https://ukraina.ru/20240302/1026885661.html

Князь Константин Острожский между Москвой и Литвой

Князь Константин Острожский между Москвой и Литвой - 02.03.2024 Украина.ру

Князь Константин Острожский между Москвой и Литвой

Второй сын наводившего ужас на татар волынского князя Ивана Васильевича Острожского, Константин, родился 2 марта 1460 года. Это семейство уже три поколения подряд успешно действовало как на военном, так и на придворном поприще и усиленно прирастало поместьями, так что мальчику светило большое будущее

2024-03-02T08:21

2024-03-02T08:21

2024-03-02T08:21

история

xvi век

xv век

история

великое княжество литовское

московское царство

польша

история украины

князья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102688/59/1026885982_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_39a673c84d86f2adb3bd5c6db70155ee.jpg

Род Острожских вёл своё происхождение от Рюрика. Прадед Константина — Фёдор Данилович Острожский — на склоне лет стал монахом Печерского монастыря и после успения был канонизирован православной церковью под именем святого Феодосия.Отец у Константина умер рано: в 1465 году, когда ему было всего 5 лет. Старший брат Михаил, которому исполнилось к тому времени уже 15, младшего брата не обидел — наследство они разделили по-братски. Видимо, на это повлияла их мать — княгиня Василиса Глинская.Оба юноши взрослели в Вильне при дворе великого князя литовского и польского короля Казимира IV Ягеллончика. Близость к правителю позволила им быстро выдвинуться. Константин стал отправляться с братом в многочисленные походы на отражение татарских набегов. Позже летописи приписали ему 60 выигранных у татар сражений (что, правда, вызывает определённые вопросы у современных историков).В 30-летнем возрасте Константин стал выполнять важные государственные поручения, а когда умер великий гетман (главнокомандующий литовских войск) Пётр Янович Белый, заместил его на этом посту в 1497 году.Рубеж XV и XVI веков — это время, когда Великие княжества Московское и Литовское вступили в нешуточную борьбу за дальнейшее главенство в регионе.После того как великий князь Иван III в 1478 году присоединил новгородские земли, а в 1480 году избавился, наконец, от Ордынского ига, началась экспансия на территории, которые литовцы привыкли считать своими. Литовцы тоже не оставались в долгу.В 1487 году началась так называемая Пограничная, или Странная, война.Как таковую войну никто не объявлял, но боевые действия велись и нешуточные. Ранее Новгород разрешал собирать дань с приграничных Ржева и Великих Лук, но, после того как он подчинился Москве, Иван III от подобной практики отказался.Великие князья литовские, которые по совместительству являлись польскими королями, в попытке объединения принадлежавших им земель старались окатоличить своих вассалов, и те уходили под руку к своему московскому родственнику вместе с землями, людьми и войсками. Необъявленная война закончилась в феврале 1494 года миром, который не устраивал обе стороны.Уже в 1500 году началась новая война, причиной которой стал очередной переход группы князей, вместе с которыми московскими становились Новгород-Северский, Рыльск, Радогощ, Стародуб, Гомель, Чернигов, Карачев и Хотимль. Великое княжество Литовское теряло около 12% территорий.В ответ на обвинения Александра II Ягеллончика (сына упокоившегося Казимира) в нарушениях договора великий князь всея Руси сам обвинил его в том, что он пытается насильно окатоличить его (Ивана) дочку, на которой он в своё время удачно женил Александра, и двинулся на запад.Константин Острожский привёл собранные им войска в Смоленск, где к нему присоединилась местная городская рать. Русские войска действовали четырьмя основными группами, одна из которых — боярина Юрия Захарьевича Захарьева-Кошкина — захватила расположенный всего в 80 километрах восточнее Дорогобуж. Вот этот-то второстепенный русский отряд и решил князь Острожский разгромить первым.Русские за время предыдущей войны много в чём поднаторели: как только литовские намерения стали понятны, на помощь Кошкину вышла набранная в Тверской земле резервная армия. Привёл её прославленный русский полководец Даниил Щеня.У русских воевод произошёл местнический спор. Даниил Щеня был младше в статусе, чем Захарьев-Кошкин, и тут спасло только то, что лично великий князь Иван III прислал возмутившемуся боярину гневную отповедь: "ты не Щеняту сторожишь, а моё дело ты сторожишь".Русские и литовские силы сошлись в сражении на реке Ведроше 14 июля 1500 года. Силы сторон были приблизительно равные – по 7-8 тысяч.Щеня решил постараться полностью уничтожить литовские войска, и Острожский попал в расставленную им ловушку. Сначала литовцы разгромили передовую сторожу, и, преследуя её, выскочили к реке. Русские отошли от Ведроши, давая им возможность переправиться, а потом ещё и заманили в глубь территории. Когда же литовцы удалились от реки, в тыл и фланг им ударил засадный полк. Разгром был полным. Русские летописи говорят о 5000 убитых литовских ратниках и 500 попавших в плен, среди которых оказался и Константин Иванович.В 1504 году война закончилась, а через год умер Иван III, которого сменил сын Василий III.Годы плена Острожский проводил в далекой северной Вологде. Тамошнее духовенство выделило Константина Ивановича из общего числа знатных пленников: о его святом прадедушке на Руси хорошо знали. Митрополит Симон лично походатайствовал перед новым господарем всея Руси, чтобы тот принял на службу бывшего литовского гетмана.В 1506 году князь Острожский оказался на русской службе, но служил он недолго. Уже в следующем году под благовидным предлогом осмотра вверенных ему войск Острожский приблизился к русско-литовской границе и в сентябре лесами сбежал в Великое княжество Литовское.В кампанию 1508 года Константин Иванович вместе со своим войском захватил у русских Торопец и Дорогобуж и опустошил русские приграничные области, да только вскоре Щеня снова вернул эти города. До генерального сражения не дошло, и в октябре того же года был заключён мир.Великий князь Сигизмунд I издал универсал о назначении Острожского паном виленским, что для того имело большое значение: он становился полноправным литовским вельможей.Началась очередная русско-литовская война 1512-1522 годов, которую часто ещё называют Войной за Смоленск.В 1514 году русское войско взяло Смоленск. Руководил осадой Михаил Глинский — родственник Острожского по материнской линии, а всеми русскими войсками — всё тот же старый знакомый князя Даниил Щеня. Глинский считал, что Василий III назначит его в Смоленск наместником, и когда не дождался этого, перекинулся на литовскую сторону и сообщил данные о численности русских войск. Сбежать он к нему, правда, не успел, его вычислили и убили.После смоленского успеха города сдавались Василию III один за другим.Сигизмунд I тем временем неспешно собирал литовские и польские войска. Так как боевые действия велись на территории Литвы, польский сейм запретил ему мобилизацию собственно польских сил: он мог набирать только добровольцев и наёмников.На смотре на Борисовских полях под началом польского надворного коронного гетмана Януша Сверчовского собралось около 9 000 наёмников и добровольцев. Здесь была тяжёлая европейская пехота нового образца, тяжёлая польская кавалерия и гусары из Сербии и Валахии: ничего подобного у русской армии не было. Сколько литовских войск пришло под руку князя Острожского, точно неизвестно, но скорее всего столько-же.Наиболее вероятно у русских под Оршей собралось не более 12-15 тысяч ратников, и Сигизмунд I об этом знал из сообщений Глинского.Во второй половине августа объединённое польско-литовское войско двинулось к Орше. В ночь на 8 сентября через Днепр переправилась тяжёлая конница и прикрыла наведение мостов для пехоты и артиллерии. Началась битва.Русскими войсками командовал воевода Иван Челядин, у которого сложился местнический спор с его подчинённым Михаилом Булгаковым-Голицей. Тот самовольно атаковал левый фланг противника. Сначала его войскам сопутствовал успех, но затем во фланг его конников атаковала тяжёлая польская кавалерия. В атаку её повёл лично глава польской части войска Януш Сверчовский. Русские ратники не выдержали этого удара и откатились.Вместо того чтобы спасти свой левый фланг, русский главнокомандующий двинул свои основные силы на центр и правый, против литовских войск. Острожский, памятуя о поражении на Ведроше, заманил вражеские войска под залп своей артиллерии, который послужил сигналом к общему наступлению. Теперь Булгаков-Голица не помог своими войсками Челядину.Главные русские силы не выдержали и побежали. Константин Иванович полностью посчитался с Великим Московским княжеством за разгромное поражение на Ведроше и годы плена.Сколько было убитых и пленных в русском войске, доподлинно неизвестно, но нужно учитывать, что войско это было исключительно конным и в основном легкоконным, а потому после битвы тут же рассеялось. Поражение, конечно, было тяжёлым, о чём говорит хотя бы то, что из 11 больших русских воевод 2 погибли, а 6 попало в плен, в том числе и не поделившие власть Иван Челядин и Михаил Булгаков-Голица (первый умер в плену, второго освободили только в 1551 году). Польские и литовские источники называют поимённо 611 знатных пленников, русские — 370. Сколько погибло и было пленено незнатных — неизвестно.Проиграв тактически в сражении под Оршей, Василий III выиграл войну, удержав за собой Смоленск.Князь Острожский подошёл к городу с войском, получив известие, что горожане вроде бы готовы сдаться, но русские воеводы вовремя раскрыли заговор. Тем не менее за Оршанскую победу 3 декабря Сигизмунд I почтил Константина Ивановича небывалой наградой — торжественным триумфом.Опять оживились крымские татары, и Константину Ивановичу пришлось всю войну разрываться между боевыми действиями на два фронта. Чаще всего он наносил противникам поражения, но иногда и сам оказывался битым — так, 2 августа 1519 года в сражении под Сокалем против татар он потерял 1200 польских и литовских всадников.Тем временем помимо Москвы и Орды против Сигизмунда I выступил ещё и Ливонский орден, и он понял, что войну надо заканчивать. Несмотря на её неудачный финал, 25 марта 1522 года он назначил Константина Острожского воеводой Виленским.Пребывая в этой должности, Константин Иванович отразил набег Перекопской орды. В битве под Ольшаницей 5 февраля 1527 года он практически полностью уничтожил татар, освободив до 40 тысяч угоняемых в рабство пленников.После этой славной победы почти 70-летний полководец отошёл от военных дел. Он продолжал заниматься общественной деятельностью, неизменно поддерживая православные храмы и монастыри. Окончил он свой земной путь 11 сентября 1530 года в Турове, но был похоронен в Киеве в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.Его сын Константин Константинович в 1579 году воздвиг над его могилой роскошное надгробие, которое было уничтожено взрывом 3 ноября 1941 года вместе со всем собором.

https://ukraina.ru/20231027/1050541239.html

https://ukraina.ru/20230207/1043333622.html

https://ukraina.ru/20181008/1021334407.html

https://ukraina.ru/20240205/1043223842.html

https://ukraina.ru/20180908/1021071847.html

https://ukraina.ru/20231213/1041674853.html

великое княжество литовское

московское царство

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, xvi век, xv век, великое княжество литовское, московское царство, польша, история украины, князья