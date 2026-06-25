ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом - 25.06.2026 Украина.ру
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ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом
ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом - 25.06.2026 Украина.ру
ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали штурмовые группы в районе села Земляной Яр Харьковской области, передает 25 июня РИА Новости
2026-06-25T12:00
2026-06-25T12:01
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вооруженные силы украины
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спецоперация
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"Враг сформировал штурмовые группы из состава военнослужащих 310-го отдельного инженерно-технического батальона ВСУ", — уточнили в российских силовых структурах.По их словам, украинские штурмовые группы были сформированы в попытке остановить продвижение российских войск в направлении села Земляной Яр Харьковской области.В четверг стало известно, что расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 6-й гвардейской армии группировки "Север" уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.О других успехах россиян - в материале ВС РФ нанесли удар по Сумам. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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харьковская область, харьков, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Харьковская область, Харьков, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом

12:00 25.06.2026 (обновлено: 12:01 25.06.2026)
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : dan-news.info
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали штурмовые группы в районе села Земляной Яр Харьковской области, передает 25 июня РИА Новости
"Враг сформировал штурмовые группы из состава военнослужащих 310-го отдельного инженерно-технического батальона ВСУ", — уточнили в российских силовых структурах.
По их словам, украинские штурмовые группы были сформированы в попытке остановить продвижение российских войск в направлении села Земляной Яр Харьковской области.
В четверг стало известно, что расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 6-й гвардейской армии группировки "Север" уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ нанесли удар по Сумам. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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