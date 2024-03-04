Удалось избежать трагедий: Россия сорвала несколько химпровокаций Киева - 04.03.2024 Украина.ру
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Удалось избежать трагедий: Россия сорвала несколько химпровокаций Киева
Удалось избежать трагедий: Россия сорвала несколько химпровокаций Киева - 04.03.2024 Украина.ру
Удалось избежать трагедий: Россия сорвала несколько химпровокаций Киева
Россия информирует международное сообщество о планах и разработках химического оружия Киева, благодаря этому удалось избежать ряда трагедий, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский
2024-03-04T13:44
2024-03-04T13:44
новости
россия
украина
химическое оружие
токсины
озхо
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Россия информирует Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о разработке Украиной различных токсичных веществ и о планах по осуществлению химических провокаций с их использованием, заявил замглавы Минпромторга.В западных СМИ аргументы России представлялись как необоснованные и надуманные, добавил он. "Как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные", - отметил замминистра.Неделей ранее сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали украинцев, которые готовили теракт с использованием боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. У задержанных изъяли препараты американского производства, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.Телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство.
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новости, россия, украина, химическое оружие, токсины, озхо
Новости, Россия, Украина, химическое оружие, токсины, ОЗХО

Удалось избежать трагедий: Россия сорвала несколько химпровокаций Киева

13:44 04.03.2024
 
© AP / EFREM LUKATSKY
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP / EFREM LUKATSKY
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Россия информирует международное сообщество о планах и разработках химического оружия Киева, благодаря этому удалось избежать ряда трагедий, заявил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский
Россия информирует Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о разработке Украиной различных токсичных веществ и о планах по осуществлению химических провокаций с их использованием, заявил замглавы Минпромторга.
"Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать. К сожалению, исключением стала атака на аммиакопровод, который был разрушен действиями ВСУ летом прошлого года", - сказал Лысогорский.
В западных СМИ аргументы России представлялись как необоснованные и надуманные, добавил он.
"Как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные", - отметил замминистра.
Неделей ранее сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали украинцев, которые готовили теракт с использованием боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. У задержанных изъяли препараты американского производства, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.
Телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство.
27 февраля, 10:48
ФСБ предотвратила теракт с применением химоружия в Запорожской областиВ Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинцев, которые готовили теракт с использованием американского вещества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
 
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