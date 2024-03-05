Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053701901.html
Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
Российские военные используют гиперзвуковое оружие только по острой необходимости и когда точно знают, где находится скопление войск или техники ВСУ. Военные работают по самым угрожаемым силам и средствам украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-03-05T03:00
2024-03-05T03:00
новости
всу
вс рф
"кинжал"
циркон
ракеты
пво
сво
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037264581_237:241:1402:896_1920x0_80_0_0_b0576e5f652e3b6c638811aed9ca523c.jpg
Ракетный комплекс морского базирования "Циркон", ракеты "Кинжал" и "Авангард" - это гиперзвуковое оружие, которое ВС РФ применяли и применяют частично на Украине. Однако это новые и дорогие вооружения, если сравнивать их с обычными и даже крылатыми ракетами, рассказал генерал-майор.Поэтому российские военные такое вооружение используют по острой необходимости и когда точно знают, где находится скопление войск или техники ВСУ. И тогда работают по этим целям, добавил он.То есть военные работают по самым угрожаемым силам и средствам украинской армии, которые могут нанести ощутимое поражение ВС РФ. В остальном же в рабочем порядке мы применяем как РСЗО, крупнокалиберную артиллерию и минометы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240303/1053659164.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037264581_268:271:1101:896_1920x0_80_0_0_306cb282d4a587aaaf6fc5916e99fb7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, вс рф, "кинжал", циркон, ракеты, пво, сво, россия, украина, оружие
Новости, ВСУ, ВС РФ, "Кинжал", Циркон, ракеты, ПВО, СВО, Россия, Украина, оружие

Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ

03:00 05.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные используют гиперзвуковое оружие только по острой необходимости и когда точно знают, где находится скопление войск или техники ВСУ. Военные работают по самым угрожаемым силам и средствам украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Ракетный комплекс морского базирования "Циркон", ракеты "Кинжал" и "Авангард" - это гиперзвуковое оружие, которое ВС РФ применяли и применяют частично на Украине. Однако это новые и дорогие вооружения, если сравнивать их с обычными и даже крылатыми ракетами, рассказал генерал-майор.
Поэтому российские военные такое вооружение используют по острой необходимости и когда точно знают, где находится скопление войск или техники ВСУ. И тогда работают по этим целям, добавил он.
"Или же бьем по промышленным предприятиям, производственным цехам противника, которые выпускают или ремонтируют бронетехнику, системы ПВО, обеспечивают авиацию для ВСУ", - отметил Попов.
То есть военные работают по самым угрожаемым силам и средствам украинской армии, которые могут нанести ощутимое поражение ВС РФ. В остальном же в рабочем порядке мы применяем как РСЗО, крупнокалиберную артиллерию и минометы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
3 марта, 07:37
Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шагДа, у приднестровской армии географически неудобное положение. Она находится в длинной кишке, которую можно в любом месте разрезать одним коротким ударом. Ей трудно в такой позиции отбиваться, тем более, от нападения сразу с двух сторон.
 
НовостиВСУВС РФ"Кинжал"ЦирконракетыПВОСВОРоссияУкраинаоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:33Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
05:20"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
05:10Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
05:06"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
04:40На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
03:50"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
03:40Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
03:30"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
03:20"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
03:10"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
03:00Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
19:09"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения
19:01Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине
Лента новостейМолния