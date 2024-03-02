Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск - 02.03.2024 Украина.ру
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Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск
Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск - 02.03.2024 Украина.ру
Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск
Американский миллиардер и создатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, как следует завершить конфликт на Украине – оставить России контроль над Крымом, ДНР и ЛНР
2024-03-02T10:27
2024-03-02T10:27
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Принс указал на то, что сегодня Украина уничтожает себя демографически, киевский режим попросту "пережёвывает" уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить. Под постом Принса Маск написал "к сожалению, это правда". Ранее Илон Маск сделал прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет безумнее предыдущих.
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новости, украина, донбасс, днр, лнр, крым, сво, спецоперация, илон маск
Новости, Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Крым, СВО, Спецоперация, Илон Маск

Донбасс и Крым должны остаться российскими – Маск

10:27 02.03.2024
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американский миллиардер и создатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, как следует завершить конфликт на Украине – оставить России контроль над Крымом, ДНР и ЛНР
Принс указал на то, что сегодня Украина уничтожает себя демографически, киевский режим попросту "пережёвывает" уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить.
"У Украины нехватка людей, а оборонный ресурс Запада – это смешно. В обычной войне русского медведя не завалить. Так что пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война – заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть у них останется Крым, Донецк, и Луганск, и что угодно", – сказал основатель ЧВК.
Под постом Принса Маск написал "к сожалению, это правда".
Ранее Илон Маск сделал прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет безумнее предыдущих.
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря 2023, 05:00
"Крым и Донбасс не отдадим": политолог объяснил, как Россия сломает хитрые планы ВСУ засесть в оборонуВСУ хотят перейти к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут атаковать российские регионы. Противодействовать этой тактике РФ может на трех главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиУкраинаДонбассДНРЛНРКрымСВОСпецоперацияИлон Маск
 
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