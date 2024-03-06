https://ukraina.ru/20240306/1053734764.html

"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд

"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд - 06.03.2024 Украина.ру

"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд

Украинская военнослужащая Ирина Бобик пожаловалась на проводника "Укрзализныци", который отказывался впускать женщин раньше мужчин. Об этом она написала 5 марта в соцсети

2024-03-06T12:25

2024-03-06T12:25

2024-03-06T12:28

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Военнослужащая ВСУ находится в послеоперационном отпуске и перемещается между Хмельницким и Черновоградом (Львовская область). В одной из поездок она попала в "шкандаль" (скандал).Во Львове проводник поезда до Запорожья отказывался начинать посадку женщин в вагон. Первым должен зайти пассажир-мужчина, заявил он.По словам Бобик, среди пассажиров мужчин не оказалось, и группа женщина стояла на перроне в ожидании.Бобик пишет, что якобы только её заявление о том, что она служит в ВСУ, подействовали на проводника, и он пустил женщин в вагон. Эта ситуация заставила её почувствовать себя "недочеловеком" в угоду суевериям, заявила она.В комментариях к посту ответила пресс-служба украинских железных дорог. Перед Бобик извинились и пообещали разобраться в ситуации.В конце прошлого года на работу "Укрзализныци" пожаловался украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK). В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали.

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новости, львовская область, львов, вооруженные силы украины, всу, укрзализныця, украина, поезд