"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
У нас России есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Также на вооружении стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Также есть ракеты Х-155, Х-555 и крылатые ракеты с ядерными боеприпасами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
В российской государственной доктрине оборонных инициатив записано, что мы только на встречном ядерном ударе применяем всю триаду ядерной силы: ракеты с наших атомных подводных крейсеров. При этом, по количеству единиц у России их больше, чем у США, рассказал генерал-майор.
Ранее на российском вооружении была ракета "Синева", теперь уже стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". Она обладает похожими свойствами, что и МБР шахтного базирования, указал летчик.
"У нас еще есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Есть стратегическая дальняя авиация, которая задействована в дежурных российских силах и средствах. Это ракеты Х-155, Х-555 в ядерном варианте, крылатые ракеты с ядерными боеприпасами", - отметил Попов.
Под это заряжены стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, "морской разведчик" М-2, самолет Ту-95. Наш ядерный компонент мы держим в готовности, как верно сказал президент России Владимир Путин, заключил собеседник издания.
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