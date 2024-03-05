Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу - 05.03.2024 Украина.ру
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Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу - 05.03.2024 Украина.ру
Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
Начало диалога об изъятии активов России, ровно как и использование их на финансирование киевского режима, ослабит Европу. Такие действия идут вразрез с международным правом, считает президент Франции Эммануэль Макрон
2024-03-05T18:19
2024-03-05T18:20
новости
европа
россия
франция
эммануэль макрон
сво
активы
замороженные активы
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В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии, на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Париж идею использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, Макрон ответил отрицательно. Французский лидер также добавил, что если Европа защищает верховенство права, ей следует идти по этому пути до конца. Ранее в Германии назвали конфискацию прибыли от активов РФ "юридически безопасным шагом". С начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов.
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новости, европа, россия, франция, эммануэль макрон, сво, активы, замороженные активы
Новости, Европа, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, СВО, активы, замороженные активы

Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу

18:19 05.03.2024 (обновлено: 18:20 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
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Начало диалога об изъятии активов России, ровно как и использование их на финансирование киевского режима, ослабит Европу. Такие действия идут вразрез с международным правом, считает президент Франции Эммануэль Макрон
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии, на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Париж идею использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, Макрон ответил отрицательно.

"Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу", – цитирует его РИА Новости.

Французский лидер также добавил, что если Европа защищает верховенство права, ей следует идти по этому пути до конца.
Ранее в Германии назвали конфискацию прибыли от активов РФ "юридически безопасным шагом".
С начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов.
Брифинг Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова
26 февраля, 07:25
Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежомЛюбые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает 26 февраля РИА Новости
 
НовостиЕвропаРоссияФранцияЭммануэль МакронСВОактивызамороженные активы
 
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