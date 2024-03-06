https://ukraina.ru/20240306/1053729119.html

Главное за ночь 6 марта

Главное за ночь 6 марта - 06.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 6 марта

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-03-06T08:05

2024-03-06T08:05

2024-03-06T08:09

игорь коломойский

джон кирби

новости

военные

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038888423_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_4374d181ed664b6d6d9dc0672bbe8110.jpg

Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области, сообщает Миноброны России.В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд АдыгеиРоссийские военные за сутки нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ в около 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости Марочко.Экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал наиболее популярным среди возможных кандидатов в президенты Украины, если бы выборы были назначены на сегодняшний день. Таковы результаты опроса, проведенного украинским центром "Социс".Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в "неправильном направлении".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

игорь коломойский, джон кирби, новости, военные, пво