Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Американский миллиардер и создатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, как следует завершить конфликт на Украине – оставить России контроль над Крымом, ДНР и ЛНР
Принс указал на то, что сегодня Украина уничтожает себя демографически, киевский режим попросту "пережёвывает" уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить.
"У Украины нехватка людей, а оборонный ресурс Запада – это смешно. В обычной войне русского медведя не завалить. Так что пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война – заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть у них останется Крым, Донецк, и Луганск, и что угодно", – сказал основатель ЧВК.
Под постом Принса Маск написал "к сожалению, это правда".
Ранее Илон Маск сделал прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет безумнее предыдущих.
3 декабря 2023, 05:00"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборонуВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы. Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов