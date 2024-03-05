https://ukraina.ru/20240305/1053721762.html

Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу

Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу - 05.03.2024 Украина.ру

Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу

Начало диалога об изъятии активов России, ровно как и использование их на финансирование киевского режима, ослабит Европу. Такие действия идут вразрез с международным правом, считает президент Франции Эммануэль Макрон

2024-03-05T18:19

2024-03-05T18:19

2024-03-05T18:20

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европа

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франция

эммануэль макрон

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активы

замороженные активы

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В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии, на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Париж идею использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, Макрон ответил отрицательно. Французский лидер также добавил, что если Европа защищает верховенство права, ей следует идти по этому пути до конца. Ранее в Германии назвали конфискацию прибыли от активов РФ "юридически безопасным шагом". С начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20240226/1053512485.html

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новости, европа, россия, франция, эммануэль макрон, сво, активы, замороженные активы