Князь Константин Острожский между Москвой и Литвой
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Второй сын наводившего ужас на татар волынского князя Ивана Васильевича Острожского, Константин, родился 2 марта 1460 года. Это семейство уже три поколения подряд успешно действовало как на военном, так и на придворном поприще и усиленно прирастало поместьями, так что мальчику светило большое будущее
Род Острожских вёл своё происхождение от Рюрика. Прадед Константина — Фёдор Данилович Острожский — на склоне лет стал монахом Печерского монастыря и после успения был канонизирован православной церковью под именем святого Феодосия.
Отец у Константина умер рано: в 1465 году, когда ему было всего 5 лет. Старший брат Михаил, которому исполнилось к тому времени уже 15, младшего брата не обидел — наследство они разделили по-братски. Видимо, на это повлияла их мать — княгиня Василиса Глинская.
Оба юноши взрослели в Вильне при дворе великого князя литовского и польского короля Казимира IV Ягеллончика. Близость к правителю позволила им быстро выдвинуться. Константин стал отправляться с братом в многочисленные походы на отражение татарских набегов. Позже летописи приписали ему 60 выигранных у татар сражений (что, правда, вызывает определённые вопросы у современных историков).
В 30-летнем возрасте Константин стал выполнять важные государственные поручения, а когда умер великий гетман (главнокомандующий литовских войск) Пётр Янович Белый, заместил его на этом посту в 1497 году.
Рубеж XV и XVI веков — это время, когда Великие княжества Московское и Литовское вступили в нешуточную борьбу за дальнейшее главенство в регионе.
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После того как великий князь Иван III в 1478 году присоединил новгородские земли, а в 1480 году избавился, наконец, от Ордынского ига, началась экспансия на территории, которые литовцы привыкли считать своими. Литовцы тоже не оставались в долгу.
В 1487 году началась так называемая Пограничная, или Странная, война.
Как таковую войну никто не объявлял, но боевые действия велись и нешуточные. Ранее Новгород разрешал собирать дань с приграничных Ржева и Великих Лук, но, после того как он подчинился Москве, Иван III от подобной практики отказался.
Великие князья литовские, которые по совместительству являлись польскими королями, в попытке объединения принадлежавших им земель старались окатоличить своих вассалов, и те уходили под руку к своему московскому родственнику вместе с землями, людьми и войсками. Необъявленная война закончилась в феврале 1494 года миром, который не устраивал обе стороны.
Уже в 1500 году началась новая война, причиной которой стал очередной переход группы князей, вместе с которыми московскими становились Новгород-Северский, Рыльск, Радогощ, Стародуб, Гомель, Чернигов, Карачев и Хотимль. Великое княжество Литовское теряло около 12% территорий.
В ответ на обвинения Александра II Ягеллончика (сына упокоившегося Казимира) в нарушениях договора великий князь всея Руси сам обвинил его в том, что он пытается насильно окатоличить его (Ивана) дочку, на которой он в своё время удачно женил Александра, и двинулся на запад.
Константин Острожский привёл собранные им войска в Смоленск, где к нему присоединилась местная городская рать. Русские войска действовали четырьмя основными группами, одна из которых — боярина Юрия Захарьевича Захарьева-Кошкина — захватила расположенный всего в 80 километрах восточнее Дорогобуж. Вот этот-то второстепенный русский отряд и решил князь Острожский разгромить первым.
7 февраля 2023, 14:02ИсторияНа дальних подступах к воссоединению: Пограничная война 1487-1494 годов
Русские за время предыдущей войны много в чём поднаторели: как только литовские намерения стали понятны, на помощь Кошкину вышла набранная в Тверской земле резервная армия. Привёл её прославленный русский полководец Даниил Щеня.
У русских воевод произошёл местнический спор. Даниил Щеня был младше в статусе, чем Захарьев-Кошкин, и тут спасло только то, что лично великий князь Иван III прислал возмутившемуся боярину гневную отповедь: "ты не Щеняту сторожишь, а моё дело ты сторожишь".
Русские и литовские силы сошлись в сражении на реке Ведроше 14 июля 1500 года. Силы сторон были приблизительно равные – по 7-8 тысяч.
Щеня решил постараться полностью уничтожить литовские войска, и Острожский попал в расставленную им ловушку. Сначала литовцы разгромили передовую сторожу, и, преследуя её, выскочили к реке. Русские отошли от Ведроши, давая им возможность переправиться, а потом ещё и заманили в глубь территории. Когда же литовцы удалились от реки, в тыл и фланг им ударил засадный полк. Разгром был полным. Русские летописи говорят о 5000 убитых литовских ратниках и 500 попавших в плен, среди которых оказался и Константин Иванович.
В 1504 году война закончилась, а через год умер Иван III, которого сменил сын Василий III.
Годы плена Острожский проводил в далекой северной Вологде. Тамошнее духовенство выделило Константина Ивановича из общего числа знатных пленников: о его святом прадедушке на Руси хорошо знали. Митрополит Симон лично походатайствовал перед новым господарем всея Руси, чтобы тот принял на службу бывшего литовского гетмана.
В 1506 году князь Острожский оказался на русской службе, но служил он недолго. Уже в следующем году под благовидным предлогом осмотра вверенных ему войск Острожский приблизился к русско-литовской границе и в сентябре лесами сбежал в Великое княжество Литовское.
8 октября 2018, 07:24Мятеж Михаила Глинского. «Не так восстали» или «хитрый план» Василия III510 лет назад, 8 октября 1508 года был подписан мир между Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским, который подвел черту под т.н. мятежом Глинского. Историки трактуют его как борьбу православной партии за свои права, попытку сепаратизма, акцию, направленную на воссоединение с русским государством, или просто феодальный конфликт.
В кампанию 1508 года Константин Иванович вместе со своим войском захватил у русских Торопец и Дорогобуж и опустошил русские приграничные области, да только вскоре Щеня снова вернул эти города. До генерального сражения не дошло, и в октябре того же года был заключён мир.
Великий князь Сигизмунд I издал универсал о назначении Острожского паном виленским, что для того имело большое значение: он становился полноправным литовским вельможей.
Началась очередная русско-литовская война 1512-1522 годов, которую часто ещё называют Войной за Смоленск.
В 1514 году русское войско взяло Смоленск. Руководил осадой Михаил Глинский — родственник Острожского по материнской линии, а всеми русскими войсками — всё тот же старый знакомый князя Даниил Щеня. Глинский считал, что Василий III назначит его в Смоленск наместником, и когда не дождался этого, перекинулся на литовскую сторону и сообщил данные о численности русских войск. Сбежать он к нему, правда, не успел, его вычислили и убили.
После смоленского успеха города сдавались Василию III один за другим.
Сигизмунд I тем временем неспешно собирал литовские и польские войска. Так как боевые действия велись на территории Литвы, польский сейм запретил ему мобилизацию собственно польских сил: он мог набирать только добровольцев и наёмников.
На смотре на Борисовских полях под началом польского надворного коронного гетмана Януша Сверчовского собралось около 9 000 наёмников и добровольцев. Здесь была тяжёлая европейская пехота нового образца, тяжёлая польская кавалерия и гусары из Сербии и Валахии: ничего подобного у русской армии не было. Сколько литовских войск пришло под руку князя Острожского, точно неизвестно, но скорее всего столько-же.
5 февраля, 16:02ИсторияБитва при Ольшанице: военный триумф князя Константина ОстрожскогоВ 1362 году великий князь Ольгерд разгромил татар в битве на Синих Водах, а в 1399 году татары разгромили литовцев на Ворскле – в этом сражении погибли герои Куликовской битвы Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. После краха Большой Орды в XV веке борьба Великого княжества Литовского с ордынцами не прекратилась
Наиболее вероятно у русских под Оршей собралось не более 12-15 тысяч ратников, и Сигизмунд I об этом знал из сообщений Глинского.
Во второй половине августа объединённое польско-литовское войско двинулось к Орше. В ночь на 8 сентября через Днепр переправилась тяжёлая конница и прикрыла наведение мостов для пехоты и артиллерии. Началась битва.
Русскими войсками командовал воевода Иван Челядин, у которого сложился местнический спор с его подчинённым Михаилом Булгаковым-Голицей. Тот самовольно атаковал левый фланг противника. Сначала его войскам сопутствовал успех, но затем во фланг его конников атаковала тяжёлая польская кавалерия. В атаку её повёл лично глава польской части войска Януш Сверчовский. Русские ратники не выдержали этого удара и откатились.
Вместо того чтобы спасти свой левый фланг, русский главнокомандующий двинул свои основные силы на центр и правый, против литовских войск. Острожский, памятуя о поражении на Ведроше, заманил вражеские войска под залп своей артиллерии, который послужил сигналом к общему наступлению. Теперь Булгаков-Голица не помог своими войсками Челядину.
Главные русские силы не выдержали и побежали. Константин Иванович полностью посчитался с Великим Московским княжеством за разгромное поражение на Ведроше и годы плена.
8 сентября 2018, 07:308 сентября 1514 г. Разгром войск Русского государства под Оршей8 сентября 1514 года под г. Орша состоялось сражение между войсками Великого княжества Московского и объединенными силами Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Современные белорусские националисты отводят этому событию грандиозную историческую роль
Сколько было убитых и пленных в русском войске, доподлинно неизвестно, но нужно учитывать, что войско это было исключительно конным и в основном легкоконным, а потому после битвы тут же рассеялось. Поражение, конечно, было тяжёлым, о чём говорит хотя бы то, что из 11 больших русских воевод 2 погибли, а 6 попало в плен, в том числе и не поделившие власть Иван Челядин и Михаил Булгаков-Голица (первый умер в плену, второго освободили только в 1551 году). Польские и литовские источники называют поимённо 611 знатных пленников, русские — 370. Сколько погибло и было пленено незнатных — неизвестно.
Проиграв тактически в сражении под Оршей, Василий III выиграл войну, удержав за собой Смоленск.
Князь Острожский подошёл к городу с войском, получив известие, что горожане вроде бы готовы сдаться, но русские воеводы вовремя раскрыли заговор. Тем не менее за Оршанскую победу 3 декабря Сигизмунд I почтил Константина Ивановича небывалой наградой — торжественным триумфом.
Опять оживились крымские татары, и Константину Ивановичу пришлось всю войну разрываться между боевыми действиями на два фронта. Чаще всего он наносил противникам поражения, но иногда и сам оказывался битым — так, 2 августа 1519 года в сражении под Сокалем против татар он потерял 1200 польских и литовских всадников.
Тем временем помимо Москвы и Орды против Сигизмунда I выступил ещё и Ливонский орден, и он понял, что войну надо заканчивать. Несмотря на её неудачный финал, 25 марта 1522 года он назначил Константина Острожского воеводой Виленским.
13 декабря 2023, 08:10ИсторияДмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана ГрозногоКнязь Дмитрий Вишневецкий с лёгкой руки Дмитрия Яворницкого стал основателем и украинского казачества, и первой Сечи на острове Хортица. По поводу этого грозный православный магнат был бы удивлён. И даже боимся себе представить, в каких действиях он бы выразил удивление. Хотя… "Ивана Васильевича" смотрели? А он тут очень даже причём
Пребывая в этой должности, Константин Иванович отразил набег Перекопской орды. В битве под Ольшаницей 5 февраля 1527 года он практически полностью уничтожил татар, освободив до 40 тысяч угоняемых в рабство пленников.
После этой славной победы почти 70-летний полководец отошёл от военных дел. Он продолжал заниматься общественной деятельностью, неизменно поддерживая православные храмы и монастыри. Окончил он свой земной путь 11 сентября 1530 года в Турове, но был похоронен в Киеве в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Его сын Константин Константинович в 1579 году воздвиг над его могилой роскошное надгробие, которое было уничтожено взрывом 3 ноября 1941 года вместе со всем собором.