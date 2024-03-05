"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие - 05.03.2024 Украина.ру
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"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие - 05.03.2024 Украина.ру
"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
У нас России есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Также на вооружении стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Также есть ракеты Х-155, Х-555 и крылатые ракеты с ядерными боеприпасами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-03-05T03:30
2024-03-05T03:30
новости
булава (ракета)
ракеты
авиация
ядерное оружие
россия
запад
крейсер
вооружение
бомбардировщик
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В российской государственной доктрине оборонных инициатив записано, что мы только на встречном ядерном ударе применяем всю триаду ядерной силы: ракеты с наших атомных подводных крейсеров. При этом, по количеству единиц у России их больше, чем у США, рассказал генерал-майор.Ранее на российском вооружении была ракета "Синева", теперь уже стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Она обладает похожими свойствами, что и МБР шахтного базирования, указал летчик.Под это заряжены стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, "морской разведчик" М-2, самолет Ту-95. Наш ядерный компонент мы держим в готовности, как верно сказал президент России Владимир Путин, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
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новости, булава (ракета), ракеты, авиация, ядерное оружие, россия, запад, крейсер, вооружение, бомбардировщик
Новости, Булава (ракета), ракеты, авиация, Ядерное оружие, Россия, Запад, крейсер, вооружение, бомбардировщик

"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие

03:30 05.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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У нас России есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Также на вооружении стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Также есть ракеты Х-155, Х-555 и крылатые ракеты с ядерными боеприпасами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
В российской государственной доктрине оборонных инициатив записано, что мы только на встречном ядерном ударе применяем всю триаду ядерной силы: ракеты с наших атомных подводных крейсеров. При этом, по количеству единиц у России их больше, чем у США, рассказал генерал-майор.
Ранее на российском вооружении была ракета "Синева", теперь уже стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Она обладает похожими свойствами, что и МБР шахтного базирования, указал летчик.
"У нас еще есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Есть стратегическая дальняя авиация, которая задействована в дежурных российских силах и средствах. Это ракеты Х-155, Х-555 в ядерном варианте, крылатые ракеты с ядерными боеприпасами", - отметил Попов.
Под это заряжены стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, "морской разведчик" М-2, самолет Ту-95. Наш ядерный компонент мы держим в готовности, как верно сказал президент России Владимир Путин, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 04:41
Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТОРоссийские СМИ опубликовали расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus и количество этих ракет, необходимых для уничтожения Крымского моста
 
НовостиБулава (ракета)ракетыавиацияЯдерное оружиеРоссияЗападкрейсервооружениебомбардировщик
 
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