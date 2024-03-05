https://ukraina.ru/20240305/1053701901.html

Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ

Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру

Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ

Российские военные используют гиперзвуковое оружие только по острой необходимости и когда точно знают, где находится скопление войск или техники ВСУ. Военные работают по самым угрожаемым силам и средствам украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-03-05T03:00

2024-03-05T03:00

2024-03-05T03:00

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Ракетный комплекс морского базирования "Циркон", ракеты "Кинжал" и "Авангард" - это гиперзвуковое оружие, которое ВС РФ применяли и применяют частично на Украине. Однако это новые и дорогие вооружения, если сравнивать их с обычными и даже крылатыми ракетами, рассказал генерал-майор.Поэтому российские военные такое вооружение используют по острой необходимости и когда точно знают, где находится скопление войск или техники ВСУ. И тогда работают по этим целям, добавил он.То есть военные работают по самым угрожаемым силам и средствам украинской армии, которые могут нанести ощутимое поражение ВС РФ. В остальном же в рабочем порядке мы применяем как РСЗО, крупнокалиберную артиллерию и минометы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240303/1053659164.html

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новости, всу, вс рф, "кинжал", циркон, ракеты, пво, сво, россия, украина, оружие