Взрыв услышат в Берлине. Эксперт о том, что устроят "Кинжалы" в Приднестровье, если НАТО пойдет на Одессу
Чтобы уничтожить такой крупный опорный пункт России как Калининград, Западу потребуется большая группировка войск. Но Приднестровье долго продержаться не сможет. Регион нужен Западу в плане логистики, потому что там полно запасов 152-мм снарядов для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
В случае полноценной войны Калининград захватить НАТО будет сложно. Российские "Искандеры" могут перебить логистику всей северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный российский опорный пункт, Западу потребуется очень большая группировка войск, рассказал военный.
Иначе армия РФ сможет оттуда нанести удар по группировке НАТО, который можно сравнить с "ножевым ранением в почки". А вот Приднестровье долго продержаться не сможет. Регион нужен Западу в плане логистики, потому что там полно запасов 152-мм снарядов для ВСУ, добавил специалист.
"Но даже если приднестровская армия не сможет уничтожить эти склады [в приднестровской Колбасне], наши "Кинжалы" устроят там такой взрыв, что его услышат в Берлине. В любом случае, после Приднестровья та же самая 101-я американская дивизия ВДВ (она сейчас в Румынии) может двигаться через Одесскую область к фронту", - отметил Крапивник.
Понятно, что натовские армии разных стран находятся в разной степени боеспособности. У Франции самые подготовленные войска – это "Иностранный легион", а остальные – оставляют желать лучшего. При этом Германия будут самым слабым элементом в этой группировке, потому что у них мало профессиональной армии, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
1 марта, 04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную ценуПрезидент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории"