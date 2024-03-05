https://ukraina.ru/20240305/1053721762.html
Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу - 05.03.2024 Украина.ру
Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
Начало диалога об изъятии активов России, ровно как и использование их на финансирование киевского режима, ослабит Европу. Такие действия идут вразрез с международным правом, считает президент Франции Эммануэль Макрон
2024-03-05T18:19
2024-03-05T18:19
2024-03-05T18:20
новости
европа
россия
франция
эммануэль макрон
сво
активы
замороженные активы
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В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии, на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Париж идею использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, Макрон ответил отрицательно. Французский лидер также добавил, что если Европа защищает верховенство права, ей следует идти по этому пути до конца. Ранее в Германии назвали конфискацию прибыли от активов РФ "юридически безопасным шагом". С начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20240226/1053512485.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, франция, эммануэль макрон, сво, активы, замороженные активы
Новости, Европа, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, СВО, активы, замороженные активы
Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
18:19 05.03.2024 (обновлено: 18:20 05.03.2024)
Начало диалога об изъятии активов России, ровно как и использование их на финансирование киевского режима, ослабит Европу. Такие действия идут вразрез с международным правом, считает президент Франции Эммануэль Макрон