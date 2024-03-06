"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд - 06.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240306/1053734764.html
"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд - 06.03.2024 Украина.ру
"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
Украинская военнослужащая Ирина Бобик пожаловалась на проводника "Укрзализныци", который отказывался впускать женщин раньше мужчин. Об этом она написала 5 марта в соцсети
2024-03-06T12:25
2024-03-06T12:28
новости
львовская область
львов
вооруженные силы украины
всу
укрзализныця
украина
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102240/64/1022406405_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_8547800bb1463ea0a548fa1bdcbb6ec0.png
Военнослужащая ВСУ находится в послеоперационном отпуске и перемещается между Хмельницким и Черновоградом (Львовская область). В одной из поездок она попала в "шкандаль" (скандал).Во Львове проводник поезда до Запорожья отказывался начинать посадку женщин в вагон. Первым должен зайти пассажир-мужчина, заявил он.По словам Бобик, среди пассажиров мужчин не оказалось, и группа женщина стояла на перроне в ожидании.Бобик пишет, что якобы только её заявление о том, что она служит в ВСУ, подействовали на проводника, и он пустил женщин в вагон. Эта ситуация заставила её почувствовать себя "недочеловеком" в угоду суевериям, заявила она.В комментариях к посту ответила пресс-служба украинских железных дорог. Перед Бобик извинились и пообещали разобраться в ситуации.В конце прошлого года на работу "Укрзализныци" пожаловался украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK). В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали.
https://ukraina.ru/20240228/1053605454.html
львовская область
львов
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102240/64/1022406405_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_240cc0d49c0a72feac5bd74093fe6786.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, львовская область, львов, вооруженные силы украины, всу, укрзализныця, украина, поезд
Новости, Львовская область, Львов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Укрзализныця, Украина, поезд

"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд

12:25 06.03.2024 (обновлено: 12:28 06.03.2024)
 
© X / Владимир ГройсманУкрзализныця эмблема вагон украинский железные дороги железная дорога
Укрзализныця эмблема вагон украинский железные дороги железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© X / Владимир Гройсман
Читать в
Украинская военнослужащая Ирина Бобик пожаловалась на проводника "Укрзализныци", который отказывался впускать женщин раньше мужчин. Об этом она написала 5 марта в соцсети
Военнослужащая ВСУ находится в послеоперационном отпуске и перемещается между Хмельницким и Черновоградом (Львовская область). В одной из поездок она попала в "шкандаль" (скандал).
Во Львове проводник поезда до Запорожья отказывался начинать посадку женщин в вагон. Первым должен зайти пассажир-мужчина, заявил он.
По словам Бобик, среди пассажиров мужчин не оказалось, и группа женщина стояла на перроне в ожидании.
Бобик пишет, что якобы только её заявление о том, что она служит в ВСУ, подействовали на проводника, и он пустил женщин в вагон. Эта ситуация заставила её почувствовать себя "недочеловеком" в угоду суевериям, заявила она.
В комментариях к посту ответила пресс-служба украинских железных дорог. Перед Бобик извинились и пообещали разобраться в ситуации.
В конце прошлого года на работу "Укрзализныци" пожаловался украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK). В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали.
УЗ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 21:18
Бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года Национальное антикоррупционное бюро (НАП) совместно со Специализированной прокуратурой (САП) разоблачили группу лиц, сотрудников АО “Укрзализныця” (УЗ), которые незаконно завладели 11,4 миллионами гривен. Об этом говорится в телеграм-канале САП
 
НовостиЛьвовская областьЛьвовВооруженные силы УкраиныВСУУкрзализныцяУкраинапоезд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
12:24США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута
12:03Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией
11:52Эдуард Лозанский: Трамп говорит, что закончит войну на Украине. Я спрашиваю его, как — он не отвечает
11:47"Недопустимо кормить негодяев": иноагентам не позволят зарабатывать в России
11:35Зеленская отказалась слушать Байдена в Конгрессе из-за плана рассадки гостей
10:44Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов
10:16Российский Су-27 отогнал французские истребители от границы
09:05Экономист Олег Мазур о том, почему борьба за Украину идет не с Вашингтоном, а внутри самой России
09:00Недобровольная отставка Нуланд, успехи ВС РФ, предательство США. Главное на Украине на утро 6 марта
08:08Фултонская речь: как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом
08:05Главное за ночь 6 марта
07:19"Русский мир" в ДНР поставили на паузу. А ждунов стало меньше
07:10"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из Запорожья
06:49Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."
06:25Украина как фитиль европейской войны. Украинские эксперты об угрозах извне и внутри страны
06:15Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны
06:00Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова
05:40Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация
05:30"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения
Лента новостейМолния