https://ukraina.ru/20240305/1053701768.html

"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие

"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие - 05.03.2024 Украина.ру

"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие

У нас России есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Также на вооружении стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Также есть ракеты Х-155, Х-555 и крылатые ракеты с ядерными боеприпасами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-03-05T03:30

2024-03-05T03:30

2024-03-05T03:30

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булава (ракета)

ракеты

авиация

ядерное оружие

россия

запад

крейсер

вооружение

бомбардировщик

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В российской государственной доктрине оборонных инициатив записано, что мы только на встречном ядерном ударе применяем всю триаду ядерной силы: ракеты с наших атомных подводных крейсеров. При этом, по количеству единиц у России их больше, чем у США, рассказал генерал-майор.Ранее на российском вооружении была ракета "Синева", теперь уже стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Она обладает похожими свойствами, что и МБР шахтного базирования, указал летчик.Под это заряжены стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, "морской разведчик" М-2, самолет Ту-95. Наш ядерный компонент мы держим в готовности, как верно сказал президент России Владимир Путин, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240304/1053659995.html

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новости, булава (ракета), ракеты, авиация, ядерное оружие, россия, запад, крейсер, вооружение, бомбардировщик