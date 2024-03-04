"Два старых коня": Медведев высмеял предвыборную гонку в США

Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала визит Такера Карлсона в Москву, а также рассказала, почему преддверии президентских выборов в России так много желающих стать кандидатами и какие цели они преследуют