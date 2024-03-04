"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину - 04.03.2024 Украина.ру
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"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину
"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину - 04.03.2024 Украина.ру
"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину
В рамках учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч немцев. Общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T05:20
2024-03-04T05:20
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Даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят большой войны, то это не значит, что ее можно предотвратить. Для войны достаточно, чтобы один крупный игрок в союзе с поляками и прибалтами устроил "кровавую баню". И таким игроком может стать Франция, рассказал военный.Французский "Иностранный легион", 82-дивизия ВДВ США, 101-я вертолетная дивизия США, которые уже сейчас находятся на месте, подходят для операций на Украине. Но таких сил для экспедиционного корпуса недостаточно, добавил эксперт.Неизвестно, сколько в учениях задействовано французов и американцев. Но общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Она может выполнить роль роль экспедиционного корпуса и сейчас находится на месте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, франция, сша, нато, война, польша, учения, сво
Новости, Украина, Россия, Франция, США, НАТО, война, Польша, Учения, СВО

"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину

05:20 04.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкДемонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Станислав Савельев
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В рамках учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч немцев. Общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят большой войны, то это не значит, что ее можно предотвратить. Для войны достаточно, чтобы один крупный игрок в союзе с поляками и прибалтами устроил "кровавую баню". И таким игроком может стать Франция, рассказал военный.
Французский "Иностранный легион", 82-дивизия ВДВ США, 101-я вертолетная дивизия США, которые уже сейчас находятся на месте, подходят для операций на Украине. Но таких сил для экспедиционного корпуса недостаточно, добавил эксперт.
"Сейчас под зонтом учений НАТО "Стойкий защитник-2024" проводятся много мелких маневров. В частности, в рамках учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч немцев", - подчеркнул Крапивник.
Неизвестно, сколько в учениях задействовано французов и американцев. Но общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Она может выполнить роль роль экспедиционного корпуса и сейчас находится на месте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
2 марта, 05:46
Роман Шкурлатов: Пока ВСУ поражает "ржа" и слепота, Запад пытается остановить Россию жалким блефомКакие могут быть базовые сценарии прямой интервенции НАТО на Украину? Насколько ВСУ укрепили линию обороны за Авдеевкой? Как коррупция на Украине влияет на обороноспособность ВСУ?
 
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