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"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных - 15.12.2023 Украина.ру
"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK) в соцсетях поделился, что его обокрали во время поездки в поезде Днепропетровск-Киев
2023-12-15T17:50
2023-12-15T17:50
2023-12-15T17:50
новости
украина
днепропетровск
днепр
киев
камера
рэпер
певец
украинский певец
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В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали. Ярмак поделился своим жизненным опытом, посчитав, что он будет полезен для соотечественников и гостей Украины."Ехал на поезде Днепр-Киев. Ночью злоумышленники открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с [камерой] GoPro", - заявил Ермак.В соседнем вагоне у иностранцев украли рюкзак и ещё у человека из курточки украли наушники AirPods, добавил он.Рэпер заявил, что у него сложилось впечатление, на дворе "какой-то 98-й год". Он поделился рассказами о подобных случаях. "Например, когда на этом же поезде у военного украли все вещи, и он вышел просто в обуви, штанах и футболке", - поделился он.Yarmak обратился к военным и дал совет хранить информацию на защищённых носителях. "Берегите информацию, она гораздо сильнее, чем многие наши материальные вещи", резюмировал он.В пресс-службе Украинских железных дорог заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами по поводу кражи личных вещей военнослужащего и Ярмака. Там пообещали передать полиции записи с камер наблюдения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, днепропетровск, днепр, киев, камера, рэпер, певец, украинский певец
Новости, Украина, Днепропетровск, Днепр, Киев, камера, рэпер, певец, украинский певец
"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK) в соцсетях поделился, что его обокрали во время поездки в поезде Днепропетровск-Киев
В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали. Ярмак поделился своим жизненным опытом, посчитав, что он будет полезен для соотечественников и гостей Украины.
"Ехал на поезде Днепр-Киев. Ночью злоумышленники открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с [камерой] GoPro", - заявил Ермак.
В соседнем вагоне у иностранцев украли рюкзак и ещё у человека из курточки украли наушники AirPods, добавил он.
Рэпер заявил, что у него сложилось впечатление, на дворе "какой-то 98-й год". Он поделился рассказами о подобных случаях. "Например, когда на этом же поезде у военного украли все вещи, и он вышел просто в обуви, штанах и футболке", - поделился он.
"Укрзализныця, предпримите какие-то меры, это просто днище!" - высказался рэпер.
Yarmak обратился к военным и дал совет хранить информацию на защищённых носителях. "Берегите информацию, она гораздо сильнее, чем многие наши материальные вещи", резюмировал он.
В пресс-службе Украинских железных дорог заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами по поводу кражи личных вещей военнослужащего и Ярмака. Там пообещали передать полиции записи с камер наблюдения.