Главное за ночь 6 марта
08:05 06.03.2024 (обновлено: 08:09 06.03.2024)
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкА.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области, сообщает Миноброны России.
В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи
Российские военные за сутки нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ в около 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости Марочко.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал наиболее популярным среди возможных кандидатов в президенты Украины, если бы выборы были назначены на сегодняшний день. Таковы результаты опроса, проведенного украинским центром "Социс".
Российские военные за сутки нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ в около 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости Марочко.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал наиболее популярным среди возможных кандидатов в президенты Украины, если бы выборы были назначены на сегодняшний день. Таковы результаты опроса, проведенного украинским центром "Социс".
Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в "неправильном направлении".