https://ukraina.ru/20240102/1052537520.html

Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год

Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год - 02.01.2024 Украина.ру

Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х рассказал, каким будет для человечества наступивший 2024 год

2024-01-02T13:03

2024-01-02T13:03

2024-01-02T13:03

новости

илон маск

прогноз

президентские выборы

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Сегодня Киев оказался в эпицентре мощного ракетного удара российских ВКС по военным и инфраструктурным объектам Украины. По сообщениям очевидцев в столице загорелся салон автомобилей Tesla.Свой следующий пост "LFG 2024", который можно перевести как "Поехали, 2024-й", сопроводив надпись эмодзи в виде ракеты. В этом году в США в атмосфере напряженной политической борьбы пройдут президентские выборы.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, многое зависит от того, какими будут успехи русского оружия на юго-западном стратегическом направлении. Россия, по его словам, поменять президента США, реально повлиять на исход политической борьбы в 2024 году в США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, прогноз, президентские выборы