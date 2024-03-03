https://ukraina.ru/20240303/1053672826.html

Александр Рыжков: Мне бы хотелось воздвигнуть памятник донбасскому духу

Александр Рыжков: Мне бы хотелось воздвигнуть памятник донбасскому духу - 03.03.2024 Украина.ру

Александр Рыжков: Мне бы хотелось воздвигнуть памятник донбасскому духу

О приключениях на посту замминистра связи ДНР, "Мотороле", а также о длинном пути к творчеству, написании книги без рук, литературе, кино, комиксах и собирательном образе донбасского парня изданию "Украина.ру" рассказал соратник Александра Захарченко, экс-замминистра связи ДНР, писатель и доброволец Александр Рыжков.

2024-03-03T08:58

2024-03-03T08:58

2024-03-03T08:59

интервью

донецк

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- Александр, каково было на должности замминистра связи?- Спокойно.— Это в ДНР-то?- Ну… была одна забавная история. Коллеги отмечали день рождения в кафе, а я поехал домой. В общем, приезжаю домой, переодеваюсь – звонок. "Срочно приезжай! Тут жесть! Наверное, противник в центр города прорвался!" - говорят. Отдохнул, блин. Надеваю камуфляж и думаю: брать или не брать оружие? В итоге решил, что на месте раздобуду, если понадобится. Приезжаю – улица БТРами перегорожена.Что случилось? Приезжает "Моторола" с боевых, заходит к себе в располагу, принимает душ, садится за стол и… окно разбивает пуля, после чего врезается в стену рядом с его головой. Что он должен был подумать? Что снайпер с чем-нибудь бесшумным стрелял из соседнего здания."Спарта" поднимается по тревоге, окружает здание и готовится к штурму. А тут я приезжаю. Пикап свой подальше поставил и пешком прошел. "Ты кто?" - спрашивают. Представляюсь. "На землю!" - командуют. Говорю: "Ребята, сдаюсь красиво. Удостоверение в этом кармане, телефон – в этом, а бить меня не за что".Что в итоге выяснилось? Красавцы, которые в кафе отдыхали, решили произвести впечатление на девчонок. А как? Подняться на крышу и стрелять по банкам из ПМ! Понимаешь, да? Паленая водка, от которой моментально развезло, закатное солнце светит в глаза. Поставили банку. Решили, что опасности никакой. Это ведь ПМ!Один выстрел только сделать и успели. Пуля навесом прошла 250 метров, влетела в окно и чуть не угодила в "Моторолу". Естественно, бойцы "Мотора" взяли здание штурмом, дали участникам по шее. А потом по городу ходили слухи, что в кого-то из снайперской винтовки стреляли. Ну это как обычно у нас.- И как это урегулировали в итоге?- Да никак. Говорю же: дали по шее. Там один пьяненький парень докопался: "Ой, "Мотор", я так мечтал сделать селфи с вами! Не откажите, у меня сегодня День рождения!" Тот говорит: "Сейчас в морду получишь!" А пьяный ему: "Хорошо, но сперва селфи!" Ну что с ним делать? Пришлось фотографироваться. Такие были реалии.- Что глобально дальше было?- Если глобально, то дальше подкатило разочарование. Мы-то думали, что вот сейчас Россия зайдет, вот сейчас. Когда события в Крыму начались, многие вообще не поняли, зачем полуостров России. Но меня-то учили, я знаю, что такое система ПРО. Дело в том, что Севастополь и несколько установок на полуострове входят в единую систему общероссийской противоракетной обороны. Если их выключить, то все посыплется, а если переформатировать, то это обошлось бы в триллионы долларов.Я всегда говорил, что если бы Крым остался украинским, то доллар стоил не 60–70 рублей, как тогда было, а минимум в пять раз дороже. До каждого дошло бы через холодильник. Потому, что быстро перестроить систему ПРО – это колоссальные деньги.Когда не удалось договориться с этими киевскими дураками… Владимир Владимирович, конечно, красавчик. Принял мужское решение и поставил их на место. И я был уверен, что с Крымом разберутся, а через несколько месяцев зайдут и к нам. Но ничего не произошло, и вялотекущая эта война продолжалась. Я уже и костюмчик надел, и галстук повязал, но это не мое. Там ничего сложного, поскольку чиновничья работа предельно проста, но вообще не мое. Там даже высшего образования не нужно. Достаточно средней сообразительности. Заскучал.Тогда вышла серия роликов. Помнишь, 101 детская жизнь? Сразу куча советчиков и консультантов, включая московских. Я понял, что будет такая же ерунда, что и с корпорациями, но уже бесплатно. Там-то хоть деньги платили, а тут говорят: ну ты же дончанин! Я отвечал: все понял, деньги украли, а я отработаю. Когда снимали второй ролик, посвященный городу, я специально выкатил невыполнимые условия. Сказал: хочу музыку Рыбникова, и чтобы Михайлов читал Рубцова. Я же знал, что Рыбников никогда и никому не дает свои вещи. Но мне звонят и говорят, что все согласились. Да блин! Ну тогда работаем. Куда деваться? Так и сняли.Кстати! Я же летал к заму Суркова с концепцией. Объединение народов Донбасса – это кастрированная идея. А фишка была в чем? Я говорю Захарченко: "Командир, тебя же ломает, когда едешь в машине, а у дороги стоит кто-то с табличкой "помогите спасти ребенка"? Понятно, что лохотрон, но все равно неприятно". Он кивает. Идея была какая? Первым этапом мы в ДНР всех онкобольных детей лечим бесплатно. Второй этап – чужих детей не бывает. Раз Украина своих детей лечить бесплатно не хочет, то это сделаем мы. Родители возьмут детей и поедут сюда, а Киев заткнется, поскольку крыть будет нечем. Третий этап – всё медицинское обслуживание для детей до восемнадцати лет сделать бесплатным. Там по деньгам фигня получилось бы. Акциз на алкоголь и табачку процентов на пятнадцать поднять и всё. Если не красть, то хватит. Но приехал я с этими тезисами в Москву, а их завернули. Вот так.- А как с писательством все началось?- Да вот в больнице и началось. Нет, сценарии писал и раньше, а чтиво – здесь, горизонтально. На самом деле я должен был уйти 26 августа 2022 года. Понял, что внутренние органы отказали. Видишь трубку? Это в живот напрямую вшито. Без трубок и уколов я бы умер. Стало ясно, что какое-то время будет агония, а после я тихо уйду. Ну нормально. Выпил, поел, лег. Никого нет, никто не пишет и не звонит. А тут друзья: Артем и Юра. Юра – доктор наук. И дернул их черт проехать мимо моего дома. Они давай звонить, а я не открываю. Уже ж лежу, всё. Один перелез через забор и открыл дверь, другой со своим чемоданчиком пришел и, гад такой, реанимировал.Юра Малинин – герой второго эшелона. Ему Захар крест лично вручал. В другой раз как-нибудь расскажу об этом. Короче говоря, они меня вытащили и первым делом я Малинина послал. Я ведь уже почти там был. Он сказал: ты только за фиолетовый градиент не заходи, я тебя оттуда не достану. Ну и всё. Приказал жить и я живу.- Тогда и решил, что нужно писать?- Честно? С моей неврологией мне нельзя традиционные обезболивающие и наркоз. Малинин сказал: извини, но будет на грани передозировки. Двойной морфин. То есть мне вскрывали живот, а я оставался в сознании. Такие красочные видения… я знаю, что перед смертью наркоманы испытывают.Это был февраль прошлого года. Сейчас у меня хоть что-то работает, а когда привезли, я только мизинцем шевелить и мог. Тела вообще не было. Ну и подумал: в конце концов есть "Телеграмм", есть голосовой помощник! Написал кусочек пролога и отправил Малинину. Практически в шутку. Он говорит: слушай, а давай дальше, так интересно.А так я ведь лежу и заняться особо нечем. Нет, можно смотреть в потолок, но я в него смотрю уже год. Вот и решил писать дальше. Потом один человек, второй, третий... начинают теребить меня. Где, мол, продолжение? Думаю, ну и хрен с вами! Мне развлечение, а вам интересно. Так все и началось.- Верно ли я понимаю, что это не только книга, но и сценарий под экранизацию? Была идея что-то снять?- Была-была. Собственно, идея "Этого русского рок-н-ролла" витала давно. Я понимал, что такое зрительский интерес, как он ведется. Это даже не чтиво, это заготовка под комикс. Нормальный классический комикс из него элементарно делается и, что самое главное, элементарно делается съемочный сценарий. Там все по мизансценам разбито. И динамика просчитана, и флешбэки.Кстати, здесь был режиссер Краснов. Он мастер-классы давал, а друзья затащили ко мне. Отличный мужик. Он говорит: слушай, так может, как-то это? Я отвечаю: Господь управит как-нибудь. Как я могу отсюда что-то сделать? Но он оценил, что это легко экранизировать. Режиссер, оценивая произведение, сразу прикидывает, насколько трудно с ним будет работать.А я же сначала снимаю в голове фильм, а потом облекаю его в окололитературную форму. Именно поэтому результат легко проглатывается. Ну я пытался свой язык упростить. Господь не спровадил меня писать, но я пытаюсь, пытаюсь. Ну и вроде даже получается. В общем-то это фильм, который был в моей голове еще в 2014 году. Понятно, что без подробностей, которые есть теперь. Вторая часть – Москва, третья и четвертая – Америка, а потом Дальневосточная часть.- То есть в планах – закончить этот цикл?- Ну, конечно. То есть в принципе можно снять кино из пяти частей, а можно один сжатый фильм. Можно сделать комикс, но комикс – не наш формат. Это больше для японцев, для западного человека.- Почему же? Сейчас в России к комиксам серьезный интерес.- Я во второй части начинаю разбирать, что такое мозг. Там с этой интриги начинается весь наш неокортекс. Это и есть наша личность. Почему комиксы так хорошо идут? Почему люди мало читают? Подсадить людей на чтиво – задача неподъемная. Потому, что примерно у восьмидесяти процентов способность формировать в голове образы при прочтении книги отсутствует. Для этого картинки нужны. Сперва картинки, потом пояснение. Им так проще.Я этим занимался еще когда снимал кино. Есть определенные законы. Монтаж по Кулешову, я все это делал. Пролог сделан грамотно: сначала интрига, потом экшн, потом сразу суть и пошло повествование. Иначе твой читатель зевнет и уйдет. Сначала я снял кино в голове. Надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь возьмет, да и снимет. Бесплатный же материал, который сразу адаптирован под съемки.- Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман хвастался, что произведение обязательно войдет в ежегодный литературный сборник. Это правда?- Я же абсолютно изолирован. Вот Кофман, ты и друзья. Больше пока никого. Я даже не начинал заниматься этим вопросом. Нет, я понимаю, что можно сейчас выйти на каких-нибудь топовых. Вот на Пучкова можно, но он, скорее всего, меня не вспомнит. А Прилепин вспомнит. Это 2017 год был. В библиотеке он презентовал свою книгу "Взвод". Я туда пришел. Говорю: "Евгений Николаевич, давайте сделаем по-донецки, а то как-то не по-людски. Все у вас книги берут, как нищие, а я поменяться хочу. Я вам ПСО – прицел оптический, а вы мне книгу. Равнозначный обмен". Он говорит: так прицел стоит денег. Отвечаю: так и книжка денег стоит.Думаю, что этот случай он запомнит на всю жизнь. Он забудет меня и мое имя, но то, как менял прицел на книгу, не забудет наверняка.- Вы сказали, что в какой-то момент накатило разочарование. А что было 24 февраля 2022 года?— Это была эйфория. Я, по сути дела, уже не ходил. Мог перемещаться по кухне кое-как. Был готов стать одноразовой стационарной точкой. Говорил ребятам: возьмите меня, я с ПКМ не справлюсь, но с РПК – еще вполне, если скотчем левую руку примотаете, то пару магазинов смогу отработать. Ну понятное дело, что не взяли.Если бы не болел, то сейчас, наверное, был бы там. Тем более, что я один. Нет, сейчас мне первая жена помогает. А так я перехоронил друзей, похоронил вторую жену. Что меня здесь держит? Я все уже увидел и попробовал.А так чувствую, что хуже и хуже. Я ведь еще в 2014 заметил какую-то лажу. Я ведь занимался многоборьем, на руках на скейтборде катался, пилотировал спортивный ЯК-52 и тут вдруг проблемы с вестибулярным аппаратом и панические атаки.- В байопике о Брюсе Ли, герой писал, сжимая карандаш зубами. А как пишете вы?- О, я покажу! Открываем "Телеграмм". Есть специальный канал. И набираем текст голосом. Потом в элементарном редакторе здесь же редактируем пунктуацию. Криво и долго, но делать нечего. Это как ложкой стену ковырять. Дальше – сохраняем в архив.Потом свежим взглядом еще посмотрю, отредактирую, кое-где поменяю синонимы. Я же звукорежиссер сертифицированный и понимаю, что кому-то это придется ртом наговаривать. Сбеги гласных, согласных и ритмически неверные конструкции жутко напрягают. Вот и весь секрет по поводу языка. В общем так я пишу.Так уж сложилось, что первая жена у меня филолог-литературовед. И никогда она не говорила комплиментов без основания. А тут говорит: а можно я этим займусь? Только предупредила, что является поклонницей питерской школы пунктуации. Но это ладно.Потом и дочь подключилась. Она занимается литературными переводами. "Ты хочешь сделать англоязычный перевод с моими языковыми моментами?" - спрашиваю. Она говорит: конечно, это сложно, но я попробую. Вот так и работаю практически год. Так писать – это долго. Потому и говорю, что недо- Николай Островский. А если нет Wi-Fi, то еще дольше. Бывает, что не работает он в больнице. Тогда начинаю медленно тыкать пальцем в экран. Зато есть время подумать. Островскому было еще сложнее, хотя я не отказался бы от помощи двух машинисток.Такая вот красивая история: лежит себе обезьянка и на китайский смартфон начитывает чтиво, которое читают другие. Кстати! Видишь дырки в стене? Раз, два и вот еще третья. Когда обстрел был, взрыватель сработал в ветвях дерева и осколки сюда полетели. Окна не было. Но любое чтиво требует обертки. Моя – вот такая.Я пишу о донецком духе. Разум твой, физические данные – это подарок с неба, а единственное, чем можно восхищаться, это человеческий дух. Без него ведь ничего не взлетит. Ни разум, ни физика, ни геройство.- Что вы хотели бы сказать россиянам?- Что мы победим. Кстати, "Этот русский рок-н-ролл" почему? Потому, что русские всегда побеждают не благодаря, а вопреки логике. Только духом. Книга, как бы она ни воспринималась, именно об этом. Я хотел поставить памятник донецкому духу. Чтобы в памяти людской осталось, что ценой всему – дух вот этих парней, которые были рядом со мной. Я их видел, я по одним улицам с ними ходил. Мне очень хочется, чтобы люди запомнили собирательный образ донецкого парня.

https://ukraina.ru/20240221/1053419758.html

донецк

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, донецк