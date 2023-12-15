"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052161957.html
"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных - 15.12.2023 Украина.ру
"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK) в соцсетях поделился, что его обокрали во время поездки в поезде Днепропетровск-Киев
2023-12-15T17:50
2023-12-15T17:50
новости
украина
днепропетровск
днепр
киев
камера
рэпер
певец
украинский певец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052161348_0:294:1440:1104_1920x0_80_0_0_c7f7b040a98df59459122c820d20253b.jpg
В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали. Ярмак поделился своим жизненным опытом, посчитав, что он будет полезен для соотечественников и гостей Украины."Ехал на поезде Днепр-Киев. Ночью злоумышленники открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с [камерой] GoPro", - заявил Ермак.В соседнем вагоне у иностранцев украли рюкзак и ещё у человека из курточки украли наушники AirPods, добавил он.Рэпер заявил, что у него сложилось впечатление, на дворе "какой-то 98-й год". Он поделился рассказами о подобных случаях. "Например, когда на этом же поезде у военного украли все вещи, и он вышел просто в обуви, штанах и футболке", - поделился он.Yarmak обратился к военным и дал совет хранить информацию на защищённых носителях. "Берегите информацию, она гораздо сильнее, чем многие наши материальные вещи", резюмировал он.В пресс-службе Украинских железных дорог заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами по поводу кражи личных вещей военнослужащего и Ярмака. Там пообещали передать полиции записи с камер наблюдения.
https://ukraina.ru/20231120/1051180435.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052161348_0:159:1440:1239_1920x0_80_0_0_b9d9c33def8d069d6d5ce935c4848cc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днепропетровск, днепр, киев, камера, рэпер, певец, украинский певец
Новости, Украина, Днепропетровск, Днепр, Киев, камера, рэпер, певец, украинский певец

"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных

17:50 15.12.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)/yarmak_music
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)/yarmak_music
Читать в
Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK) в соцсетях поделился, что его обокрали во время поездки в поезде Днепропетровск-Киев
В соцсети рэпер выложил пост, где рассказал о том, том, что во время поездки из Днепропетровска в Киев его обокрали. Ярмак поделился своим жизненным опытом, посчитав, что он будет полезен для соотечественников и гостей Украины.
"Ехал на поезде Днепр-Киев. Ночью злоумышленники открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с [камерой] GoPro", - заявил Ермак.
В соседнем вагоне у иностранцев украли рюкзак и ещё у человека из курточки украли наушники AirPods, добавил он.
Рэпер заявил, что у него сложилось впечатление, на дворе "какой-то 98-й год". Он поделился рассказами о подобных случаях. "Например, когда на этом же поезде у военного украли все вещи, и он вышел просто в обуви, штанах и футболке", - поделился он.
"Укрзализныця, предпримите какие-то меры, это просто днище!" - высказался рэпер.
Yarmak обратился к военным и дал совет хранить информацию на защищённых носителях. "Берегите информацию, она гораздо сильнее, чем многие наши материальные вещи", резюмировал он.
В пресс-службе Украинских железных дорог заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами по поводу кражи личных вещей военнослужащего и Ярмака. Там пообещали передать полиции записи с камер наблюдения.
ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 22:44
На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грнОколо 27 миллионов гривен (или 747 тысяч долларов) намерено потратить Николаевское территориальное Государственного бюро расследований (ГБР) на ремонт своего "филиала" в Одессе. Об этом говорится на сайте украинских тендеров SmartTender
 
НовостиУкраинаДнепропетровскДнепрКиевкамерарэперпевецукраинский певец
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:44Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
18:34Макрон снова хочет созвониться с Путиным
18:20Сопротивление Киева бесполезно – Песков
18:00Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на Украине
17:56Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
17:50"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
17:37Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ
17:07Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
16:53Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
16:51Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
16:45Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
16:43В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
16:41"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
16:41О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
16:03Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря
15:45Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
15:44Фатальная армянская ошибка
15:27"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим
15:26В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400
15:24На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
Лента новостейМолния