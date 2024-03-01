https://ukraina.ru/20240301/1053651410.html
"Власти Молдавии нас притесняют": глава Гагаузии встретилась с Матвиенко
"Власти Молдавии нас притесняют": глава Гагаузии встретилась с Матвиенко - 01.03.2024 Украина.ру
"Власти Молдавии нас притесняют": глава Гагаузии встретилась с Матвиенко
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве региона
2024-03-01T15:31
2024-03-01T15:31
2024-03-01T15:44
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Вместе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул в в Москву прибыл глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. После они совершат визит в Казань. Цель поездки пока также не уточняется. Гуцул встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "К сожалению, сейчас в Гагаузии притесняются наши права со стороны центральных властей. Это переходит все границы", — сказала глава Гагаузии во время встречи.По её словам, регион хочет поддерживать и развивать отношения с Москвой, а также пользоваться российской поддержкой. "Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — отметила Гуцул.Много гагаузов проживает и в России, отметила политик. Некоторые из них приехали на заработки и им сложно вернуться домой. Гуцул призвала допустить гагаузских аграриев на российский рынок.Глава Совфеда, в свою очередь, пообещала расширить связи с Гагаузией, а политический курс Кишинёва назвала русофобским."Нынешние власти (Молдавии. — Ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — сказала Матвиенко.Власти Кишинёва стремятся в Европу и кичатся европейскими ценностями, при этом запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык."Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! […] Это язык межнационального общения", - привела цифры сенатор.Она возмутилась тем, что молдавские власти лишают граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия.Гагаузия – это автономный регион на юге Молдавии. В то время как Кишинёв провозгласил курс на европейскую интеграцию, Гагаузия выступает за сближение с Россией.
https://ukraina.ru/20240227/1053545362.html
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"Власти Молдавии нас притесняют": глава Гагаузии встретилась с Матвиенко
15:31 01.03.2024 (обновлено: 15:44 01.03.2024)
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве региона
Вместе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул в в Москву прибыл глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. После они совершат визит в Казань. Цель поездки пока также не уточняется.
Гуцул встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко
.
"К сожалению, сейчас в Гагаузии притесняются наши права со стороны центральных властей. Это переходит все границы", — сказала глава Гагаузии во время встречи.
По её словам, регион хочет поддерживать и развивать отношения с Москвой, а также пользоваться российской поддержкой.
"Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — отметила Гуцул.
Много гагаузов проживает и в России, отметила политик. Некоторые из них приехали на заработки и им сложно вернуться домой. Гуцул призвала допустить гагаузских аграриев на российский рынок.
Глава Совфеда, в свою очередь, пообещала расширить связи с Гагаузией, а политический курс Кишинёва назвала русофобским.
"Нынешние власти (Молдавии. — Ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — сказала Матвиенко.
Власти Кишинёва стремятся в Европу и кичатся европейскими ценностями, при этом запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык.
"Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! […] Это язык межнационального общения", - привела цифры сенатор.
Она возмутилась тем, что молдавские власти лишают граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия.
Гагаузия – это автономный регион на юге Молдавии. В то время как Кишинёв провозгласил курс на европейскую интеграцию, Гагаузия выступает за сближение с Россией.