"Начнется кровавая баня": эксперт раскрыл, сколько тысяч может выставить НАТО для захода на Украину
В рамках учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч немцев. Общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят большой войны, то это не значит, что ее можно предотвратить. Для войны достаточно, чтобы один крупный игрок в союзе с поляками и прибалтами устроил "кровавую баню". И таким игроком может стать Франция, рассказал военный.
Французский "Иностранный легион", 82-дивизия ВДВ США, 101-я вертолетная дивизия США, которые уже сейчас находятся на месте, подходят для операций на Украине. Но таких сил для экспедиционного корпуса недостаточно, добавил эксперт.
"Сейчас под зонтом учений НАТО "Стойкий защитник-2024" проводятся много мелких маневров. В частности, в рамках учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч немцев", - подчеркнул Крапивник.
Неизвестно, сколько в учениях задействовано французов и американцев. Но общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Она может выполнить роль роль экспедиционного корпуса и сейчас находится на месте, заключил собеседник издания.
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