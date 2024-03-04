https://ukraina.ru/20240304/1053665071.html

"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину

"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину - 04.03.2024 Украина.ру

"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину

В рамках учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч немцев. Общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-03-04T05:20

2024-03-04T05:20

2024-03-04T05:20

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Даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят большой войны, то это не значит, что ее можно предотвратить. Для войны достаточно, чтобы один крупный игрок в союзе с поляками и прибалтами устроил "кровавую баню". И таким игроком может стать Франция, рассказал военный.Французский "Иностранный легион", 82-дивизия ВДВ США, 101-я вертолетная дивизия США, которые уже сейчас находятся на месте, подходят для операций на Украине. Но таких сил для экспедиционного корпуса недостаточно, добавил эксперт.Неизвестно, сколько в учениях задействовано французов и американцев. Но общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Она может выполнить роль роль экспедиционного корпуса и сейчас находится на месте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240302/1053655377.html

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