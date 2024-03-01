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В украинских ПТУ будут обучать студентов управлению дронами

В украинских ПТУ будут обучать студентов управлению дронами - 01.03.2024 Украина.ру

В украинских ПТУ будут обучать студентов управлению дронами

В семи украинских профессионально-технических училищах (ПТУ) ввели новую образовательную программу, пройдя которую студенты смогут самостоятельно управлять дронами. Об этом сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров, передаёт "Украинская правда"

2024-03-01T16:25

2024-03-01T16:25

2024-03-01T16:25

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Операторами гражданских дронов смогут стать обучающиеся во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей. Уточняется, что ПТУ уже получили 28 дронов, а преподаватели учебных заведений "овладели теоретической и практической программой". Разрабатывать программу обучения для студентов начали в 2022 году и, как утверждается, с того времени были подготовлены программы по первичной профессиональной подготовке. Также планируется расширение сети учебных заведений, где будут также обучать управлению дронами. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий в интервью "Украина.ру" сообщал, что киевский режим взялся за детей 16-ти лет — их будут призывать на службу, вручать оружие, чтобы они защищали интересы Запада.

https://ukraina.ru/20230707/1047868675.html

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новости, украина, обучение, сво, спецоперация, всу, мобилизация, студенты