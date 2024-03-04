Взрыв услышат в Берлине. Эксперт о том, что устроят "Кинжалы" в Приднестровье, если НАТО пойдет на Одессу - 04.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240304/1053667830.html
Взрыв услышат в Берлине. Эксперт о том, что устроят "Кинжалы" в Приднестровье, если НАТО пойдет на Одессу
Взрыв услышат в Берлине. Эксперт о том, что устроят "Кинжалы" в Приднестровье, если НАТО пойдет на Одессу - 04.03.2024 Украина.ру
Взрыв услышат в Берлине. Эксперт о том, что устроят "Кинжалы" в Приднестровье, если НАТО пойдет на Одессу
Чтобы уничтожить такой крупный опорный пункт России как Калининград, Западу потребуется большая группировка войск. Но Приднестровье долго продержаться не сможет. Регион нужен Западу в плане логистики, потому что там полно запасов 152-мм снарядов для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T03:10
2024-03-04T03:10
новости
приднестровье
склады
украина
запад
одесса
калининград
берлин
франция
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490276_0:117:3017:1814_1920x0_80_0_0_c8ce78ececb014ff84738f5324d88d22.jpg
В случае полноценной войны Калининград захватить НАТО будет сложно. Российские "Искандеры" могут перебить логистику всей северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный российский опорный пункт, Западу потребуется очень большая группировка войск, рассказал военный.Иначе армия РФ сможет оттуда нанести удар по группировке НАТО, который можно сравнить с "ножевым ранением в почки". А вот Приднестровье долго продержаться не сможет. Регион нужен Западу в плане логистики, потому что там полно запасов 152-мм снарядов для ВСУ, добавил специалист.Понятно, что натовские армии разных стран находятся в разной степени боеспособности. У Франции самые подготовленные войска – это "Иностранный легион", а остальные – оставляют желать лучшего. При этом Германия будут самым слабым элементом в этой группировке, потому что у них мало профессиональной армии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240301/1053637847.html
приднестровье
украина
запад
одесса
калининград
берлин
франция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490276_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c50a5dee51469c207f3c032590715278.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приднестровье, склады, украина, запад, одесса, калининград, берлин, франция, снаряды, россия, сво
Новости, Приднестровье, склады, Украина, Запад, Одесса, Калининград, Берлин, Франция, снаряды, Россия, СВО

Взрыв услышат в Берлине. Эксперт о том, что устроят "Кинжалы" в Приднестровье, если НАТО пойдет на Одессу

03:10 04.03.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Читать в
Чтобы уничтожить такой крупный опорный пункт России как Калининград, Западу потребуется большая группировка войск. Но Приднестровье долго продержаться не сможет. Регион нужен Западу в плане логистики, потому что там полно запасов 152-мм снарядов для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
В случае полноценной войны Калининград захватить НАТО будет сложно. Российские "Искандеры" могут перебить логистику всей северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный российский опорный пункт, Западу потребуется очень большая группировка войск, рассказал военный.
Иначе армия РФ сможет оттуда нанести удар по группировке НАТО, который можно сравнить с "ножевым ранением в почки". А вот Приднестровье долго продержаться не сможет. Регион нужен Западу в плане логистики, потому что там полно запасов 152-мм снарядов для ВСУ, добавил специалист.
"Но даже если приднестровская армия не сможет уничтожить эти склады [в приднестровской Колбасне], наши "Кинжалы" устроят там такой взрыв, что его услышат в Берлине. В любом случае, после Приднестровья та же самая 101-я американская дивизия ВДВ (она сейчас в Румынии) может двигаться через Одесскую область к фронту", - отметил Крапивник.
Понятно, что натовские армии разных стран находятся в разной степени боеспособности. У Франции самые подготовленные войска – это "Иностранный легион", а остальные – оставляют желать лучшего. При этом Германия будут самым слабым элементом в этой группировке, потому что у них мало профессиональной армии, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
1 марта, 04:29
Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную ценуПрезидент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории"
 
НовостиПриднестровьескладыУкраинаЗападОдессаКалининградБерлинФранцияснарядыРоссияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград
04:20Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ
04:10Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине
04:00"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен
03:50"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу
03:40Эксперт объяснил, почему ЕС хочет дать Киеву оружие и ввести войска, а США начинают "мочить" Зеленского
03:30Психологический удар. Политтехнолог сообщил, как потеря Авдеевки сломила моральный дух ВСУ
03:20Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу
03:10Взрыв услышат в Берлине. Эксперт о том, что устроят "Кинжалы" в Приднестровье, если НАТО пойдет на Одессу
03:00"Всё бы давно закончилось": Евгений Ющук объяснил, как менялось соотношение сил РФ и Украины за время СВО
20:09"Здесь есть свобода и говорят "мы решим этот вопрос": почему бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию
19:00Выборы в Херсонской области, посещение пленных и вопрос с телами погибших. Итоги 3 марта на Украине
17:49"Успешный комедиант": президент Сирии высмеял Зеленского
17:18Ветеран внешней разведки России о том, как была произведена запись совещания офицеров Бундесвера
17:02Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорами
15:50"Возьмём передышку похабного Бреста"
15:15Германия готовится к войне с Россией - Медведев
14:37Минобороны России рассказало о провалах ВСУ на нескольких направлениях
14:07Какие страны в мире точно являются великими и на что обречены Россия и США - Ищенко
13:31Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии
Лента новостейМолния