Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризов - 25.06.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризов
Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризов - 25.06.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-25T11:18
2026-06-25T12:25
эксклюзив
спецоперация
харьков
купянск
геннадий алехин
россия
вооруженные силы украины
генштаб
дроны
пво
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На Харьковском направлении наши подразделения беспилотных систем во взаимодействии с артиллеристами, ракетчиками, штурмовой и армейской авиацией срывают ротацию противника, переброску сил, поражая военные объекты. Окружная дорога и подъездные пути на севере Харькова взяты под плотный огневой контроль. Это заслуга наших расчетов БПЛА, которые работают по ближнему тылу противника FPV-дронами с дальностью 25-30 км. Более удаленные трассы простреливаются "Ланцетами" и другими ударными дронами, приспособленными для поражения целей на оперативной глубине.На автомобильной трассе через Чугуев и Изюм мы поражаем подкрепления ВСУ, отправленные под Купянск, к Славянско-Краматорской агломерации, а также в сторону Великого Бурлука. Практически прекратили движение вражеские подразделения по бывшей федеральной трассе Белгород — Харьков, которую раньше использовали для оперативной поддержки северного направления. Использовать ее опасно из-за близости ЛБС и постоянных атак наших дронов. Сегодня снабжение и ротации противник старается осуществлять по полевым и грунтовым дорогам, где отследить его передвижения труднее. Но за большую скрытность враг платит более низкой скоростью и пропускной способностью таких маршрутов.Штурмовые группы из состава группировки "Север" продолжают маневрировать в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском участке бои продолжаются в сёлах Лосевка и Украинское. На Великобурлукском участке продолжается сражение вокруг населенного пункта Петро-Ивановка. Разведчики вскрыли вражеский зенитный ракетный комплекс. По цели незамедлительно отработали операторы-дроноводы 11-го армейского корпуса ВС РФ. Кадры объективного контроля показали, что уничтожен был новейший американский зенитный ракетный комплекс MAAWLR.Эта система может размещаться как стационарно, так и на пикапах или прицепах. Она состоит из пусковой установки с подготовленным пикапом, боезапасом и локальной РЛС. Относится к классу мобильных зенитных ракетных комплексов ближнего радиуса действия. Обеспечивает защиту в радиусе до 15 километров. В арсенал ЗРК могут входить ракеты APKWS и Sidewinder (США), а также ASRAAM (Великобритания).Минобороны России на ежедневном брифинге подтвердило успешное поражение объектов железнодорожной инфраструктуры ВСУ в Харьковской области. Удары наносились беспилотниками "Герань" в районе Лозовой. В результате атак повреждены локомотивы, а также складские помещения и линии электропередачи. Это не просто точечные удары. Это системное разрушение логистики, без которой украинские подразделения на фронте теряют возможность переброски резервов, боеприпасов и топлива. Чем больше таких объектов выводится из строя, тем сложнее противнику удерживать позиции.Командование ВСУ продолжают устанавливать антидроновые сети на дорогах и мостах вблизи Харькова. Угроза воздушных ударов российских дронов приобрела такой масштаб, что грозит парализовать движение ВСУ в полосе до 30 км от линии фронта. Противник лихорадочно ищет меры противодействия, но пока без особых результатов. Полностью проблему для противника это не снимет.Таким образом, рост интенсивности боев на Харьковском направлении, увеличение частоты огневых ударов под Казачьей Лопанью, Волчанском, Купянском и Лиманом обеспечивает продвижение российской армии. Пусть небольшое, но устойчивое. Судя по всему, наше командование заготовило несколько сюрпризов для украинского Генштаба. В ближайшее время стоит ожидать более решительных наступательных действий российской армии под Харьковом.Рассказами о том, что Европа готовится к прямому конфликту с Россией к 2030 году, уже никого не удивишь. Подробнее - в материале От Арктики до Балтики, с особым упором на ВСУ. Украина в международном контексте
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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купянск
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, харьков, купянск, геннадий алехин, россия, вооруженные силы украины, генштаб, дроны, пво, харьковская область, логистика, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Купянск, Геннадий Алехин, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, дроны, ПВО, Харьковская область, логистика, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризов

11:18 25.06.2026 (обновлено: 12:25 25.06.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
На Харьковском направлении наши подразделения беспилотных систем во взаимодействии с артиллеристами, ракетчиками, штурмовой и армейской авиацией срывают ротацию противника, переброску сил, поражая военные объекты. Окружная дорога и подъездные пути на севере Харькова взяты под плотный огневой контроль. Это заслуга наших расчетов БПЛА, которые работают по ближнему тылу противника FPV-дронами с дальностью 25-30 км. Более удаленные трассы простреливаются "Ланцетами" и другими ударными дронами, приспособленными для поражения целей на оперативной глубине.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На автомобильной трассе через Чугуев и Изюм мы поражаем подкрепления ВСУ, отправленные под Купянск, к Славянско-Краматорской агломерации, а также в сторону Великого Бурлука. Практически прекратили движение вражеские подразделения по бывшей федеральной трассе Белгород — Харьков, которую раньше использовали для оперативной поддержки северного направления. Использовать ее опасно из-за близости ЛБС и постоянных атак наших дронов. Сегодня снабжение и ротации противник старается осуществлять по полевым и грунтовым дорогам, где отследить его передвижения труднее. Но за большую скрытность враг платит более низкой скоростью и пропускной способностью таких маршрутов.
Штурмовые группы из состава группировки "Север" продолжают маневрировать в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском участке бои продолжаются в сёлах Лосевка и Украинское. На Великобурлукском участке продолжается сражение вокруг населенного пункта Петро-Ивановка. Разведчики вскрыли вражеский зенитный ракетный комплекс. По цели незамедлительно отработали операторы-дроноводы 11-го армейского корпуса ВС РФ. Кадры объективного контроля показали, что уничтожен был новейший американский зенитный ракетный комплекс MAAWLR.
Эта система может размещаться как стационарно, так и на пикапах или прицепах. Она состоит из пусковой установки с подготовленным пикапом, боезапасом и локальной РЛС. Относится к классу мобильных зенитных ракетных комплексов ближнего радиуса действия. Обеспечивает защиту в радиусе до 15 километров. В арсенал ЗРК могут входить ракеты APKWS и Sidewinder (США), а также ASRAAM (Великобритания).
Минобороны России на ежедневном брифинге подтвердило успешное поражение объектов железнодорожной инфраструктуры ВСУ в Харьковской области. Удары наносились беспилотниками "Герань" в районе Лозовой. В результате атак повреждены локомотивы, а также складские помещения и линии электропередачи. Это не просто точечные удары. Это системное разрушение логистики, без которой украинские подразделения на фронте теряют возможность переброски резервов, боеприпасов и топлива. Чем больше таких объектов выводится из строя, тем сложнее противнику удерживать позиции.
Командование ВСУ продолжают устанавливать антидроновые сети на дорогах и мостах вблизи Харькова. Угроза воздушных ударов российских дронов приобрела такой масштаб, что грозит парализовать движение ВСУ в полосе до 30 км от линии фронта. Противник лихорадочно ищет меры противодействия, но пока без особых результатов. Полностью проблему для противника это не снимет.
Таким образом, рост интенсивности боев на Харьковском направлении, увеличение частоты огневых ударов под Казачьей Лопанью, Волчанском, Купянском и Лиманом обеспечивает продвижение российской армии. Пусть небольшое, но устойчивое. Судя по всему, наше командование заготовило несколько сюрпризов для украинского Генштаба. В ближайшее время стоит ожидать более решительных наступательных действий российской армии под Харьковом.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Вчера, 10:51
Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским ДонцомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
Рассказами о том, что Европа готовится к прямому конфликту с Россией к 2030 году, уже никого не удивишь. Подробнее - в материале От Арктики до Балтики, с особым упором на ВСУ. Украина в международном контексте
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ЭксклюзивСпецоперацияХарьковКупянскГеннадий АлехинРоссияВооруженные силы УкраиныГенштабдроныПВОХарьковская областьлогистикаУкраина.ру
 
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