https://ukraina.ru/20240304/1053690288.html
"Два старых коня": Медведев высмеял предвыборную гонку в США
"Два старых коня": Медведев высмеял предвыборную гонку в США - 04.03.2024 Украина.ру
"Два старых коня": Медведев высмеял предвыборную гонку в США
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 марта в ходе выступления на марафоне Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус, высмеял предвыборную гонку в США
2024-03-04T13:41
2024-03-04T13:41
2024-03-04T13:54
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"Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил Медведев.По его мнению, "шансы победить есть у каждого", если Дональда Трампа "окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать".Он также пошутил, что нынешнему американскому лидеру Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом."Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - сыронизировал Медведев.По его словам, России все равно, кого изберут президентом США, страна с каждым готова устанавливать продуктивные отношения.
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сша, джо байден, дональд трамп, новости, зарубежье, дмитрий медведев, россия
"Два старых коня": Медведев высмеял предвыборную гонку в США
13:41 04.03.2024 (обновлено: 13:54 04.03.2024)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 марта в ходе выступления на марафоне Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус, высмеял предвыборную гонку в США
"Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил Медведев.
По его мнению, "шансы победить есть у каждого", если Дональда Трампа "окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать".
"Но даже если его законопатят, то его все равно могут избрать - таково американское избирательное право", - добавил Медведев .
Он также пошутил, что нынешнему американскому лидеру Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом.
"Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - сыронизировал Медведев.
По его словам, России все равно, кого изберут президентом США, страна с каждым готова устанавливать продуктивные отношения.