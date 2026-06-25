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ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом

ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом - 25.06.2026 Украина.ру

ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали штурмовые группы в районе села Земляной Яр Харьковской области, передает 25 июня РИА Новости

2026-06-25T12:00

2026-06-25T12:00

2026-06-25T12:01

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"Враг сформировал штурмовые группы из состава военнослужащих 310-го отдельного инженерно-технического батальона ВСУ", — уточнили в российских силовых структурах.По их словам, украинские штурмовые группы были сформированы в попытке остановить продвижение российских войск в направлении села Земляной Яр Харьковской области.В четверг стало известно, что расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 6-й гвардейской армии группировки "Север" уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.О других успехах россиян - в материале ВС РФ нанесли удар по Сумам. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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харьковская область, харьков, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация