скорее ирония. Потому что Дональд Трамп и сам в состоянии закрыть свои штрафы.Но переговоры с основателем Tesla и SpaceX, которые прошли во Флориде, являются весьма значимым событием как минимум по ряду причин.Во-первых, это означает, что бывший президент США не является для американской деловой элиты неприкасаемым и персоной нон грата, чего так долго добивались в Демпартии.Тем более что Маск встречался с Трампом не просто так. По данным источников, в ходе их рандеву обсуждалась возможность финансирования предвыборной кампании республиканского кандидата.Во-вторых, это означает, что отношения бывшего президента и миллиардера выровнялись – потому что в прошлом они переживали разные периоды.Как напомнила New York Times, в 2017 году Маск критически высказывался о действиях Трампа, который принял решение выйти из Парижского соглашения по климату, а летом 2022 года два тяжеловеса обменялись в сети колкими репликами.В целом бизнесмен старался поддерживать отношения с руководством обеих ведущих американских партий. Но судя по всему, в текущей ситуации Маск не видит никакого смысла делать ставку на переизбрание Джо Байдена, которого он в последнее время неоднократно критиковал.Наоборот, Маск недвусмысленно флиртует с его противником из стана республиканцев. И это тоже не самые хорошие новости для Демократической партии США.
https://ukraina.ru/20240302/1053667690.html
https://ukraina.ru/20240306/1053731169.html
https://ukraina.ru/20240213/1053262228.html
https://ukraina.ru/20240304/1053691863.html
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Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, джо байден, илон маск, праймериз, выборы, сша
Эксклюзив, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, праймериз, выборы, США

"Супервторник". Почему Трамп выиграл всё, кроме Вермонта

14:06 06.03.2024 (обновлено: 14:36 06.03.2024)
 
© AP / Seth Wenig
- РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP / Seth Wenig
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Знаменитый в политической Америке "супервторник", когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (так называемые праймериз), в ходе которых определяются выборщики от штатов на партийные съезды по выбору кандидатов в президенты США, не принес никаких особых сюрпризов
Дональд Трамп одержал уверенную победу на праймериз в четырнадцати штатах из пятнадцати, а его единственная соперница, кандидат от двухпартийного американского истеблишмента Никки Хейли, победила только в штате Вермонт.
Причины произошедшего не являются секретом для политологов. Хотя многие считали, что Трамп мог одержать победу даже в Вермонте.
Во-первых, "Штат зеленых гор" в последние десятилетия относят к электоральному оплоту либералов. А, во-вторых, праймериз проводились в Вермонте по открытой системе, благодаря чему за республиканского кандидата могли голосовать даже члены Демократической партии – чем они наверняка и воспользовались, чтобы насолить Трампу.
Однако куда большие неприятности внезапно обнаружились у демократа Джо Байдена.
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Дело даже не в том, что он умудрился проиграть свои первые праймериз на небольшой островной территории Американское Самоа, расположенной в водах Тихого Океана, которую способен разыскать на карте далеко не всякий американец.
Президент США уступил абсолютно никому не известному предпринимателю Джейсону Палмеру, имя которого забивает сейчас в поисковые системы вся Америка – включая ведущих политконсультантов Демократической партии, которые, судя по всему, просто упустили из виду неожиданного соперника своего босса.
О Палмере толком никто ничего особо не знает. Но свою часть славы он уже однозначно получил.
Куда серьезнее другое. Как показал "супервторник", избиратели-мусульмане не простили американской администрации активную поддержку действий израильской армии, разрушающей сектор Газа. И вот этот фактор действительно грозит Байдену реальными практическими проблемами.
"На праймериз отголосовались 15 штатов. Среди них большие – Техас и Калифорния. Результаты оказались в целом ожидаемыми. Но не обошлось без сюрпризов. Отдельные проблемы образовались у обоих фаворитов президентской гонки – Трампа и Байдена.
Трамп надеялся выиграть во всех 15 штатах из 15. У него это почти получилось. В ряде штатов вроде Оклахомы Трамп даже получил под 90%. Но в одном штате он всё же проиграл. Хейли с небольшим отрывом – 49% на 45% – выиграла в либеральном Вермонте, где Трампа не выносят.
Неожиданно проиграл и Байден на одной территории – Американском Самоа. Но более проблемным для него стал результат в Миннесоте и Северной Каролине. Здесь 20% и 13% избирателей Демпартии соответственно проголосовали против всех. А это два ключевых колеблющихся штата.
В Миннесоте – как и в Мичигане – проживает немалая мусульманская диаспора. И она возмущена милитаристской политикой Байдена, с поддержкой Израиля и бомбёжек Газы. Левые, мусульмане и мигранты грозят Байдену бойкотом на выборах, что приведёт к его поражению в ноябре", – пишет в своём тг-канале американист Малек Дудаков.
Не исключено, что это приведет к кадровым ротациям в Госдепартаменте США – потому что ближневосточная стратегия Энтони Блинкена очевидно зашла в тупик, и это больно бьет по внутреннеполитическим позициям Байдена. Тем более что кризис в Газе до сих пор продолжается, забирая все новые и новые жертвы.
Эдуард Лозанский интервью
11:52
Эдуард Лозанский: Трамп говорит, что закончит войну на Украине. Я спрашиваю его как — он не отвечаетДональд Трамп подошел еще ближе к выдвижению на президентские выборы в качестве единого кандидата от республиканской партии, став лидером на праймериз в 12 штатах в "супервторник" 5 марта. Его главный оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, может сняться с выборов
Что же касается республиканцев, лидерство Трампа уже никто не оспаривает. После "супервторника" в его зачете 683 республиканских выборщиков – против 43 в копилке у Хейли.
А хитрый план заменить Дональда на Никки в качестве кандидата от Республиканской партии, убрав его с пути с помощью юридических махинаций, стал крайне маловероятным после решения Верховного суда США, который единогласно не позволил демократическим судьям в штате Колорадо отстранить Трампа от участия в выборах.
Политические перспективы Хейли теперь неясны. Она может еще какое-то время служить для Трампа девочкой для битья на праймериз в качестве запасного кандидата от истеблишмента, зарезервированного на всякий случай. Но реальную и полноценную конкуренцию Дональду после "супервторника" Хейли уже не составит – даже чисто теоретически.
А бывший президент США тем временем укрепляет связи с американским бизнесом, который всегда предпочитает ставить на более перспективного кандидата.
"Дональд Трамп 3 марта встретился с Илоном Маском, рассчитывая на его финансовую поддержку в рамках своей президентской кампании, сообщают в Bloomberg и New York Times со ссылкой на источники. Вот Маск возьмет и оплатит его штраф в 454 миллиона долларов, решив проблему еще одного суда", – пишет об этом в своём тг-канале известный журналист Валентин Богданов, намекая на недавнее решение суда в Нью-Йорке, который обязал экс-президента выплатить штраф по гражданскому делу о мошенничестве.
Конечно, это скорее ирония. Потому что Дональд Трамп и сам в состоянии закрыть свои штрафы.
Но переговоры с основателем Tesla и SpaceX, которые прошли во Флориде, являются весьма значимым событием как минимум по ряду причин.
Илон Маск
13 февраля, 11:44
Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи УкраинеАмериканский предприниматель Илон Маск поддержал мнение журналиста и телеведущего Такера Карлсона о помощи Вашингтона Киеву
Во-первых, это означает, что бывший президент США не является для американской деловой элиты неприкасаемым и персоной нон грата, чего так долго добивались в Демпартии.
Тем более что Маск встречался с Трампом не просто так. По данным источников, в ходе их рандеву обсуждалась возможность финансирования предвыборной кампании республиканского кандидата.
Во-вторых, это означает, что отношения бывшего президента и миллиардера выровнялись – потому что в прошлом они переживали разные периоды.
Как напомнила New York Times, в 2017 году Маск критически высказывался о действиях Трампа, который принял решение выйти из Парижского соглашения по климату, а летом 2022 года два тяжеловеса обменялись в сети колкими репликами.
В целом бизнесмен старался поддерживать отношения с руководством обеих ведущих американских партий. Но судя по всему, в текущей ситуации Маск не видит никакого смысла делать ставку на переизбрание Джо Байдена, которого он в последнее время неоднократно критиковал.
Наоборот, Маск недвусмысленно флиртует с его противником из стана республиканцев. И это тоже не самые хорошие новости для Демократической партии США.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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