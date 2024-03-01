Инженер-сапёр "Балу": Под Авдеевкой 4 дня раненный под обстрелами шел к своим. Обморозил пальцы ног
© Александр ЧаленкоПозывной "Балу"
© Александр Чаленко
После ампутации пальцев на ноге доброволец из Москвы, который пришел на СВО только в конце 2023 года, всё равно хочет продолжить воевать. Почему? Потому что, как он сказал в интервью изданию Украина.ру, Донбасс - это русская земля и там живут русские люди, а своих надо всегда защищать
"Балу" получил такой позывной, потому что до ранения был большим как медведь из "Маугли". Весил больше 100 кг. Сейчас похудел. Он из Москвы, добровольцем пришел на фронт. Его направили в саперы. До СВО работал водителем.
На медведя совсем не похож - абсолютно не свирепый, а добродушный, спокойный и улыбчивый мужчина. Долго не хотел с нами разговаривать. Возможно, стеснялся.
Одним из побудительных мотивов отправиться на СВО для него было то, что у него жена из Днепропетровска. Родня там живет – не может выехать в Россию. И самое главное – он воюет за русских, которые живут в Новороссии. Считает, что надо всегда вступаться за своих.
Вчера, 05:41Штурмовик "Кузя": Под Авдеевкой был ад – украинские дроны-камикадзе не давали высунуть голову из окопаАвдеевка пала – ВСУ отодвинута от Донецка. Главный украинский плацдарм, с которого по планам Киева должно было начаться наступление для захвата столицы ДНР, уничтожен. Чтобы это удалось, русские бойцы не жалели своих жизней и здоровья. С одним из них и поговорило издание Украина.ру
- Балу, вы воевали под Авдеевкой, брали ее с юга. В чем заключалась ваша работа сапера на этом направлении?
- В зависимости от ситуации – разминировать или заминировать. Иногда делали боеприпасы для дронов-камикадзе. Сами дроны мы не делали и ими не управляли. Это делает специальный человек. Мы только приходили на позиции и прикрепляли снаряд к беспилотнику. Прикрепляешь, подключаешь, в боевую готовность вводишь – и все, оператор его ведет. Это дрон-камикадзе. Под Авдеевкой мы делали довольно много таких беспилотников.
-Во время выполнения боевого задания вы получили ранение. Когда и куда?
- Провоевал только месяц. шли на боевое задания. Попали под обстрел. Дрон прилетел. И вообще украинцы долбили по нам и снарядами, и АГС. Хорошо они тогда по нам поработали. В результате – у меня осколочное ранение в руку.
К тому же у меня еще и обморожение рук и ног, и последующая ампутация двух пальцев на ноге. Это произошло в начале декабря 2023 года в районе населенного пункта Водяное. Мне пришлось несколько дней перебираться по воронкам, прятаться от взрывов, обстрелов и дронов. Четыре дня шел к своим. И все это время – взрывы и дроны.
Когда после ранения я более-менее пришел в себя и смог передвигаться, встретил нашего раненого штурмовика, мы вместе с ним стали выбираться из этого ада. У него были проблемы с ногами - осколочные ранения. Потихоньку выбирались.
- Вот вы приезжаете непосредственно на фронт, первый день на позиции, и вот начинают вас украинцы бомбить из чего только возможно. Не было мыслей: Господи, чего я сюда приперся? Какие были ощущения? Страх, или наоборот, пошел адреналин?
- О том, страшно или нет, не думаешь в принципе, когда находишься "на нуле". Какие-то чувства приходят, когда уже выходишь в тыл. А чувства, скажу честно, приходили смешанные.
- Я разговаривал с бойцами, воевавшими под Авдеевкой. У них сложилось такое впечатление, что у ВСУ под Авдеевкой было больше дронов, чем у нас. Это правда, или нет?
- Это правда.
- А какое соотношение?
- Я точно не скажу, но на порядок больше. Они круглосуточно летают над нами – видят тебя и в темноте. Они бьют по всему, им без разницы – хоть в дот, хоть в тебя. Где увидят цель – туда и бьют.
Дроны нами определялись по звуку. Если идет тяжелый дрон типа "Бабы-Яги", то идет тяжело, и звук тяжелый. Легкие – их видно сразу. А "Бабу-Ягу" не видно – высоко летит.
20 февраля, 03:35В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе"БАРС-13" рассредоточен в одном из населенных пунктов на севере ДНР. Добираться из Донецка в его располагу надо, потратив два часа езды на машине. Сначала едешь по хорошей дороге, которую заасфальтировали в прошлом году после присоединения к России, потом прыгаешь по ухабам – асфальта нет вообще
-Много вас приехало из России?
-Весь наш взвод был из России. Все пришли добровольно. Никто на фронте не паниковал.
- А много ли из тех, кто пришел из России, погибло?
- Да, больше половины взвода, наверное. И все под Авдеевкой.
- Можете дать совет, как себя вести на передовой, чтобы остаться живым?
- На фронте все держится на чувстве самосохранения. Опасность чувствуешь. По звуку слышишь, как, что, куда летит и где должно взорваться – хотя бы приблизительно. А так – ничего там тебя не убережет. Может прилететь.
- Вы в первый раз в Донбассе. По вашим ощущениям, Донбасс - это русская земля или украинская?
- Донецк - это русский город. Испокон веков Донбасс – это наша русская земля. Люди тут нас любят и уважают. Рады, что мы пришли сюда.
- Жена общается с родственниками, которые в Днепропетровске?
- Да, с бабушкой общается.
22 февраля, 04:20Позывной "Спортик": Каждое утро ВСУ нас "поздравляли": начинали с матов, а заканчивали обстрелами Этот позывной боец "БАРСа-13", который воюет в ДНР, выбрал потому, что всю жизнь занимался спортом – боксом. Когда год назад решил идти на СВО, родным ничего об этом не сказал. Просто, как говорит, решил идти защищать Родину
- А как настроены там люди? Есть информация?
- Пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят нас ждут, пятьдесят - за фашистов.
- Теперь у вас нет двух пальцев на ноге, рука действует, дальше будете воевать, или в Москву обратно?
- Дальше воевать. Не знаю, что дальше будет, но я приеду в свой взвод и буду у командира проситься обратно!
- Нет такого чувства – все, отвоевал, теперь другой пусть отдает долг Родине? Не боитесь, что сейчас пронесло, а завтра не повезет и погибнете?
- Мы же приехали сюда не бояться, а воевать, защищать людей, поэтому пойдем до конца, до Победы.