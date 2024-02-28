https://ukraina.ru/20240228/1053604362.html

"Юридически безопасным шагом" назвали конфискацию прибыли от активов РФ в Германии

"Юридически безопасным шагом" назвали конфискацию прибыли от активов РФ в Германии - 28.02.2024 Украина.ру

"Юридически безопасным шагом" назвали конфискацию прибыли от активов РФ в Германии

Прибыль от замороженных российских активов должна быть как можно скорее направлена Украине, считает глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер. ФРГ поддерживает инициативу, потому как считает, что это усилит давление на Россию, передаёт агентство Reuters

2024-02-28T19:26

2024-02-28T19:26

2024-02-28T19:26

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По словам Линдера, министры финансов стран "Большой двадцатки" поощряют конфискацию российских активов для увеличения помощи Киеву. Таким образом, Украина может получить миллиардную сумму, и министр верит, что ЕС в скоро выдвинет предложение по конфискации. Напомним, с начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов. Накануне, 27 февраля, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден лишён возможности конфисковать суверенные российские активы, потому как для этого необходимы полномочия от Конгресса. В России предупреждают – любые действия с активами РФ за рубежом получат симметричный ответ. В Москве внимательно следят за "решениями западных стран, так как в РФ заморожено тоже не меньше".

https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html

германия

украина

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новости, германия, украина, сво, россия, замороженные активы, спецоперация, фрг