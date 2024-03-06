"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке - 06.03.2024 Украина.ру
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"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке
"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке - 06.03.2024 Украина.ру
"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке
Накануне бегства ВСУ из Авдеевки на стороне российских военных был случай, который играет очень важную роль на войне. Три дня стоял туман и FPV-дроны противника почти не летали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-06T04:50
2024-03-06T04:50
новости
украина
россия
артемовск
александр сырский
вооруженные силы украины
авдеевка
днр
освобождение
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Авдеевка — это первый крупный населенный пункт, который сдал новый главком ВСУ Александр Сырский. Мы помним, как они держались до конца в Артемовске и как было тяжело взять этот город. Бои за Авдеевку тоже начались при Залужном, а при Сырском ВСУ побежали, рассказал технолог.Накануне бегства ВСУ из Авдеевки на стороне российских военных был случай, который, как писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц, играет очень важную роль на войне. Три дня стоял туман и FPV-дроны противника почти не летали, добавил волонтер.Преимущество в FPV-дронах у ВСУ было всегда. Но говорить о том, что армия РФ освободила Авдеевку за счет мощнейшего превосходства в людях и вооружениях, нельзя. Это всего лишь оправдание для тех, кто не разбирается в ситуации на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053722357.html
украина
россия
артемовск
авдеевка
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новости, украина, россия, артемовск, александр сырский, вооруженные силы украины, авдеевка, днр, освобождение, сво
Новости, Украина, Россия, Артемовск, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, ДНР, освобождение, СВО

"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке

04:50 06.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Накануне бегства ВСУ из Авдеевки на стороне российских военных был случай, который играет очень важную роль на войне. Три дня стоял туман и FPV-дроны противника почти не летали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Авдеевка — это первый крупный населенный пункт, который сдал новый главком ВСУ Александр Сырский. Мы помним, как они держались до конца в Артемовске и как было тяжело взять этот город. Бои за Авдеевку тоже начались при Залужном, а при Сырском ВСУ побежали, рассказал технолог.
Накануне бегства ВСУ из Авдеевки на стороне российских военных был случай, который, как писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц, играет очень важную роль на войне. Три дня стоял туман и FPV-дроны противника почти не летали, добавил волонтер.
"И за три дня наши сделали огромное количество работы. Грамотные командиры Центрального военного округа воспользовались этим случаем. И сделали это идеально", - отметил Алехин.
Преимущество в FPV-дронах у ВСУ было всегда. Но говорить о том, что армия РФ освободила Авдеевку за счет мощнейшего превосходства в людях и вооружениях, нельзя. Это всего лишь оправдание для тех, кто не разбирается в ситуации на фронте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вчера, 20:02
Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фаршПока в Германии мечтают ударить по Крымскому мосту, Россия успешно разоружает не только Украину, но и Европу.
 
НовостиУкраинаРоссияАртемовскАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныАвдеевкаДНРосвобождениеСВО
 
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