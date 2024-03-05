https://ukraina.ru/20240305/1053706108.html

Несмотря на утечку: Британия призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus

Несмотря на утечку: Британия призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus - 05.03.2024 Украина.ру

Несмотря на утечку: Британия призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus

Великобритания призывает Германию передать крылатые ракеты большой дальности Taurus Киеву, несмотря на утечку информации из бундесвера. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей

2024-03-05T12:18

2024-03-05T12:18

2024-03-05T12:19

новости

германия

великобритания

"taurus"

ракеты

storm shadow

украина

киев

бундесвер

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Журналисты The Guardian пишут, что вместо того, чтобы публично критиковать Германию за утечку информации, Британия усилила лоббирование поставок ракет Taurus Украине. Отмечается, что дальность действия немецких ракет вдвое больше, чем у британских Storm Shadow, которые в прошлом году передали Киеву.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму, а также саму аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера. Они обсуждали возможность атаки на Крымский мост. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.Немецкие журналисты и солдаты бундесвера уверены, что аудиозапись разговора подлинная.Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.

https://ukraina.ru/20240304/1053696852.html

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новости, германия, великобритания, "taurus", ракеты, storm shadow , украина, киев, бундесвер