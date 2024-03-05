https://ukraina.ru/20240305/1053715770.html

Важная победа Трампа. Американские либералы призывают распустить Верховный суд США

Важная победа Трампа. Американские либералы призывают распустить Верховный суд США - 05.03.2024 Украина.ру

Важная победа Трампа. Американские либералы призывают распустить Верховный суд США

Верховный суд США поддержал Дональда Трампа, отменив решение верховного суда штата Колорадо, который пытался не допустить главного оппозиционного кандидата к участию в республиканских праймериз, используя для этого юридические проволочки.

2024-03-05T16:23

2024-03-05T16:23

2024-03-05T16:23

эксклюзив

дональд трамп

сша

джо байден

выборы

скандал

суд

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Напомним – верховный суд Колорадо, где доминировали члены Демократической партии, посчитал, что Дональд Трамп якобы нарушил 14-ю поправку к конституции США, намекая на его связи с участниками хаотичного штурма конгресса 6 января 2021 года.Таким образом, по мнению демократических судей, он не имел права повторно участвовать в президентских выборах, включая все связанные с этим электоральные процедуры.Демократические издания раздували вокруг этой истории большой информационный шум – тем более, что сторонники Демпартии уже вскоре приняли похожие решения в штатах Мэн и Иллинойс, где Трампу тоже не разрешили принимать участие в выборах.Конечно, это не было инициативой отдельно взятых судей. Речь шла о централизованной, хорошо организованной компании, санкционированной непосредственно в верхах Демпартии.Достаточно сказать – в общей сложности иски, направленные на недопуск Трампа к праймериз, были поданы сразу в 16 американских штатах, и над этим явно поработала слаженная команда адвокатов.Идея заключалась в том, что даже если Трампа в конце концов допустят к выборам, благодаря саботажу демократов в судах некоторых штатов он все равно не сможет набрать необходимое число республиканских выборщиков.В этом случае от Республиканской партии теоретически могла бы баллотироваться неолиберальная кандидатка Никки Хейли, которая практически ничем не отличается от Джо Байдена – не считая пола, возраста, партийной принадлежности и национальности.А раз так, она целиком и полностью устраивает вашингтонский истеблишмент.Поначалу попытки убрать бывшего американского президента с республиканских праймериз и вообще снять его с выборов вызывала у его противников немалый энтузиазм и считалась среди демократов очень перспективным проектом.Однако авторитетные политологи и юристы с самого начала считали, что Верховный суд США зарубит эту инициативу на корню.Считалось, это произойдет потому, что что в этой важной институции работают немало личных назначенцев и идеологических единомышленников Трампа. Во всяком случае, так предпочитали говорить либеральные политические обозреватели.Но на самом деле, все знали: попытка снять Трампа с выборов, привязав его к сумбурному январскому мятежу, имеет вид прямой политической расправы над популярным оппонентом, и в целом подрывает идею американской демократии – одновременно с авторитетом судебной власти.Рядовым американским избирателям – особенно республиканцам – такие приемы однозначно бы не понравились.При этом, никто из адвокатов не мог пояснить – почему суды штатов вообще позволяют себе снимать с выборов участника общенациональных выборов? Хотя этот вопрос их в принципе никак и никогда не касался.В итоге подписываться под решением верховного суда Колорадо не захотели даже недоброжелатели Трампа. Верховный суд США единодушно отметил, что региональные судебные власти не могут снимать по своей воле кандидатов на выборах президента США и нарушили этим свои собственные прерогативы.Решение главной юридической инстанции Америки, которое разрешило Трампу баллотироваться на пост президента США с выполнением всех процедур этого процесса, было принято единогласно, с участием либеральных судей."Судебный триумф Трампа. Верховный суд США единогласно встал на сторону Трампа – и отменил решение суда в Колорадо о недопуске кандидата до выборов. Трампа обвиняли в том, что он якобы нарушил 14-ю поправку к конституции США о мятеже из-за штурма Капитолия.Очень важно то, что вердикт был вынесен единогласно. Не только шесть консервативных судей, но и трое судей-либералов возмутились попытками Демпартии снять Трампа с выборов. Теперь Трампу проще представлять себя жертвой политических гонений.Дело с самого начала не имело никакого отношения к закону. Трамп не устраивал штурм Капитолия – наоборот, он призывал сторонников не применять насилие. Не говоря уже о конституционном кризисе – в случае снятия с выборов фаворита президентской гонки, который по рейтингам обходит действующего хозяина Белого дома.Верховный суд закрепил право штатов не допускать до выборов кандидатов на местном уровне – но не на федеральном. Теперь юристы Трампа смогут на основе объявленного вердикта восстановить его кандидатуру в Мэне и Иллинойсе, где также были попытки недопуска до праймериз", – пишет американист Малек ДудаковСудя по эмоциональной реакции в стане Демократической партии, такое развитие событий сорвало вполне серьезный план по нейтрализации Трампа, на который, по тем или иным причинам, рассчитывали в команде у Байдена.Некоторые комментаторы даже потребовали отменить Верховный суд США – хотя это в принципе равносильно предложению отменить американскую судебную систему и американскую демократию как таковую."На единогласное решение Верховного Суда США, согласно которому власти штата (рассматривался прецедент штата Колорадо, но он имеет решающее значение по всей стране) не имеют права своим решением дисквалифицировать какого-либо кандидата на федеральных выборах, вызвало ожидаемую истерику среди либералов.Тон в медиа задал политический комментатор, ранее известный по спортивным обзорам, Кит Олберманн. В своём микроблоге он написал: "Верховный суд предал демократию. Его члены, включая Джексона, Кагана и Сотомайер (назначены президентами-демократами), доказали свою неспособность понимать прочитанное. И в совокупности суд показал себя коррумпированным и нелегитимным".Это сообщение разлетелось по сети десятками тысяч репостов. Многие либеральные активисты и публицисты призывают к роспуску ВС США. Демократично", – с иронией пишет известный эксперт Дмитрий Дробницкий.Однако обе партии, конечно же, имеют в этой ситуации свои оперативные стратегии.Демократы заявили о том, что они попытаются снять Трампа с выборов на общенациональном уровне, через конгресс. Хотя это явный блеф, поскольку они не имеют там большинства, и голосов на такой результат все равно не хватит ни при каком реальном раскладе.А Трамп тем временем разгоняется накануне "суперввторника". На республиканских праймериз в Северной Дакоте он походя разгромил Хейли с результатом 84% против 14%. А четыре последних опроса, подготовленные очень разными структурами – NYTimes, WSJ, Fox News и YouGov – в один голос дают Дональду победу над Джо.Наконец, Верховный суд заслушивает принципиально важный иск Трампа, который требует признать за ним президентский иммунитет – чтобы противники из Демпартии в принципе не смогли снять бывшего президента с выборов, прицепившись к каким-то эпизодам его карьеры.И если здесь тоже получится одержать юридическую победу, тогда позиции грозы американского истеблишмента рекордно усилятся.

https://ukraina.ru/20240305/1053710618.html

https://ukraina.ru/20240226/1053527406.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, дональд трамп, сша, джо байден, выборы, скандал, суд