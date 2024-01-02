Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год - 02.01.2024 Украина.ру
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Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год
Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год - 02.01.2024 Украина.ру
Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х рассказал, каким будет для человечества наступивший 2024 год
2024-01-02T13:03
2024-01-02T13:03
новости
илон маск
прогноз
президентские выборы
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Сегодня Киев оказался в эпицентре мощного ракетного удара российских ВКС по военным и инфраструктурным объектам Украины. По сообщениям очевидцев в столице загорелся салон автомобилей Tesla.Свой следующий пост "LFG 2024", который можно перевести как "Поехали, 2024-й", сопроводив надпись эмодзи в виде ракеты. В этом году в США в атмосфере напряженной политической борьбы пройдут президентские выборы.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, многое зависит от того, какими будут успехи русского оружия на юго-западном стратегическом направлении. Россия, по его словам, поменять президента США, реально повлиять на исход политической борьбы в 2024 году в США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, илон маск, прогноз, президентские выборы
Новости, Илон Маск, прогноз, президентские выборы

Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год

13:03 02.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
Читать в
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х рассказал, каким будет для человечества наступивший 2024 год
Сегодня Киев оказался в эпицентре мощного ракетного удара российских ВКС по военным и инфраструктурным объектам Украины. По сообщениям очевидцев в столице загорелся салон автомобилей Tesla.
"Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным", — ответил Маск на вопрос одного из пользователей о том, чего стоит ждать после "четырех лет сумасшествия".
Свой следующий пост "LFG 2024", который можно перевести как "Поехали, 2024-й", сопроводив надпись эмодзи в виде ракеты. В этом году в США в атмосфере напряженной политической борьбы пройдут президентские выборы.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, многое зависит от того, какими будут успехи русского оружия на юго-западном стратегическом направлении. Россия, по его словам, поменять президента США, реально повлиять на исход политической борьбы в 2024 году в США.
Дмитрий Дробницкий интервью
2 октября 2023, 02:02
Дмитрий Дробницкий: Россия на Украине поняла смысл современной войны и может поменять президента США
 
НовостиИлон Маскпрогнозпрезидентские выборы
 
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