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"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд - 06.03.2024 Украина.ру
"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
Украинская военнослужащая Ирина Бобик пожаловалась на проводника "Укрзализныци", который отказывался впускать женщин раньше мужчин. Об этом она написала 5 марта в соцсети
2024-03-06T12:25
2024-03-06T12:25
2024-03-06T12:28
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Военнослужащая ВСУ находится в послеоперационном отпуске и перемещается между Хмельницким и Черновоградом (Львовская область). В одной из поездок она попала в "шкандаль" (скандал).Во Львове проводник поезда до Запорожья отказывался начинать посадку женщин в вагон. Первым должен зайти пассажир-мужчина, заявил он.По словам Бобик, среди пассажиров мужчин не оказалось, и группа женщина стояла на перроне в ожидании.Бобик пишет, что якобы только её заявление о том, что она служит в ВСУ, подействовали на проводника, и он пустил женщин в вагон. Эта ситуация заставила её почувствовать себя "недочеловеком" в угоду суевериям, заявила она.В комментариях к посту ответила пресс-служба украинских железных дорог. Перед Бобик извинились и пообещали разобраться в ситуации.В конце прошлого года на работу "Укрзализныци" пожаловался украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK). В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали.
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новости, львовская область, львов, вооруженные силы украины, всу, укрзализныця, украина, поезд
Новости, Львовская область, Львов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Укрзализныця, Украина, поезд
"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
12:25 06.03.2024 (обновлено: 12:28 06.03.2024)
Украинская военнослужащая Ирина Бобик пожаловалась на проводника "Укрзализныци", который отказывался впускать женщин раньше мужчин. Об этом она написала 5 марта в соцсети
Военнослужащая ВСУ находится в послеоперационном отпуске и перемещается между Хмельницким и Черновоградом (Львовская область). В одной из поездок она попала в "шкандаль" (скандал).
Во Львове проводник поезда до Запорожья отказывался начинать посадку женщин в вагон. Первым должен зайти пассажир-мужчина, заявил он.
По словам Бобик, среди пассажиров мужчин не оказалось, и группа женщина стояла на перроне в ожидании.
Бобик пишет, что якобы только её заявление о том, что она служит в ВСУ, подействовали на проводника, и он пустил женщин в вагон. Эта ситуация заставила её почувствовать себя "недочеловеком" в угоду суевериям, заявила она.
В комментариях к посту ответила пресс-служба украинских железных дорог. Перед Бобик извинились и пообещали разобраться в ситуации.
В конце прошлого года на работу "Укрзализныци" пожаловался
украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK). В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали.