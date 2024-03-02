https://ukraina.ru/20240302/1053663894.html

Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск

Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск - 02.03.2024 Украина.ру

Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск

Американский миллиардер и создатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, как следует завершить конфликт на Украине – оставить России контроль над Крымом, ДНР и ЛНР

2024-03-02T10:27

2024-03-02T10:27

2024-03-02T10:27

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Принс указал на то, что сегодня Украина уничтожает себя демографически, киевский режим попросту "пережёвывает" уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить. Под постом Принса Маск написал "к сожалению, это правда". Ранее Илон Маск сделал прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет безумнее предыдущих.

https://ukraina.ru/20231203/1051674826.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс, днр, лнр, крым, сво, спецоперация, илон маск