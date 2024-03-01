https://ukraina.ru/20240301/1053650251.html

Инженер-сапёр "Балу": Под Авдеевкой 4 дня раненный под обстрелами шел к своим. Обморозил пальцы ног

Инженер-сапёр "Балу": Под Авдеевкой 4 дня раненный под обстрелами шел к своим. Обморозил пальцы ног - 01.03.2024 Украина.ру

Инженер-сапёр "Балу": Под Авдеевкой 4 дня раненный под обстрелами шел к своим. Обморозил пальцы ног

После ампутации пальцев на ноге доброволец из Москвы, который пришел на СВО только в конце 2023 года, всё равно хочет продолжить воевать. Почему? Потому что, как он сказал в интервью изданию Украина.ру, Донбасс - это русская земля и там живут русские люди, а своих надо всегда защищать

2024-03-01T15:36

2024-03-01T15:36

2024-03-01T15:36

интервью

сво

спецоперация

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"Балу" получил такой позывной, потому что до ранения был большим как медведь из "Маугли". Весил больше 100 кг. Сейчас похудел. Он из Москвы, добровольцем пришел на фронт. Его направили в саперы. До СВО работал водителем.На медведя совсем не похож - абсолютно не свирепый, а добродушный, спокойный и улыбчивый мужчина. Долго не хотел с нами разговаривать. Возможно, стеснялся.Одним из побудительных мотивов отправиться на СВО для него было то, что у него жена из Днепропетровска. Родня там живет – не может выехать в Россию. И самое главное – он воюет за русских, которые живут в Новороссии. Считает, что надо всегда вступаться за своих.- Балу, вы воевали под Авдеевкой, брали ее с юга. В чем заключалась ваша работа сапера на этом направлении?- В зависимости от ситуации – разминировать или заминировать. Иногда делали боеприпасы для дронов-камикадзе. Сами дроны мы не делали и ими не управляли. Это делает специальный человек. Мы только приходили на позиции и прикрепляли снаряд к беспилотнику. Прикрепляешь, подключаешь, в боевую готовность вводишь – и все, оператор его ведет. Это дрон-камикадзе. Под Авдеевкой мы делали довольно много таких беспилотников.-Во время выполнения боевого задания вы получили ранение. Когда и куда?- Провоевал только месяц. шли на боевое задания. Попали под обстрел. Дрон прилетел. И вообще украинцы долбили по нам и снарядами, и АГС. Хорошо они тогда по нам поработали. В результате – у меня осколочное ранение в руку.К тому же у меня еще и обморожение рук и ног, и последующая ампутация двух пальцев на ноге. Это произошло в начале декабря 2023 года в районе населенного пункта Водяное. Мне пришлось несколько дней перебираться по воронкам, прятаться от взрывов, обстрелов и дронов. Четыре дня шел к своим. И все это время – взрывы и дроны.Когда после ранения я более-менее пришел в себя и смог передвигаться, встретил нашего раненого штурмовика, мы вместе с ним стали выбираться из этого ада. У него были проблемы с ногами - осколочные ранения. Потихоньку выбирались.- Вот вы приезжаете непосредственно на фронт, первый день на позиции, и вот начинают вас украинцы бомбить из чего только возможно. Не было мыслей: Господи, чего я сюда приперся? Какие были ощущения? Страх, или наоборот, пошел адреналин?- О том, страшно или нет, не думаешь в принципе, когда находишься "на нуле". Какие-то чувства приходят, когда уже выходишь в тыл. А чувства, скажу честно, приходили смешанные.- Я разговаривал с бойцами, воевавшими под Авдеевкой. У них сложилось такое впечатление, что у ВСУ под Авдеевкой было больше дронов, чем у нас. Это правда, или нет?- Это правда.- А какое соотношение?- Я точно не скажу, но на порядок больше. Они круглосуточно летают над нами – видят тебя и в темноте. Они бьют по всему, им без разницы – хоть в дот, хоть в тебя. Где увидят цель – туда и бьют.Дроны нами определялись по звуку. Если идет тяжелый дрон типа "Бабы-Яги", то идет тяжело, и звук тяжелый. Легкие – их видно сразу. А "Бабу-Ягу" не видно – высоко летит.-Много вас приехало из России?-Весь наш взвод был из России. Все пришли добровольно. Никто на фронте не паниковал.- А много ли из тех, кто пришел из России, погибло?- Да, больше половины взвода, наверное. И все под Авдеевкой.- Можете дать совет, как себя вести на передовой, чтобы остаться живым?- На фронте все держится на чувстве самосохранения. Опасность чувствуешь. По звуку слышишь, как, что, куда летит и где должно взорваться – хотя бы приблизительно. А так – ничего там тебя не убережет. Может прилететь.- Вы в первый раз в Донбассе. По вашим ощущениям, Донбасс - это русская земля или украинская?- Донецк - это русский город. Испокон веков Донбасс – это наша русская земля. Люди тут нас любят и уважают. Рады, что мы пришли сюда.- Жена общается с родственниками, которые в Днепропетровске?- Да, с бабушкой общается.- А как настроены там люди? Есть информация?- Пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят нас ждут, пятьдесят - за фашистов.- Теперь у вас нет двух пальцев на ноге, рука действует, дальше будете воевать, или в Москву обратно?- Дальше воевать. Не знаю, что дальше будет, но я приеду в свой взвод и буду у командира проситься обратно!- Нет такого чувства – все, отвоевал, теперь другой пусть отдает долг Родине? Не боитесь, что сейчас пронесло, а завтра не повезет и погибнете?- Мы же приехали сюда не бояться, а воевать, защищать людей, поэтому пойдем до конца, до Победы.

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https://ukraina.ru/20240222/1053460442.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, сво, спецоперация