Главное за ночь 6 марта - 06.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 6 марта
Главное за ночь 6 марта - 06.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 6 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-06T08:05
2024-03-06T08:09
игорь коломойский
джон кирби
новости
военные
пво
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Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области, сообщает Миноброны России.В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд АдыгеиРоссийские военные за сутки нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ в около 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости Марочко.Экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал наиболее популярным среди возможных кандидатов в президенты Украины, если бы выборы были назначены на сегодняшний день. Таковы результаты опроса, проведенного украинским центром "Социс".Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в "неправильном направлении".
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
игорь коломойский, джон кирби, новости, военные, пво
Игорь Коломойский, Джон Кирби, Новости, военные, ПВО

Главное за ночь 6 марта

08:05 06.03.2024 (обновлено: 08:09 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкА.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций
А.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области, сообщает Миноброны России.
В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи

Российские военные за сутки нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ в около 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости Марочко.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал наиболее популярным среди возможных кандидатов в президенты Украины, если бы выборы были назначены на сегодняшний день. Таковы результаты опроса, проведенного украинским центром "Социс".
Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в "неправильном направлении".
 
Игорь КоломойскийДжон КирбиНовостивоенныеПВО
 
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08:08Фултонская речь: как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом
08:05Главное за ночь 6 марта
07:19"Русский мир" в ДНР поставили на паузу. А ждунов стало меньше
07:10"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из Запорожья
06:49Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."
06:25Украина как фитиль европейской войны. Украинские эксперты об угрозах извне и внутри страны
06:15Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны
06:00Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова
05:40Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация
05:30"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения
05:25"Кровавое прогрызание обороны": историк объяснил, когда наступит перелом и ВСУ массово побегут с фронта
05:20Александр Камкин: Пока Макрон готовит новый "Шарлемань на помощь ВСУ, США натравливают Германию на Россию
05:14Владимир Козин: РФ может ударить первой, не потеряв лицо и опередив США и Британию в ядерной стратегии
05:10"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ
05:05"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться
05:00"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
04:50"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке
04:40"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ
04:40"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта
04:30"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
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